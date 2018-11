Praha - Hokejisté Olomouce zvítězili v dohrávaném utkání 16. kola extraligy na ledě Komety Brno 3:2. Hostům vyšel lépe úvod zápasu a získali dvoubrankový náskok zejména zásluhou svého nejproduktivnějšího hráče Zbyňka Irgla, který na první gól přihrál a druhý sám dal. Domácí vyrovnali, ale v 33. minutě rozhodl Miroslav Holec. Olomouc zvítězila v šestém z posledních sedmi zápasů a získala v nich 16 bodů. Naopak mistrovská Kometa z posledních pěti utkání už počtvrté prohrála a v tabulce klesla na sedmé místo za Olomouc.

Kometě nevyšel vůbec vstup do zápasu. Záhy nabídla soupeři téměř minutovou přesilovku pět na tři. Tu ještě hosté nevyužili, ale v dalším pokračování početní výhody obránce Galvas prostřelil brankáře Kašíka. O tři minuty později po akci s obráncem Švrčkem proklouzla pomalá střela Irgla po ledě za záda brněnského brankáře podruhé.

Olomoučtí hokejisté se prosazovali důrazem při napadání ještě v útočném pásmu. Domácí měli problémy se zakládáním akcí a v koncovce dlouho neohrozili brankáře Konráda. Teprve v závěru úvodní třetiny snížil při přesilovce Mueller.

Ve druhé třetině Brňané zvýšili aktivitu, získali územní převahu a také ve 26. minutě po dorážce Čermáka srovnali skóre. Hanáci pokračovali v otevřené partii a hrozili rychlými protiútoky. Po jednom z nich vrátil Olomouci zpět jednobrankový náskok Holec.

V závěrečné dvacetiminutovce domácí bojovali, ale k bezprostřednímu ohrožení brankáře Konráda se přes pozornou obranu nedostali. Hosté se na rozdíl od předchozích dvou třetin už do útočení tolik nehrnuli a těsnou výhru ubránili. Kometa 76 sekund před koncem ještě při vyloučení Ondruška zkusila hru bez brankáře, ale vyrovnat se jí nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Špatný vstup do utkání se s námi táhl celou první třetinu. Díky využité přesilovce před první přestávkou jsme se vrátili do zápasu. Trochu přísnější měřítko snese druhá třetina, kdy jsme srovnali skóre a hráli aktivně. Soupeř ale ujel do dvou brejků a jeden proměnil. To nás srazilo na zem. Ve třetí třetině jsme se nemohli prokousat obranou Olomouce. Neměli jsme žádnou vyloženou šanci na to, abychom dosáhli alespoň na remízu. Naše výkony v poslední době nejsou dobré. Místo toho, abychom ještě nějakým způsobem pracovali pro mužstvo, tak děláme hloupé a zbytečné útočné fauly. To nemůžeme nechat bez povšimnutí."

Jan Tomajko (Olomouc): "Vstoupili jsme dobře do zápasu, dali jsme hned dva góly. Úvod mluvil v náš prospěch. Kometa potvrdila, že má výborné přesilovky, my jsme už pátý zápas za sebou dostali branku v oslabení. Ve druhé třetině jsme trochu z tempa vypadli. Kometa srovnala výsledek. Vyhrávala souboje, byla častěji na puku, měla i šance. My jsme paradoxně ujeli a dali gól z brejku. Ve třetí třetině jsme se vrátili k naší hře. Lépe jsme bruslili a soupeře nepustili do žádných šancí."

HC Kometa Brno - HC Olomouc 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Mueller (P. Holík), 26. L. Čermák (Malec, Plášek) - 5. J. Galvas (Irgl), 8. Irgl (Švrček), 33. Holec (Jergl). Rozhodčí: Kika, Pešina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 7231.

Sestavy:

Brno: Kašík - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - R. Zohorna, L. Čermák, Dočekal - Mallet, J. Hruška, Kašpar - Köhler, Střondala, Horký - Plášek. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Olomouc: Konrád - J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Vyrůbalík, Dujsík, Jaroměřský, Staněk - Irgl, Strapáč, Burian - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Jergl, Nahodil, Holec - B. Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Tabulka:

1. Třinec 22 13 1 2 6 64:45 43 2. Liberec 22 11 2 3 6 75:59 40 3. Vítkovice 22 12 1 2 7 53:49 40 4. Hradec Králové 23 10 3 3 7 61:56 39 5. Sparta Praha 23 9 4 1 9 67:62 36 6. Olomouc 22 10 2 2 8 52:56 36 7. Brno 22 9 3 2 8 59:58 35 8. Zlín 22 10 1 1 10 62:59 33 9. Plzeň 20 7 3 4 6 52:42 31 10. Litvínov 23 9 2 0 12 53:58 31 11. Karlovy Vary 22 9 1 1 11 64:61 30 12. Mladá Boleslav 22 10 0 0 12 50:55 30 13. Pardubice 22 5 2 2 13 48:80 21 14. Chomutov 21 5 0 2 14 48:68 17