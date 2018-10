Karviná - Fotbalisté Olomouce ve 13. kole první ligy zvítězili na půdě Karviné 3:2, přestože ještě dvanáct minut před koncem po zásazích Lukáše Budínského a Dávida Guby prohrávali o dva góly. O nevídaný zvrat se v závěru postarali především střídající hráči a Sigma po trefách Šimona Falty, Jiřího Texla a Pavla Dvořáka během pouhých osmi minut zápas otočila. Hanáci tak s Karvinou v nejvyšší soutěži ani popáté za sebou neprohráli.

Sigma vyřešila zdravotní trable na postu stoperů trochu překvapivým posunutím krajního obránce Vepřeka zleva doprostřed defenzívy, stejně tak karvinský kouč Roman Nádvorník překvapil zařazením Galušky místo potrestaného Letiče. Karvinský levý záložník se vůbec poprvé v sezoně dostal do základní sestavy a svou aktivitou chvilkami dělal Olomouci problémy.

Právě Přes Galušku šla v 16. minutě první velká šance Karviné, Lingrovu ránu z první Buchta jen přibrzdil, ale obratně si míč směřující do brány ještě na čáře doskočil.

Karviná tahala v prvním poločase za delší konec, ale převahu v poli nejpronikavěji vyjádřila jen šesti rohy proti žádnému olomouckému. Gól vstřelit nedokázal ani Janečka, který po velkém závaru z malého vápna neprostřelil Buchtu.

Hanáci do druhé půle vyslali na hřiště druhého klasického útočníka Dvořáka a zdálo se, že přebírají režii. Gólový volej Zahradníčka však do sítě po dvou záhadných odrazech neprošel a aktivitu Olomouce pak utlumil Vepřekův faul ve vlastním vápně, který z penalty ztrestal Budínský.

Domácí znovu měli navrch a za sedm minut zvýšil na 2:0 Guba, který na zadní tyči uklidil do odkryté brány trestný kop Budínského.

Sigma už nepůsobila dojmem, že s výsledkem ještě něco může udělat. Ale Falta se v 79. minutě nádherně opřel do balonu z dvaceti metrů a kontaktní gól zcela převrátil ráz utkání.

Domácí, kterým už chyběl zraněný Panák, nevěděli, kam dřív skočit. Sigma z mohutného tlaku už po dvou minutách vyrovnala po průniku střídajícího Texla a bod jí nestačil. Hosté si došli pro vítězství, když Lalkovičův centr hlavou z malého vápna trknul do sítě další střídající hráč Dvořák.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (Karviná): "Tohle se mi ještě v životě nestalo. Zhruba do 75. minuty byla jen jedna věc, kterou bych mohl hráčům vytýkat - že jsme nedali gól v prvním poločase. Jinak po stránce agresivity, napadání, kombinace jsme hráli velice dobře. Náš problém nastal, když se nám zranil Panák. Začala tam být okénka na naší pravé straně a naší nedůsledností jsme soupeře pustili do hry. Když dal na 2:1, začali jsme se bát o výsledek. A závěr jsme nezvládli, naše obranná fáze se úplně rozpadla."

Václav Jílek (Olomouc): "Tři body po takovém průběhu jsou fantastické. Je ale potřeba zmínit, že Karviná byla sedmdesát minut lepším týmem. Hráči pak ale za stavu 0:2 odhodili zábrany a začali hrát s větší ochotou a nasazením. První poločas se nám to vůbec nepodařilo. Soupeř byl jednoznačně lepší. My jsme hráli složitě a komplikovaně. V poločase jsem zvyšoval hlas a trošku jsme se zvedli. Ale pykali jsme po dvou standardních situacích, což nás provází delší dobu. Pak jsme vzadu přešli na trojkovou řadu, vsadili jsme na kreativitu a hráčům patří poděkování za to, jak se zachovali v kritické situaci. Ale do té doby nebylo co chválit. Povedla se nám střídání, hráči z lavičky ukázali, že tu kvalitu mají."

MFK Karviná - Sigma Olomouc 2:3 (0:0)

Branky: 64. Budínský z pen., 71. Guba - 79. Falta, 81. Texl, 87. Dvořák. Rozhodčí: Berka - Arnošt, Melichar. ŽK: Galuška, Ba Loua, Smrž, Lingr, Mertelj - Kalvach, Dvořák, Vepřek. Diváci: 2645.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák (61. Krivák), Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Galuška (79. Mertelj) - Guba (83. Wágner). Trenér: Nádvorník.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba (72. Texl), Vepřek, Falta - Kalvach - Zahradníček (67. Lalkovič), Houska, Plšek (46. Dvořák), Pilař - Nešpor. Trenér: Jílek.