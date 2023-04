Olomouc vyhrála ve Zlíně 1:0 a upevnila si šestou příčku v tabulce

Zlín - Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 27. kole první ligy ve Zlíně 1:0 brankou Juraje Chvátala z 18. minuty. Sigma vyhrála po dvou utkáních a upevnila si šesté místo v tabulce, znamenající účast v nadstavbové skupině o titul. Na sedmý Jablonec má šestibodový náskok. Zlín prohrál třetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže a zůstal předposlední o skóre před šestnáctými Pardubicemi, které mají utkání k dobru.

Do zápasu vstoupili lépe hostující fotbalisté a vytvořili si územní převahu, z níž se po kombinačních akcích dostávali do blízkosti Rakovanovy branky. Ve 14. minutě dopravil míč zblízka do sítě Chytil, ale kvůli ofsajdu gól neplatil.

O tři minuty později se Zlínu nedůraz ve vlastní šestnáctce už vymstil. Ventúrovu střelu po rohu domácí gólman vyrazil jen před sebe a Chvátal měl zblízka otevřenou cestu ke svému druhému gólu v ligové sezoně.

"Ševci" se dostávali k možnosti ohrožení soupeřovy brány jen sporadicky, chyběla jim přesnost kombinací a brzdil je stereotyp akcí. Blíže ke gólu měli na druhé straně po tvrdé střele Sláma a po hlavičce stoper Beneš, který nastoupil s obličejovou maskou.

Zlín po přestávce zlepšil hru a vyrovnat mohl v 57. minutě Didiba, to by ale musel po rohu zblízka trefit branku, podobně jako střídající Fantiš v 62. minutě po jedné z mála rychlých a přesných akcích Zlína.

Nápor domácího celku s přibývajícím časem vzrůstal, ale vyloženou šanci na vyrovnání si nevypracoval. Olomouc tak náskok v pohodě uhájila a venku naplno bodovala po čtyřech duelech. Hanáci na zlínské Letné vyhráli třetí ligové utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "První poločas z naší strany byl asi nejhorší, co jsem tady zažil, bez kvality, bez efektu. Olomouc byla výrazně lepší a my ji k tomu pomohli netaktickými věcmi. Nedostávali jsme se do hry, bylo to slabé. Změny a příchod mladých hráčů nám po přestávce pomohl, budeme se muset zamyslet, s jakými hráči půjdeme do ligového finiše. Od některých zahraničních hráčů čekáme lepší výkony, než jaké předvádí. Třeba Didiba zahodil vyloženou šanci z malého vápna. Olomouc si hlídala výsledek, vyhrálo mužstvo, které bylo v první půli lepší. Čeká nás náročný finiš, chceme jít do nadstavby v situaci, která by byla hratelná. Situace začíná být hodně složitá, musíme uhrát takové výsledky, abychom měli šanci se zachránit. O ničem jiném se bavit nemůžeme."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "První poločas jsme měli pod kontrolou, hráli jsme trpělivě, rychle, hodně jsme zaměstnávali obranu soupeře, fungovaly nám standardky a z jedné z nich jsme dali gól. Takže s úvodním dějstvím jsem byl hodně spokojen. Po přestávce nastala změna, domácím prospělo střídání, byli aktivnější, rychlejší, do naší hry vstoupil strach o výsledek. Jsme blízko šestce, můžeme atakovat i čtvrtou pozici a každý bod je moc důležitý. Zlín neměl co ztratit, máme kvalitu na lepší dohrání takového zápasu a je to pro nás varovný prst."

Trinity Zlín - Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 18. Chvátal. Rozhodčí: Berka - Vlček, Hádek. ŽK: Didiba - Sláma. Diváci: 2257.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Hlinka, Bartošák (46. Slončík) - Vukadinovič (63. Dramé), Didiba (82. Reiter), Hrubý, Čanturišvili - Balaj (63. Kovinič), Kozák (46. Fantiš). Trenér: Vrba.

Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Sláma (83. Greššák) - Pospíšil, Ventúra - Zorvan (72. Zifčák), Breite (72. Zmrzlý), Navrátil (83. Vodháněl) - Chytil (90.+2 Vaněček). Trenér: Jílek.