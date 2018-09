Olomouc - Souboj dvou nejhorších celků první ligy zvládli fotbalisté Olomouce a Duklu v dnešním utkání devátého kola porazili 1:0. Jedinou branku domácích vstřelil Václav Jemelka a Hanáci díky němu zvítězili po sérii šesti porážek za sebou. V neúplné tabulce poskočili z předposlední na 14. příčku, Pražané jsou stále poslední.

Úvod zápasu patřil domácím, ale povedenou kombinaci zakončil nepovedenou střelou Zahradníček. Olomouc se ujala vedení ve 33. minutě, kdy se po rohovém kopu dorážkou prosadil Jemelka. Olomouc navíc mohla jít do kabin s vyšším vedením, jenže Sladkého rána skončila na břevně a Houska z blízka z úhlu trefil tyč.

"Škoda, z naší strany to nebyl špatný zápas, ale nepohlídali jsme jednu standardku. Míč se nějak odrazil na mě a já ho bohužel vyrazil jen k olomouckému střelci, který to dal nade mě," řekl brankář Dukly Rada. "Taky nevím, jak to tam spadlo. Nějak se to tam odráželo a já to tam potom dotlačil," přidal střelec vítězného gólu Jemelka.

Dukla, která v minulém kole po vítězství nad Libercem poprvé v sezoně bodovala, byla v první půli většinu času pod tlakem, Ale i Pražané mohli skórovat, avšak Holenda po rohu mířil těsně vedle, zatímco Doumbiovu ránu zlikvidoval olomoucký brankář Buchta.

Hosté do druhého poločasu nasadili Brandnera místo Doumbii, ale Olomouc byla stále nebezpečnější. Už v 48. minutě střílel těsně vedle Sladký. Chvíli na to dostal míč za obranu Plšek, ale byl tísněn obráncem, takže s jeho slabým pokusem si gólman Rada poradil.

Dukla mohla vyrovnat po hodině hry. Brandner ve vápně sklepnul míč k Holendovi, který v dobré pozici mířil trestuhodně nad. V 65. minutě byli Pražané znovu blízko ke vstřelení branky a opět to byl Holenda. Buchta však včas vyběhl a útočníka Dukly odzbrojil.

Zbývající průběh zápasu už další šance nenabídl a Olomouc si tak připsala druhé vítězství v sezoně. Dukla prohrála osmý z dosavadních devíti zápasů v ligové sezoně a zůstává poslední.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z mužstva jsem cítil velkou snahu podpořit tým i moji osobu a dneska to bylo na hřišti vidět, táhli jsme za jeden provaz, ponížili jsme individuální ego a hráli jsme ve prospěch týmu. Bylo to naprosto zasloužené vítězství, které mohlo být i vyšší. Vstup do zápasu nebyl takový, jak jsme si představovali, protože Dukla mě překvapila, držela balon, pod tlakem nepanikařila a na to, v jaké je situaci, se snažila hrát. Na druhou stranu jsme měli dost brejkových situací, které jsme nedohráli. Druhý poločas už byl klasika, vedete, jste v tabulce ve složité situaci a ta odpovědnost a obava o výsledek na tým doléhá. Ale až na jednu šanci Holendy jsme se s tím popasovali dobře a dovedli zápas do zaslouženého a obrovsky důležitého vítězství."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Hrál předposlední s posledním, ale paradoxně jsem hodně spokojený s tím, čím jsme se tady prezentovali, protože tam byl velký posun oproti zápasu s Libercem. Na posledních třiceti metrech jsme ale netrpěliví a nedodržujeme to, co jsme se za těch čtrnáct dní naučili. Jinak to bylo vyrovnané utkání, které jsme prohráli po standardní situaci, na kterou jsme se připravovali. Na začátku druhé půle jsme byli jednoznačně lepším týmem, což vyvrcholilo šancí Holendy, ale v takových zápasech si musíme pomoct. Závěr už byl hektický, rozkouskovaný, ale velká pochvala pro hráče za to, jak jsme se prezentovali v kombinaci. Jednoznačně musíme přidat ve finální fázi."

Sigma Olomouc - Dukla Praha 1:0 (1:0)

Branka: 33. Jemelka. Rozhodčí: Orel - Pospíšil, Arnošt. ŽK: Houska, Vepřek - Bezpalec, Chlumecký, Tetour. Diváci: 2924.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Falta (71. Texl), Hála (84. Yunis) - Plšek (87. Polom). Trenér: Jílek.

Dukla: Rada - Bezpalec, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Miloševič, Doumbia (46. Brandner), Tetour, Bilovský (80. Douděra) - Holenda, Djuranovič (67. Schranz). Trenér: Skuhravý.