Olomouc uspěla v Třinci po nájezdech, v deváté sérii rozhodl Irgl

Třinec (Frýdek-Místek) - Hokejisté Olomouce uspěli ve 36. kole na ledě Třince 3:2 po nájezdech a v novém roce vyhráli poprvé. Hosté dvakrát vyrovnali, ve druhém případě po chybné rozehrávce brankáře Jakuba Štěpánka a zápas rozhodl v deváté sérii Zbyněk Irgl. Wojtek Wolski skóroval od příchodu k Ocelářům i ve třetím utkání.

Třinec otevřel skóre už ve třetí minutě. Z nenápadné akce vystřelil Hrňa zpoza pravého kruhu k bližší tyči a Lukášova lapačka máchla naprázdno. S hosty rychlý gól neotřásl. V úvodní třetině byli střelecky aktivnější, měli více šancí a zaslouženě vyrovnali. Přečíslení dva na jednoho sehráli ukázkově Klimek s Pavlem Musilem, který poslal puk za Štěpánkova záda.

Oceláři ze své první přesilové hry opět strhli vedení na svou stranu. Vrána našel křížným pasem Wolského, který rozvlnil síť z pravého kruhu střelou bez přípravy. Kanadský útočník si od příchodu do Třince připsal sedmý bod (5+2) ve třetím zápase.

Domácím ale radost dlouho netrvala. Štěpánek si za brankou neporozuměl s Rothem, puku se zmocnil Nahodil a po jeho přihrávce překonal z mezikruží Jaroměřský rozhozeného třineckého gólmana. Štěpánek později svou chybu odčinil, když vleže vyrazil gólovou šanci Strapáče.

Nerozhodný stav mohla ve třetině zlomit elitní formace Olomouce. Za domácí spálil v 55. minutě tutovku Adamský, zblízka trefil jen Lukáše. V prodloužení třinecká obrana zaspala, Klimek ale trefil tyč a z dalšího úniku Burian přestřelil. Oceláři poslední sekundy riskovali, dohrávali po vyhraném vhazování pět na tři, ale bez efektu.

V rozstřelu se prosadili v první sérii hostující Nahodil a na druhé straně Polanský. Oceláři vystřídali gólmany, Kváča nahradil Štěpánka a vychytal Strapáče, ale nestačil na Irgla. Domácí srovnali ve třetím kole Wolským, který musel svůj nájezd zopakovat, protože mu při zakončení vhodil pod nohy hůl Lukáš.

Do branky domácích se vrátil Štěpánek, trefil se až v sedmé séri Wolski, který provedl dokonale Forsbergovu kličku. Pevné nervy prokázal Nahodil, který vyzrál na Štěpánka i podruhé, a proto domácí opět měnili na jedno kolo gólmany. Rozhodl až v deváté sérii Irgl.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Olomouc nás přestřílela, protože jsme si s pukem hráli a situace jsme přehrávali. Místo, abychom zakončovali a tlačili se víc do brány, tak jsme pořád někoho hledali přihrávkou a chtěli udělat krásnou akci. A protože Olomouc výborně brání, měli to kluci těžké. Nemůžou to hrát na krásu, ale účelně. To se nám nepodařilo. Chtěli jsme vyhrát za tři body, nechtěli jsme zápas nechat dojít do prodloužení ani nájezdů, ale prostě se to tak vyvinulo. Nájezdy jsou taková loterie. Je to o provedení hráčů a myslím si, že jsme je neměli špatné, ale prohráli jsme. Střídání gólmanů v nájezdech je podle pocitu trenéra. Kuba Štěpánek je vítkovický kluk a v Olmíku je taky pár kluků z Vítkovic."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Vyrovnaný zápas. Kromě první pětiminutovky v úvodní třetině jsme byli aktivní, dobře jsme bruslili. Domácí jsme přestříleli, takže si myslím, že si v konečném důsledku dva body zasloužíme. Pravidla připouštějí střídání gólmanů v nájezdech, neřešili jsme to. Jen u jedné situace si myslím, že Tonda Jeřábek pískl, a až pak se gólmani vyměnili. To by asi nemělo být. Zajímavý byl i ten možná faul, možná nefaul Honzy Lukáše na Wolského. Ještě jsme uvažovali, že vezmeme u toho Forsberga výzvu kvůli nedovolenému bránění na gólmana. Možná ho (Wolski) bruslí štrejchnul, dostal ho mimo bránu a potom jednou rukou zakončoval. Nájezdy byly prostě zajímavé a důležité je, že vítězné. Proti Třinci s plejádou parádních zakončovatelů vyhrát na nájezdy je úspěch."

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Hrňa (Gernát, Marcinko), 25. Wolski (P. Vrána, Gernát) - 11. P. Musil (Klimek), 27. Jaroměřský (Klimek, Nahodil), rozhodující nájezd Irgl. Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5106.

Sestavy:

Třinec: Štěpánek (2., 3. a 8. nájezd Kváča) - Kundrátek, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Roth, Gernát - M. Stránský, P. Vrána, Wolski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Martynek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Chmielewski, Polanský, Adamský - Szturc. Trenér: Varaďa.

Olomouc: Lukáš - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Strapáč, Burian - Olesz, J. Knotek, Káňa - Skladaný, Vodný, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.