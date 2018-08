Almaty - Fotbalisté Olomouce zvítězili v odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy na půdě Kajratu Almaty 2:1 a stvrdili postup do závěrečného 4. předkola. Před týdnem v úvodním vzájemném souboji vyhrála Sigma doma 2:0. Hanáky dnes na hřišti kazašského vicemistra poslal v 19. minutě do vedení Martin Nešpor a šest minut po pauze přidal pojistku David Houska. Poté už jen snížil střídající Márton Eppel. Hosté dohrávali zápas v devíti bez vyloučených Brazilců Juana Felipeho a Isaela.

Olomouc si o premiérový postup do základní skupiny zahraje se Sevillou, jejíž branku hájí český gólman Tomáš Vaclík. Pětinásobní šampioni soutěže vyřadili po výhrách 1:0 a 5:0 Žalgiris Vilnius. Sigma začne 4. předkolo příští čtvrtek doma. Hanáci se letos vrátili do pohárů po devíti letech a jejich maximem je čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 1991/92; tehdy se však nehrály skupiny.

Trenér Sigmy Jílek udělal oproti úvodnímu utkání dvě změny v sestavě. Kapitána Vepřeka, který pykal za vyloučení, nahradil Hála a místo zraněného Pilaře začal Zahradníček.

Sigma navzdory náskoku 2:0 nepřijela do Kazachstánu bránit a od úvodu byla aktivní. Nešpor nejprve v desáté minutě ve velké šanci vypálil nad, o devět minut později však už slavil. Po Hálově dlouhém autu a Plškově hlavičce pohotově usměrnil balon k zadní tyči.

Hanákům se velmi přiblížil postup, naopak kazašský vicemistr v tu chvíli potřeboval dát čtyři góly a žádný další neinkasovat. Ve 27. minutě se probil do zakončení bývalý hráč Arsenalu Aršavin a jen těsně minul.

Španělský kouč Kajratu Ferrer poslal ve 34. minutě do hry třetího útočníka Eppela, ale na "hybridním" trávníku, který je z části umělý i přírodní, dominovala Olomouc. Kalvachovu ránu v 37. minutě vytáhl brankář a vzápětí se při brejku neprosadil Plšek ani další dva spoluhráči.

Pojistku tak aktivně hrající hosté přidali až v 51. minutě. Kapitán Houska napřáhl z přímého kopu z více než 25 metrů a ukázkovou ranou do šibenice zvýšil.

Po hodině hry Kajrat, který v 2. předkole vyřadil favorizovaný Alkmaar, snížil. Po centru ze strany se nejlépe ve vápně zorientoval střídající Eppel. Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale v 75. minutě je oslabil Juan Felipe, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Housku vzápětí vychytal Pokatilov a střídající Manzia pak trefil tyč. Sigma už výhru uhájila a připravila Kajratu teprve druhou domácí porážku v pohárech a první po 14 utkáních. V závěru nastavení byl ještě po nesportovním zákroku na Sladkého vyloučen Isael. Byla to už čtvrtá červená karta v dvojzápase.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Hodně si postupu vážíme, protože Kajrat beru za kvalitní mužstvo. Nebylo to jednoduché. Jediné, čeho jsem se obával, byl první inkasovaný gól. K tomu naštěstí nedošlo, pak už výrazná obava nebyla, o postupu jsem byl přesvědčen. Ta první branka byla zásadní, protože Kajrat už to pak měl hodně těžké. Soustředili jsme se spíš na poctivou obranu než nějaké útočení a přineslo to ovoce. Děkuju hráčům, mají můj respekt."

Kajrat Almaty - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 60. Eppel - 19. Nešpor, 51. Houska. Rozhodčí: Schärer - Josipovic, Zogaj (všichni Švýc.). ŽK: Juan Felipe, Eppel - Zahradníček. ČK: 75. Juan Felipe, 90.+4 Isael. První zápas: 0:2, postoupila Olomouc.

Almaty: Pokatilov - Lunin (57. Sokolenko), Politevič, Elek, Alip (34. Eppel) - Isael, Juan Felipe, Kuat, Aršavin (74. Žukov) - Islamchan, Eseola. Trenér: Ferrer.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Hála - Zahradníček (67. Manzia), Plšek (80. Yunis), Kalvach, Houska, Falta - Nešpor (63. Texl). Trenér: Jílek.