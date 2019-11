Olomouc vyhrála v Pardubicích 2:1, v prodloužení rozhodl Musil

Pardubice - Hokejisté Olomouce vyhráli v 18. kole extraligy na ledě Pardubic 2:1 v prodloužení a po sérii čtyř porážek uspěli podruhé za sebou venku. Hostující tým byl po gólu Tomáše Dujsíka blízko k zisku tří bodů, ale necelé tři minuty před koncem třetí třetiny vyrovnal na Radoslav Tybor. Prodloužení trvalo jen 19 vteřin, než se prosadil dorážející Pavel Musil.

Úvod zápasu pojaly oba týmy velmi aktivně. Při svém druhém střídání minul ve velké šanci Tybor a následně si Strapáč málem srazil puk do vlastní branky. Olomouc rychle obrátila do útoku a po Irglově přistrčení se zblízka prosadil obránce Dujsík. Vypadalo to, že další góly budou následovat, ale opak byl pravdou.

Při své premiéře v dresu Dynama se mohl uvést Knotek, jenže Konrád jeho možnost zneškodnil. Kacetlovi v závěru první třetiny naděly starosti pokusy Irgla a Olesze. Olomouc svou mírnou převahu nedokázala přetavit v další gól. Jeden z nejlepších zákroků večera předvedl pardubický gólman na začátku druhé části, kdy se roztáhl v brankovišti a zastavil střelu Klimka.

S brankovým půstem nepohnula ani vyloučení a po polovině utkání začalo ubývat brankových příležitostí. Nebezpečí tak hrozilo pouze po střelách z poměrně uctivé vzdálenosti. Kacetlovu branku přestřelil tvrdou ranou od modré čáry Škůrek a na opačné straně hřiště Konrád reflexivně vyrazil pokus Mandáta, který zakončoval ojedinělé přečíslení Dynama.

Olomoučtí hráči velmi dobře bránili a soupeře prakticky nepouštěli před Konráda. Až při přesilovce ve 49. minutě pálil Tybor z mezikruží do břevna a následný pokus Hovorky slovenský brankář zlikvidoval. Až tři minuty před sirénou se Dynamo dostalo k potřebnému tlaku a po Mandátově přihrávce zpoza branky srovnal Tybor.

Zápas dospěl do prodloužení, které trvalo pouhých 19 vteřin. Kacetl neudržel Klimkovu střelu a opuštěný kotouč pohotově dorazil do sítě Musil.

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 58. Tybor (Mandát) - 4. Dujsík (Irgl, Burian), 61. P. Musil (Klimek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kis, Lučan. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7218.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, R. Kousal, D. Kindl - Harju, Mandát Hovorka - Blümel, T. Knotek, M. Látal - O. Matýs, Pochobradský, M. Beran - od 21. navíc M. Machač. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Irgl, Strapáč, Burian - P. Musil, Nahodil, Klimek - Skladaný, Kolouch, Olesz - Hecl, J. Knotek, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.