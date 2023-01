Olomouc vyhrála nad Třincem i potřetí v sezoně, opět skóroval Navrátil

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté podlehli v dohrávce 38. kola extraligy na vlastním ledě Olomouci 1:3 a nebodovali proti Hanákům ani ve třetím utkání sezony. Úvodní gól vstřelil v desáté minutě Alex Rašner a v závěru první třetiny zvýšil Jakub Navrátil, který skóroval proti Ocelářům počtvrté v ročníku. V poslední minutě zpečetil výhru Lukáš Nahodil při power play domácích. O čisté konto připravil Jana Lukáše až šest sekund před koncem Daniel Kurovský. Obhájce titulu prohrál teprve druhé utkání z posledních jedenácti.

Olomouc udeřila z první vážnější šance. Rašner získal puk na obranné modré čáře, vyrazil do přečíslení tři na jednoho, ale nic extra nevymýšlel a celou akci zakončil přesně mezi Kacetlovy betony. Dvougólový náskok zařídil hostům Navrátil. Jeho střela z levého kruhu prosvištěla nad ramenem Kacetla a na cestě do branky ještě cinkla o tyčku. Největší příležitost Třince zahodil v úvodní třetině Hrňa, který ale zblízka neprostřelil Lukáše.

Hrňa, jenž při absenci Marcinka nastupoval v elitním útoku, mohl snížit už po pár sekundách prostřední části. Nedosáhl ale v brejku dva na jednoho před odkrytou brankou na Růžičkův pas. Očekávaný nápor Třince se nedostavil, další střídání patřila Olomouci a Kacetl se zaskvěl při šancích Musila a Rašnera. Domácí hra postrádala přesnost, v jediných vážnějších situacích nepřehodil Chmielewski Lukášův beton a teč Hrehorčáka minula branku.

Osamocený Navrátil přestřelil v úvodu třetí třetiny bekhendem branku, na druhé straně Daňo neprotlačil na hranici brankoviště puk za záda Lukáše. Třinec, který doma předchozích šest zápasů vyhrál, si souvislejší tlak vypracoval až v závěru a zejména při hře bez gólmana, k níž se odhodlal tři minuty před koncem.

Lukáš ale podržel Olomouc a Nahodil si poté v útočném pásmu poradil i s přesilou a uklidnil hosty třetím gólem. Jedinou kaňkou pro Hanáky bylo, že v samém závěru nepohlídali Kurovského, který vstřelil čestný úspěch Třince.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Byli jsme o krok vzadu. Olomouc dobře dostupovala, vyhrávala osobní souboje. Do nějakých šancí jsme se dostali, ale neproměnili je. Soupeř šel rychle do vedení 2:0 a hrál dobře i urputně v obraně. Nepomohli jsme si ani přesilovkami. Dnes to na nás trochu dolehlo a Olomouc bere zaslouženě všechny tři body."

Jan Tomajko (Olomouc): "Věděli jsme, že nás čeká velice těžký soupeř, protože Třinec hrál poslední zápasy výborně. Chtěli jsme hrát tak, abychom mu nedali moc prostoru, protože jsou silní na kotouči, a snažili jsme se hodně napadat. Myslím si, že se nám to povedlo. Získali jsme dvoubrankové vedení v první třetině. I ve druhé - hlavně v její první polovině - jsme si vytvořili šance, které jsme ale nedali. Hráli jsme dobře i oslabení a třetí třetinu jsme se snažili nepouštět Třinec do šancí, což se nám povedlo."

Dohrávka 38. kola hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Branky a nahrávka: 60. Kurovský (Roth) - 10. Rašner, 18. J. Navrátil, 60. Nahodil. Rozhodčí: A. Jeřábek, Šír - Rampír, Synek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 3794. Sestavy: Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček - M. Růžička, D. Voženílek, Hrňa - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták. Olomouc: Lukáš - Rašner, Ondrušek, T. Černý, Mareš, Řezníček, Švrček, Škůrek - Bambula, J. Knotek, Kunc - Orsava, P. Musil, Plášek - J. Navrátil, Nahodil, Kusko - Olesz, Anděl, A. Rutar. Trenér: J. Tomajko.