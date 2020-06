Olomouc vyhrála v Boleslavi a drží naději na skupinu o Evropu

Mladá Boleslav - Fotbalisté jedenácté Olomouce vyhráli ve 29. kole první ligy v Mladé Boleslavi 2:0 a udrželi si naději na účast v nadstavbové skupině o Evropu. Hanáci uspěli díky brankám Davida Housky z 30. minuty a střídajícího Milana Kerbra v nastaveném čase. Sigma poprvé po šesti ligových zápasech zvítězila a bodovala po třech porážkách za sebou. Mladá Boleslav čeká na výhru už pět kol.

Do první šance utkání se dostal v 10. minutě hostující González, který po rohovém kopu z malého vápna trefil břevno. Olomouc byla nadále aktivnější a blízko gólu byl i Houska, jehož zakončení ale Mladoboleslavští stihli vytěsnit. Další hrozbu Hanáků po akci Juliše a střele Gonzáleze zblokoval Hubínek.

Ve 30. minutě už hosté slavili vedení. Po rohovém kopu domácí odvrátili balon na hranici šestnáctky k Houskovi, který vyhrál souboj s Ladrou a zamířil přesně k pravé tyči Stejskalovy branky. Do jediné šance domácích v prvním poločase se dostal ve 39. minutě Mašek, ale Madouse nepřekonal. Před přestávkou ještě zahrozil olomoucký Chytil.

Do druhé poločasu poslal domácí trenér Weber, který musel už v 35. minutě vystřídat Tatajeva za Pudila, tři čerstvé hráče a brzy se mohl jeden z nich prosadit. Douděrova střela z hranice šestnáctky však skončila vedle levé tyče.

Tentýž hráč se pokusil o zakončení i v 60. minutě z horší pozice, ale nezamířil přesně. Na druhé straně minul branku z přímého kopu Falta. Za domácí poté nesedlo zakončení z voleje Budínskému.

Mladé Boleslavi se nedařilo vytvořit si vážnější příležitost a naopak ještě jednou inkasovala. Ve třetí minutě nastavení našel z pravé strany Štěrba před brankou střídajícího Kerbra, který pojistil výhru Olomouce.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Je to pro mě obrovské zklamání. Musím Sigmě pogratulovat, byla ve všech směrech lepší. Snad nenajdu ani jednu položku, která ve fotbalu rozhoduje, v které bychom byli lepší. V rychlosti, v soubojích nebo technice byla Sigma lepší. Nemáme teď výsledky a situace není lehká, ale dnešek mě hodně zklamal. Co jsem v Boleslavi, tak první půle byla z domácích zápasů nejhorší, co jsme tady předvedli. Byl jsem před utkáním rád, když jsem viděl aspoň těch pár diváků na tribunách, kteří nás povzbuzovali. Co jsme jim dnes ukázali, byla velká slabota nás všech."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli. Rozhodli jsme se nechat sestavu ze zápasu s Baníkem, v kterém jsme podali dobrý výkon, i když jsme prohráli. Jen se tam vyměnil Víťa Beneš s Honzou Štěrbou. Myslím, že jsme byli v prvním poločase lepší, měli jsme spoustu šanci a mohli jsme vést větším rozdílem. Boleslav měla jen dvě pološance. Druhý poločas už tak kvalitní nebyl, došly nám trošku síly a pojistka z naší strany přišla až těsně před koncem. Měli jsme tam předtím brejky, které jsme mohli dotáhnout, ale chyběla nám finální fáze. Určitě nám vítězství pomůže, máme před sebou těžký zápas s Plzní a důležitý zápas v poháru s Libercem. Pokud máme šanci na play off (o Evropu), tak se o to popereme."

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 30. Houska, 90.+3 Kerbr. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Mikeska. ŽK: Ladra, Mazuch - Beneš, Mandous. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

M. Boleslav: Stejskal - Hubínek (83. Stránský), Tatajev (35. Pudil), Mazuch, Zelený - Janošek (46. Fulnek), Túlio (46. Krobot) - Ladra, Budínský, Mašek (46. Douděra) - Jiří Klíma. Trenér: Weber.

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Breite - Falta (69. Hála), Houska (87. Štěrba), Chytil (87. Kerbr), González (81. Zahradníček) - Juliš (69. Zmrzlý). Trenér: Radoslav Látal.