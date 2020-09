Olomouc vyhrála ve Zlíně 1:0 a bodově se dotáhla na Spartu

Zlín - Fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy zvítězili ve Zlíně 1:0. Zápas rozhodl ve 47. minutě Ondřej Zmrzlý svou premiérovou brankou v nejvyšší soutěži. Hanáci vyhráli potřetí za sebou a v neúplné tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Spartu, která má ale k dobru nedělní duel v Příbrami. "Ševci" prohráli podruhé v řadě.

Od úvodních minut se zásluhou obou týmů hrál svižný fotbal plný pohybu. Míč měli ale na kopačkách více domácí. Během úvodních deseti minut se dvakrát dostal do zakončení Dramé, jednou jeho střelu chytil Mandous, podruhé putoval balón těsně vedle.

Největší olomoucká šance přišla ve 20. minutě. Zmrzlý vyslal míč přes poněkud zkoprnělou obranu Zlína na Faltu, který v sestavě Sigmy nahradil zraněného Housku, nicméně sólo hostujícího záložníka zlikvidoval brankář domácího týmu.

V závěru poločasu Zlín vystupňoval svoji aktivitu a výsledkem byla kombinační akce, na jejímž konci byl opět Dramé, ale jeho tvrdou střelu vyrazil Mandous na roh, v posledních vteřinách mířila slibná Janetzkého hlavička vedle.

Do druhého poločasu vystoupila mnohem lépe a hlavně koncentrovaně Sigma. Už v 47. minutě vyslal Greššák dlouhý pas z hloubi pole na Zmrzlého, který mezi Fantišem a Simerským míč rychle zpracoval a nekompromisně zajistil hostům vedení.

Zlínským dlouho trvalo, než se vzpamatovali, vázla jim kombinace, nedostávali se do přečíslení, takže si ani nevypracovali žádnou možnost k vyrovnání, což vyhovovalo Olomouci.

Od 70. minuty se ale hrálo už jen převážně na polovině hostů. Zlín si vytvořil velkou územní převahu i spoustu standardních situací, ale s žádnou nenaložil tak, aby se dočkal kýženého vyrovnání. Sigma venku vyhrála druhý ligový zápas po sobě.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "My jsme dnes hodně běhali a snažili se něco uhrát. Sigma byla jiná, hrála jednoduše, dávala míč nahoru, dělali nám záběhy za obranu. Jeden z nich jim vyšel krásně, na začátku druhé půle jsme doplatili na chvilkovou nepozornost a dostali gól. My jsme pak obléhali jejich bránu, ale nic nevyužili, moc nás to mrzí, že jsme takový zápas prohráli. Gól jsme nedali také proto, že stoperská dvojice Sigmy je na naši ligu nadstandardní, Hubník s Jemelkou to vyčistili všechno, ostatní kolem byl nějaký komparz. Hubník je prostě pro Sigmu muž číslo jedna."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Naše vítězství se nerodilo snadno, bylo tam hodně soubojů, hrálo se na těžkém terénu, moc fotbalovosti tam nebylo, ale pro nás je důležité, že jsme získali tři body. V první půli jsme dobře bránili, domácí hrozili ze standardních situací, my jsme měli možnost brejků. Takový, jaký měl Falta, musíme proměnit. Dali jsme brzo po přestávce gól a pak jsme to dobře ubránili. Vyhráli jsme podruhé venku, což je vynikající."

Fastav Zlín - Sigma Olomouc 0:1 (0:0)

Branka: 47. Zmrzlý. Rozhodčí: Adámková - Caletka, Flimmel - Berka (video). ŽK: Conde, Poznar - Jemelka, Nešpor, Greššák. Diváci: 1 802 (limit 2000 diváků na stadionu).

Zlín: Dostál - Simerský (56. Cedidla), Buchta, Procházka - Fantiš (56. Matejov), Conde (85. Slaměna), Jiráček, Čanturišvili - Janetzký (65. Martínez), Poznar, Dramé. Trenér: Páník.

Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Greššák - Zifčák (59. Zahradníček), González (70. Chytil), Breite, Falta (86. Radek Látal) - Nešpor (86. Poulolo). Trenér: Radoslav Látal.