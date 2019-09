Olomouc ukončila vítěznou sérii Karlových Varů a je čtvrtá

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 4. kole extraligy Karlovy Vary 3:2 a připravili tak Energii první porážku v sezoně. Utkání rozhodl ve 44. minutě útočník Petr Strapáč. Hanáci se posunuli na čtvrté místo tabulky, Západočeši klesli na třetí.

Domácí do zápasu s prozatím stoprocentními Karlovými Vary vstoupili velmi dobře. Do vedení se dostali hned v první přesilové hře, když pěknou Oleszovu křížnou přihrávku využil Kolouch.

Krátce na to mohl přidat druhou branku Nahodil, ale z bezprostřední blízkosti minul branku. Hostující gólman Novotný pak zvládl velký závar před svojí brankou v polovině první třetiny i několik nebezpečných střel v druhé přesilové hře domácích. Skóre se tak podruhé změnilo až 22 sekund před koncem první třetiny, kdy se po otočce kolem Novotného branky prosadil Nahodil.

Vstup do druhé části se naopak povedl mnohem lépe Karlovým Varům. Během úvodních dvou minut druhé třetiny se totiž prosadili Stříteský se Šenkeříkem a srovnali na 2:2. Vrátit vedení na stranu Olomouce mohl vzápětí Kolouch, ale proti jeho střele z ideální pozice dobře zasáhl Novotný. Puk do sítě se nepodařilo dostat olomouckým Nahodilovi s Tomečkem ani karlovarským Grígerovi s Rachůnkem. Zejména proti Rachůnkově pokusu z bezprostřední blízkosti se skvělým zákrokem lapačkou blýskl olomoucký brankář Konrád.

Přestože byli v úvodu třetí třetiny aktivnější hosté, třetí branky se jako dočkala olomoucká Mora. Rychlý protiútok Strapáče s Kolouchem zakončil prvně jmenovaný přesně nad beton Novotného. Olomouc v dalším průběhu třetiny byla nebezpečná zejména při dvouminutové hře čtyř proti čtyřem. Hráči Karlových Varů se sice tlačili za vyrovnáním, všechny jejich střely však končily jen u připraveného Konráda. Olomouc měla několik dobrých příležitostí definitivně rozhodnout zápas v přesilové hře tři minuty před koncem hry, čtvrtou branku se jí ale už přidat nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Hráli jsme dobře, možná až výborně, první třetinu, kdy jsme soupeře k ničemu nepustili a ovládli jsme ledovou plochu. Bohužel jsme o celou první třetinu přišli vlastní nedisciplinovaností a bohorovným přístupem během úvodních dvou minut druhé třetiny. Až v druhé polovině druhé třetiny jsme se dostali zpět do zápasu a jsem rád, že jsme do toho šli naplno i celou třetí část. Troufám si říct, že jsme byli o něco lepší a zvítězili zaslouženě. Začátek soutěže je vždy důležitý a my jsme rádi, že nám relativně vyšel. Výsledky a výkony nejsou úplně špatné, ale stále máme na čem pracovat. Teď to půjde v rychlém tempu, musíme se na to dobře připravit."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Čekali jsme tu velmi dobře fyzicky disponovaného soupeře, který dobře brání a je proti němu vždy těžké hrát. Do utkání jsme nevstoupili dobře, měli jsme špatný pohyb. V první třetině naše hra postrádala téměř vše z předchozích tří zápasů. Nedokázali jsme se vyrovnat s fyzickou hrou soupeře, který byl jednoznačně lepší. Po první třetině jsme si to museli vyříkat. Jsem rád za to, jak se k tomu kluci postavili. Zbylých 40 minut už to mělo parametry, které bychom od našeho mužstva chtěli. Škoda, že soupeř potrestal jedinou chybu, kterou jsme ve třetí třetině vyrobili. Poté už jsme žádnou šanci nestačili proměnit. Chtěli jsme odtud odvést aspoň bod, což se nám bohužel nepodařilo."

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Kolouch (Olesz, Škůrek), 20. Nahodil (Burian, Olesz), 44. Strapáč (Kolouch, Klimek) - 21. Stříteský (T. Rachůnek, Gríger), 22. Šenkeřík (Koblasa, Skuhravý). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Rampír, Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 3565.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Valenta - Irgl, J. Knotek, Ostřížek - Klimek, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hecl, Handl, Tomeček. Trenéři: Tomajko a Moták.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Hlava - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.