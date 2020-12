Olomouc v lize popáté po sobě remizovala 1:1

Ostrava - Fotbalisté Olomouce remizovali v předehrávce 13. kola první ligy v Ostravě 1:1. Hosté vedli od 64. minuty po brance Jakuba Yunise, o deset minut později zařídil dělbu bodů z penalty Dyjan Carlos de Azevedo. Baník bodoval v pátém kole po sobě, Sigma dokonce v jedenáctém. Popáté za sebou však Hanáci remizovali 1:1, přestože ve všech utkáních vedli.

Olomouc odstartovala velmi aktivně, ale její první šance přišla až v době, kdy se zdálo, že otěže hry převezmou domácí. Hosté prošli v 18. minutě středem ostravské obrany, ale Falta napoprvé trefil Laštůvku a domácí brankář i jeho opakovaný pokus bravurně vyrazil nohou.

Na druhé straně zahrozil také Baník. De Azevedo se po centru opřel do balonu z voleje, jenže zamířil do Mandousovy náruče. Poté Kaloč v 32. minutě sklepl balon do běhu Šašinkovi, který proskočil mezi stopery a ocitl se sám před brankou, kterou ale minul.

Na konci první půle vychytal Laštůvka tři gólové šance. Nejprve ho nedokázal překonat osamocený Vepřek a poté ani dorážející Yunis. V nastavení pak zneškodnil i jasnou Chytilovu příležitost z malého vápna.

Domácí kouč Kozel na množství olomouckých šancí reagoval v poločase dvojím střídáním. Zpočátku se zdálo, že přinesou požadovaný efekt. Hra se srovnala, ale pak se domácí Jánoš pustil s míčem riskantně před domácí vápno, přišel o něj a i když Laštůvka ještě dvě následné Vepřekovy střely kryl, na Yunisovu dorážku už nestačil.

Sigma byla po gólu opticky lepší, v 74. minutě všal Holzer obešel ve vápně Gonzáleze, který do něj strčil rukama. Sudí Hrubeš i po poradě s videorozhodčím Denevem nařídil penaltu, z níž dal De Azevedo pátý gól v ligové sezoně. V nastavení mohl dát Sigmě krutou ránu Zajíc, ale jeho gól na 2:1 kvůli ofsajdu neplatil.

Ostrava, která vyhrála minulá čtyři kola, neprohrála s Olomoucí doma v lize pošesté za sebou, počtvrté v řadě s ní však remizovala. Baník se posunul na šesté místo a navíc má k dobru dva odložené domácí duely. Hanáci zůstali čtvrtí.

Hlasy po utkání: Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Měli jsme těžší nohy než soupeř. Po celé utkání jsme byli horší, remíza je pro nás malé vítězství. Za bod můžeme vděčit Honzovi Laštůvkovi, který v první půli chytil čtyři nebo pět šancí. Rozdíl byl v pohybu obou týmů i v rychlosti do defenzivní fáze. Cením si ale, že jsme zvedli hlavu a vynutili si vyrovnání." Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Výkon byl z naší strany dobrý. Až na tu jednu šanci Šašinky, kde jsme udělali chybu v obraně. My jsme ale měli spoustu šancí a problém byl v tom, že jsme je neproměnili. I ve druhém poločase jsme měli šance na 2:0. Ale nedali jsme je, Baník z penalty vyrovnal a máme zase jen bod. Dnešní zápas byl ale úplně jiný než ty poslední, šlapali jsme celých 90 minut. Dneska jsme si zasloužili větší bodový zisk."

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 74. De Azevedo z pen. - 64. Yunis. Rozhodčí: Hrubeš - Poživil, Ratajová - Denev (video). ŽK: Houska (Olomouc). Bez diváků.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil (46. Pokorný), Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč (76. Kuzmanovič) - De Azevedo (90. Buchta), Tetour, Potočný (46. Holzer) - Šašinka (62. Zajíc). Trenér: Kozel.

Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Poulolo, Vepřek - Breite - González (90. Hála), Houska, Chytil (90.+2 Zifčák), Falta - Yunis (84. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Tabulka:

1. Slavia 11 9 2 0 33:3 29 2. Sparta 12 9 0 3 28:17 27 3. Jablonec 12 7 2 3 21:13 23 4. Olomouc 13 5 7 1 19:12 22 5. Plzeň 12 6 2 4 28:16 20 6. Ostrava 11 5 3 3 17:10 18 7. Pardubice 12 5 3 4 13:15 18 8. Liberec 11 5 2 4 16:14 17 9. Karviná 12 4 5 3 13:16 17 10. Slovácko 11 4 3 4 16:13 15 11. Zlín 11 5 0 6 13:14 15 12. České Budějovice 12 3 6 3 16:20 15 13. Bohemians 1905 12 4 2 6 15:16 14 14. Teplice 12 3 1 8 12:26 10 15. Mladá Boleslav 12 2 3 7 14:22 9 16. Brno 12 2 3 7 12:25 9 17. Příbram 12 2 3 7 10:27 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6