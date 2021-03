Olomouc vyhrála i podruhé v Plzni a má v předkole mečbol

Plzeň - Hokejisté Olomouce zvítězili i ve druhém zápase předkola play off extraligy na ledě Plzně a po výsledku 3:2 vedou v sérii na tři vítězné duely již 2:0. Hanákům opět vyšel vstup do utkání a v 10. minutě drželi dvoubrankový náskok, Indiáni už po zbytek hrací doby pouze dotahovali. Vítěznou trefu Kohoutů zaznamenal ve 26. minutě útočník Lukáš Nahodil, který si navíc připsal i jednu asistenci. Třetí duel se hraje v sobotu v Olomouci.

Hostům znovu vyšel úvod zápasu a již po 62 sekundách dokončil průnik Ostřížka úspěšnou dorážkou Olesz. Rychle mohl odpovědět Kodýtek, v dobré pozici ale vypálil nad. Naopak zaváhání plzeňské defenzivy potrestal v 10. minutě přesnou střelou z prostoru mezi kruhy Tomeček a zvýšil na 2:0. Až poté domácí zpřesnili kombinaci a po šikovné zadovce Kracíka Dočekal zblízka snížil.

Následně Indiáni nevyužili dvě přesilovky a na začátku prostřední části podržel Hanáky gólman Konrád, který se stihl přesunout proti Stříteského střele bez přípravy z pravého kruhu a vytěsnil mimo i Suchého zakončení samostatného úniku. Střelecky aktivnější však zůstali hosté, a tak musel gólman Frodl zlikvidovat nebezpečné dorážky Ostřížka a Olesze. Navíc ve 26. minutě při přečíslení dvou na jednoho srazil Kvasnička nešťastně přihrávku Nahodila do vlastní sítě.

Na olomoucké vedení 3:1 nedokázali nervózní Indiáni zareagovat ani při přesilové hře a poté je zabrzdila nedisciplinovanost. Před koncem druhé třetiny je mohl potrestat Olesz, na hranici brankoviště však bekhendem přestřelil odkrytou branku a v úvodu závěrečné dvacetiminutovky zkušený útočník překombinoval přečíslení tří na jednoho a při vyloučení Klimka udeřilo na druhé straně.

Ve 45. minutě se totiž prosadil střelou pod horní tyč Kodýtek. Vzápětí udržel domácí ve hře Frodl skvělým zákrokem proti táhlé střele osamoceného Strapáče. Jinak se hosté spíše bránili a spoléhali na jistého Konráda, který si poradil s šancí Musila. Další výraznou příležitost si Indiáni vytvořili až při hře bez brankáře, nekrytý Pour ale olomouckého brankáře neprostřelil.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Bohužel se nám opět nepodařilo jít do vedení. Prohrávali jsme a horko těžko se to pak dohání. Soupeř chytí druhý dech a v osobních soubojích jsou lepší, s tím bojujeme. Nic nevzdáváme, do Olomouce odcestujeme s tím, že sem tu sérii chceme stoprocentně znovu vrátit. Oni jsou velice dobře defenzivně připravení. Mají to na tom založené. Všechny jejich lajny hrají stejně, v obranném pásmu jsou obětaví. Pokud přijdou šance, tak je prostě musíme proměnit, to je důležité. Vždycky se dá něco změnit. Mám na to zítra celý den, abych si to ještě nechal projít hlavou. Uvidíme, jestli do té sestavy sáhneme. Chce to tam dát ještě větší srdíčko a hrát více kompaktněji vepředu i vzadu. Musíme se celkově srovnat a začít proměňovat šance. Existuje pořád šance tu sérii vrátit do Plzně."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany to byl opět velice kvalitní zápas podpořený maximální mírou bruslení, obětavostí a maximální extrémní bojovností, kterou potřebujeme. My máme vyrovnané všechny čtyři formace. Není důležité, kdo tu branku vstřelí, ale abychom jich dali více než soupeř. Myslím, že jsme si vítězství určitě zasloužili. Vstupy do utkání jsou vždycky důležité. Jakmile vstřelíte branku, tak se vám hraje lépe a můžete si více dovolit. V obou zápasech jsme šli do vedení a bylo to pak i ve zbytku zápasu vidět, přestože byl napínavý až do poslední vteřiny. Zaslouženě si odvážíme domů dvě výhry. Bude to ale velice těžké doma uzavřít. Je důležité, abychom zůstali pokorní, což jsme zdůraznili po zápase i hráčům. Na to, že nejsou diváci, si nemůžete zvyknout. Cítí to i hráči, že něco chybí, smazává se tím výhoda toho domácího prostředí."