Olomouc vydřela v dlouhé přesilovce vítězství 2:1 v Opavě

Opava - Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 32. kole první ligy v dlouhé přesilovce v Opavě 2:1. Sigmu poslal do vedení v 29. minutě Pavel Zifčák a za sedm minut byl vyloučen domácí Matěj Hrabina. Slezané i v deseti srovnali po gólu střídajícího Lukáše Holíka z 71. minuty, ale sedm minut před koncem rozhodl další střídající hráč Mojmír Chytil. Opavští, jimž patří poslední místo v tabulce, už v minulém týdnu sestoupili. Hanáci vyhráli po pěti kolech.

Opavští trenéři poslali do branky odchovance Lasáka, který absolvoval premiéru v nejvyšší soutěži. V permanenci byl až v 29. minutě, kdy vychytal Zahradníčka, jenže balon vyrazil jen k Zifčákovi, jenž otevřel skóre.

Další komplikace pro Slezany přišla krátce poté. Hrabina před vápnem stáhl unikajícího Radka Látala a od rozhodčího Klímy viděl červenou kartu. Vzápětí musel Lasák zlikvidovat nebezpečnou střelu Zahradníčka. V závěru první půle zahrozil ještě hostující Breite, jenže z dobré pozice vypálil vysoko nad.

Po změně stran chyboval v rozehrávce domácí Hnaníček, Breite ale v 54. minutě zakončil těsně vedle levé tyče. Střídající Chytil pak zpětnou přihrávkou pod sebe našel Daňka, ten si navedl střelu na levačku, ale Lasák jeho ránu vytěsnil na roh.

Domácí ovšem i v deseti hrozili a dočkali se nečekaného vyrovnání. Střídající Holík byl na hřišti sotva dvě minuty, když se prosadil sám před brankářem Macíkem poté, co se k němu po pokusu od Juřeny příhodně odrazil míč.

Výhru ovšem nakonec vybojovali Hanáci. Daněk v 83. minutě obešel Kulhánka, našel číhajícího Chytila a ten pohotově zblízka umístil balon za Lasáka. Sestupující Opava nevyhrála v lize podeváté za sebou.

Hlasy po utkání:

Alois Skácel (trenér Opavy): "Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, ale pak jsme se dlouho hledali. Náš nevýrazný výkon v prvním poločase vyústil v první inkasovanou branku, při které jsme zaspali. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že i když jsme v deseti, pokusíme se srovnat. To se nám podařilo až po vystřídání, po němž se to hodně oživilo. I v deseti podali kluci hodně dobrý výkon. Je škoda, že v závěru to neudrželi a inkasovali. Musíme ale uznat, že hlavně v druhém poločase nás podržel brankář Lasák."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V první půli jsme hráli celkem to, co jsme si představovali. Vysoko jsme napadali, dali jsme branku. Zápas se pro nás začal vyvíjet dobře, přišla červená karta pro soupeře. V poločase jsme si řekli, že to bude ještě těžší. Že Opava bude dobře bránit a budeme hrát do plných. Měli jsme šance dát pojistku na 2:0 nebo na 3:0 a bylo by po zápase. Bohužel se to nepodařilo a přišel trest. Udělali jsme hrubou chybu vzadu a soupeř nás potrestal. To jsme typičtí my. Cením si ale toho, že jsme šli za vítězstvím a nakonec jsme to strhli na svou stranu. Vyzkoušeli jsme další hráče, mladí kluci hráli velmi dobře. Pro Sigmu je to velká perspektiva."