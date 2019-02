Plzeň - Hokejisté Olomouce ve 48. kole extraligy vyhráli na ledě Plzně 2:1 a na osmém místě mají v boji o play off před jedenáctým Litvínovem už devítibodový náskok. Hanáci po páteční výhře nad vedoucím Libercem 1:0 zdolali i druhý tým extraligové tabulky.

Hosté skórovali pouze v úvodní třetině, kdy získali dvoubrankový náskok. Nakonec vítěznou trefu zaznamenal Zbyněk Irgl ve vlastním oslabení. Domácí stačili pouze snížit ve druhé třetině, poprvé po osmi zápasech nebodovali a prohráli teprve podruhé z posledních devíti utkání.

Rozjetí domácí sice začali aktivněji, ale pozorně bránící hosté je do dobrých střeleckých pozic nepouštěli. Navíc hrozili z brejků, Ondrušek ale při přečíslení dvou na jednoho ztroskotal na gólmanovi Frodlovi. Poté tvrdým zákrokem u hrazení vyřadil Švrček Němce, který po otřesu mozku opustil led na nosítkách. Po časové prodlevě nedůslednost plzeňské defenzivy potrestal pohotovou dorážkou Škůrkovy střely Jergl.

Na druhé straně mohl srovnat Vráblík, střelou z mezikruží ale Lukáše nepřekonal. Olomoucký gólman poté odolal s pomocí spoluhráčů téměř dvouminutové přesilovce Indiánů pět na tři. Domácí v honbě za vyrovnáním přidali a hosté si pomáhali fauly. Ale v dlouhé přesilovce čtyři na tři neskórovali v gólových šancích Kracík s Kovářem a naopak 46 vteřin před první sirénou ve vlastním oslabení překvapil Frodla pokusem z úhlu kanonýr Irgl.

Po pauze napálil na levé straně rozjetý Pulpán pouze brankovou konstrukci, jinak se obraz hry vyrovnal a během přesilovky Kohoutů odolal Frodl několika nebezpečným pokusům hostů. Ve 28. minutě Lukáše zachránila znovu pravá tyčka po střele Denise Kindla. Po polovině utkání Indiáni zjednodušili kombinace a ve 36. minutě prostřelil ranou z pravého kruhu téměř pět třetin neprůstřelného Lukáše Jones.

Olomoučtí následně nezužitkovali krátkou přesilovku pět na tři a od začátku závěrečné dvacetiminutovky odolávali plzeňskému náporu. Pouze ve 47. minutě zahrozil z protiútoku Strapáč, jemuž zakončení překazil vracející se Gulaš. Právě nejproduktivnější hráč extraligy za chvíli neuspěl z prostoru mezi kruhy.

Pozorně chytající Lukáš zneškodnil i střelu Kracíka po přečíslení tří na jednoho a v 51. minutě po spolupráci s Gulašem Kovář zblízka minul odkrytou branku. Závěr hostům zkomplikoval vyloučením Burian, domácí ale přes šanci Indráka ani přesilovku znásobenou hrou bez brankáře neproměnili.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Dnes nám to nesedlo. Věděli jsme, že přijede soupeř, který bojuje o body a postavení v tabulce. Olomouc má tým postavený na velmi dobré defenzívě, na rychlých protiútocích, blokovaných střelách a osobních soubojích. Bohužel jsme do utkání nevstoupili dobře, dostali jsme branku a druhou dvacet vteřin před koncem první třetiny, to se nesmí stávat. Když opomenu i jiné aspekty, které v utkání proběhly, tak jsme si zápas prohráli sami. Byli jsme impotentní v přesilovkách. Dnes nám nevyšly, podíváme se na to a věřím, že příště budeme lépe připraveni. Chyběla nám v nich přesnost, rychlost a pohotovost. Stane se to (zranění Němce v 5. minutě) a je to velice nepříjemné, ale snažili jsme se soustředit dál na hru. Bude v pořádku."

Zdeněk Moták (Olomouc): "My jsme věděli, že budeme čelit až brutální ofenzivní síle domácího týmu. Ta byla podpořena ještě našimi častými vyloučeními, kterých bylo opravdu hodně. Bohužel kvůli početní nevýhodě jsme nemohli ukázat jak hrajeme v pěti hráčích. Jsem rád, že můžu poděkovat svým hráčům, hráli výborně do obrany. Podali bojovný výkon. Dali jsme o branku více než soupeř, což znamená, že jsme dle mého i zaslouženě vyhráli."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: Branky a nahrávky: 36. Jones (Preisinger, P. Straka) - 7. Jergl (Škůrek, J. Knotek), 20. Irgl. Rozhodčí: Pražák, M. Petružálek - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:9. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4511.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, Allen, N. Jones, L. Kaňák, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Kodýtek, Preisinger, P. Straka - D. Kindl, Kracík, V. Němec - Indrák, V. Nedorost, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Rutar, Ondrušek - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - V. Tomeček, Handl, J. Káňa II. Trenéři: Tomajko a Moták.