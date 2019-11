Olomouc zabrala po čtyřech prohrách a vyhrála v Karlových Varech

Karlovy Vary - Hokejisté Olomouce vyhráli v 17. kole extraligy v Karlových Varech 3:2 a zabrali po čtyřech porážkách za sebou. Vítěznou branku vstřelil v 29. minutě útočník Lukáš Klimek. Energie po předchozích sedmi výhrách z osmi duelů podruhé za sebou nebodovala.

Domácí do utkání vstoupili lépe a ve třetí minutě se ujali díky tečovanému nahození obránce Stříteského vedení. Poté, co pak nevyužili přesilovku, převzali Hanáci otěže a na Novotného se valil jeden útok za druhým.

Největší z řady šancí si vytvořil v deváté minutě Nahodil, který se po akci na jeden dotek ocitl sám před karlovarským gólmanem. V podobné situaci se o chvíli později neprosadil ani Olesz po Křemenově chybě, takže Novotný držel těsné vedení Energie.

Olomouc se dočkala vyrovnání ve 24. minutě při vyloučení Stříteského, při kterém po Oleszově střele úspěšně dorážel Nahodil. Vzápětí šel pykat Polák a obránce Škůrek otočil stav. Za tři minuty Vondráček po nezištné přihrávce Koblasy využil přečíslení dvou na jednoho a vyrovnal.

Radost Západočechů však trvala pouhých 43 vteřin, protože vedení Olomouci vrátil po Strapáčově střele Klimek.

Zvýšená aktivita Západočechů ve třetí třetině již k vyrovnávací brance nevedla, a to i přes stoprocentní šanci Grígera, jenž v 49. minutě netrefil odkrytou část Konrádovy branky. Stav nezměnila ani minutu a půl trvající power play domácích v závěru.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že Olomouc sem přijede umlátit nějaké body. To se jim bohužel povedlo. Zisk bodů jsme hostům umožnili kvůki našim zbytečným vyloučením, která rozhodla o celém utkání. Ačkoliv jsme do utkání dobře vstoupili, tak zbytečnými fauly jsme dostali hosty do hry. V divoké druhé třetině jsme neudrželi nervy a v přesilových hrách se dnes zápas rozhodl. Tam byl soupeř dnes úspěšnější, proto vyhrál. Ve třetí třetině ještě naši hráči nechali na ledě všechno, byla to přetlačovaná, kterou jsme nedotáhli do vítězného konce."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nenacházeli jsme se zrovna v komfortní situaci. Prohráli jsme dva domácí zápasy a s naší psychikou to trošku zamávalo. Dnes jsme v první třetině začali dobře, měli jsme hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Karlovy Vary z první střely daly gól. Ve druhé třetině naši hráči nesložili zbraně a vyhráli jsme ji díky naší brankové produktivitě, což nakonec rozhodlo o celém zápase. Ve třetí třetině jsme měli za úkol náskok udržet, protože v minulých zápasech jsme si to v ní prohráli, když jsme také vždy vedli o gól. Dnes jsme to snad obrátili na opačnou stranu."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Stříteský (Skuhravý), 28. Vondráček (Koblasa, Šenkeřík) - 24. Nahodil (Olesz, Irgl), 25. Škůrek (Irgl, Nahodil), 29. Klimek (Strapáč, Dujsík). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Plutnar, Skuhravý (oba Karlovy Vary). Využití: 0:2. Diváci: 4278.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Kohout, T. Knotek, Křemen - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrůšek, Dujsík, Švrček, Valenta - Irgl, Strapáč, Burian - P. Musil, Nahodil, Klimek - Skladaný, Kolouch, Olesz - Hecl, Vodný. Trenéři: Moták a Tomajko.