Olomouc vyhrála v Karlových Varech 4:2 a upevnila si 10. místo

Karlovy Vary - Hokejisté Olomouce vyhráli ve 43. kole extraligy v Karlových Varech 4:2 a porazili Energii už popáté v řadě. Hanáci uspěli podruhé za sebou a v boji o předkolo play off na desáté pozici unikli jedenáctému Kladnu už na rozdíl deseti bodů. Energie nebodovala poprvé po pěti duelech, z nichž čtyři vyhrála.

Hned v páté minutě se hosté ujali vedení. Ostřížek využil chybu gólmana Novotného, který nepokryl Knotkem nahozený puk od zadního mantinelu, a osamocený olomoucký útočník otevřel skóre. V deváté minutě si Burian nabruslil mezi karlovarské obránce a podruhé prostřelil domácího gólmana.

Nepohodu a zmar Energie v první třetině ještě umocnil v 15. minutě Knotek, který využil po vyloučení Šafáře a Beránka přesilovou hru pěti proti třem.

Domácí ožili ve 22. minutě po brance Rohana, který z nenápadné akce prostřelil Konráda. Karlovarští zlepšili bruslení a začali být Olomouci vyrovnanějším soupeřem, ale i přesto mohl Irgl po Emingerově chybě opět navýšit skóre na tříbrankové vedení.

Na druhé straně ve 34. minutě zabránil Beránkovi ve skórování za cenu faulu Kolouch. Západočeši se kontaktní branky dočkali o čtyři minuty později. Po nepřehledné situaci v obranném pásmu hostů Gríger nezištně přiťukl puk Rachůnkovi a ten střelou z první vrátil Energii do zápasu.

V závěrečných dvaceti minutách Západočeši dřeli a vytvářeli si šance. Tu největší měl ve 48. minutě Mikúš, ale puk, který už směřoval za Konrádova záda, vykopl z brankové čáry Vyrůbalík. Další šanci k vyrovnání dostali domácí v 53. minutě při vyloučení Irgla. Šance Poláka a Fleka ale zůstaly nevyužity a vítězství Olomouce zpečetil do prázdné branky Musil.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Utkání jsme ztratili v první třetině, kdy jsme Olomouci darovali zbytečně dvě laciné branky a třetí jsme dostali v oslabení ve třech. Byť jsme potom byli čtyřicet minut lepším týmem a vypracovali jsme si spoustu šancí, tak to dnes bohužel stačilo jenom na dva góly. Olomouc to potom ulehala a třetí gól se nám nepodařilo dát. Hráčům jsme i přesto poděkovali za odehrané dvě třetiny, protože v nich jsme předvedli to, co jsme chtěli. Byli jsme lepší a prohráli jsme kvůli špatné produktivitě."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Vyšla nám báječně první třetina. Myslím, že jsme byli o hodně lepší ve všech směrech. I do druhé třetiny jsme vstoupili celkem dobře, měli jsme v jejím průběhu tři vyložené šance. Bohužel po snížení na 1:3 jsme trošku padli do lehké letargie a dovolili jsme soupeři ještě snížit na rozdíl jednoho gólu. Zaplaťpánbůh se nám to podařilo ubránit i díky Braňovi (Konrádovi), který chytal výborně. Říkal jsem klukům v kabině, že my bohužel z luxusního vedení dokážeme udělat drama. Ale na druhé straně je pravda, že výsledek dokážeme ubránit."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. M. Rohan (T. Mikúš), 37. T. Rachůnek (Gríger, Graňák) - 5. Ostřížek (Olesz, J. Knotek), 9. Burian (Valenta, J. Káňa), 15. J. Knotek (P. Musil, Dujsík), 60. P. Musil. Rozhodčí: Šír, Micka - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 4257.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, M. Rohan, Plutnar, Graňák, Eminger, Šafář, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, V. Polák. Trenér: Pešout.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, J. Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Kořenek, Kolouch, Vodný. Trenéři: Moták a Tomajko.