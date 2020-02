Olomouc vstoupila do jara výhrou 3:1 v Teplicích

Teplice - Fotbalisté Olomouce vstoupili do jarní části ligové sezony výhrou 3:1 v Teplicích. Sigma rozhodla zápas 21. kola už do přestávky, kdy se dvakrát trefila zimní posila Lukáš Juliš a jednou David Houska. V závěru snížil střídající Tomáš Vondrášek. Hanáci v lize neprohráli popáté za sebou a na devátém místě tabulky se vzdálili jedenáctým Severočechům na rozdíl pěti bodů.

Olomouc vstoupila do zápasu velmi aktivně a už v páté minutě otevřela skóre. Sladký nacentroval z pravé strany a nabíhající Juliš prostřelil Grigara. Pětadvacetiletý útočník se v lize trefil skoro po třech letech a v prvním soutěžním utkání za Sigmu.

Domácí po inkasovaném gólu přidali a v polovině úvodního dějství se marně dožadovali penalty. O chvíli později podruhé udeřili Hanáci. Chytilovu šanci ještě zneškodnil Grigar, na Houskovu dorážku už ale nemohl dosáhnout. Hostující záložník skóroval poprvé v ligové sezoně.

Severočeši mohli snížit v 41. minutě, ale Řezníček v pozici na penaltě jen napálil padajícího obránce. Na druhé straně nejprve Juliš hlavičkou nepřekonal Grigara, ale už v nastavení první půle si spravil chuť a s přehledem zakončil brejk dvou na jednoho. Hostující útočník dal poprvé v lize v jednom utkání dva góly.

Sigma teprve podruhé v tomto ročníku nejvyšší soutěže skórovala třikrát v jednom zápase, zato Severočeši dali vzpomenout na 15. kolo, kdy doma s Českými Budějovicemi rovněž prohráli první půli 0:3.

Po změně stran se Teplice zlepšily, ale nedařilo se jim ve finální fázi. V 52. minutě Žitný ve velké šanci zblízka z voleje přestřelil. Na opačné straně minul Houska.

Teplicím pomohla střídání a závěr ještě trochu zdramatizovaly. V 79. minutě se po centru na zadní tyči prosadil Vondrášek. Na rozdíl jedné branky mohl snížit další střídající hráč Trubač, ale sám před Mandousem selhal. Neprosadil se ani Vondrášek, jehož hlavička se otřela o tyč. Olomouc v lize bodovala s Teplicemi poosmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "To, co jsme předvedli první poločas, nemělo s fotbalem nic společného. Po naší podle mě vyvedené přípravě by mě ani ve snu nenapadlo, co předvedeme první poločas. Už samotný vstup do utkání byl slabý. Olomouc měla v prvních třech minutách dva náznaky a pak nám v páté minutě dala gól. My jsme na to nedokázali reagovat, i když v kádru máme sedm nebo osm hráčů kolem 30 let. Naše pohybová kultura během prvního poločasu byla naprosto žalostná. Troufám si tvrdit, že to celé bylo jen o pohybu. Neudrželi jsme míč, soupeř byl živější a pohyblivější. Nejvíc mě mrzelo, že když jsme prohrávali 0:2 a chtěli jsme udělat nějaké změny, tak nějakými netaktickými kroky jsme si nechali dát gól v nastavení první půle. Myslím, že tento gól rozhodl utkání. Za stavu 0:2 bychom se třeba mohli o něco pokusit, ale 0:3 pro nás byla rána. V 50. minutě jsme neproměnili šanci Žitným, ještě jsme se mohli za stavu 1:3 nadechnout. Ale byla to daň za to, co jsme si dovolili předvést první poločas."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Před zápasem jsme věděli, jak bude pro oba týmy dnešek důležitý. Nám se povedlo velmi dobře do zápasu vstoupit. Hned na začátku jsme měli šanci, dali jsme gól. Myslím si, že celý první poločas byl z naší strany dobrý, s ním panuje velká spokojenost. Navázali jsme na zimní přípravu, kdy se nám dařilo, hráli jsme kvalitní fotbal a to se promítlo do dnešního zápasu. Velice dobře jsme kombinovali, dostávali jsme se do šancí. Soupeř měl jednu velkou šanci ke konci prvního poločasu, musím říct, že při nás stálo štěstí. My jsme jednu velkou příležitost zahodili, když se hlavou netrefil Juliš. Druhou půli jsme bohužel začali špatně. Kluci možná byli pod myšlenkou, že vedeme 3:0 a nic už se nemůže stát. Stáhli jsme se, soupeř nás začal přečíslovat, hrozil hlavně po naší levé straně. Nehráli jsme kvalitně dopředu a dostávali jsme se pod tlak. Utkání jsme ale nakonec zvládli a jsme moc rádi za tři body, které si odvážíme."

Zdroj: www.sigmafotbal.cz.