Olomouc udolala vedoucí Pardubice, v prodloužení rozhodl Nahodil

Olomouc - Hokejisté Olomouce udolali v 31. kole extraligy Pardubice 3:2 v prodloužení, přesto v tabulce klesli na čtvrté místo. Dynamo si ziskem bodu upevnilo vedení, na druhé Vítkovice mají nyní náskok čtyř bodů. O výhře Hanáků rozhodl v čase 60:58 v přesilové hře Lukáš Nahodil.

Pardubice mohly jít do vedení hned ve druhé minutě zápasu, ale Říčka během přesilové hry zamířil jen do tyče a Ciencialovi puk při dorážce do odkryté branky přeskočil hokejku. Poté Lukáš dobrým zákrokem vychytal zblízka zakončujícího Kousala a první důležité zákroky si připsal také hostující Will, když zasáhl proti střele a hned dvěma dorážkám Navrátila.

První branka zápasu padla po rychlém protiútoku Pardubic, na konci akce zamířil po Sedlákově přihrávce přesně Hyka. Brankovou konstrukci během první třetiny trefili také domácí, konkrétně povedenou tečí Bambulovy střely Káňa.

Atraktivní a svižný hokej pokračoval také ve druhé třetině. Nejdříve Kousal sám před Lukášem zamířil jen do lapačky olomouckého brankáře, vzápětí mohl snížit z mezikruží domácí Rašner a dlouhou pasáž hry bez přerušení uzavřel Sedlák, kterého v samostatném úniku vychytal opět Lukáš.

V polovině druhé třetiny pak Olomouc srovnala, prosadil se dorážející obránce Dujsík. Následně bylo k vidění ještě několik šancí na obou stranách, ze kterých však nakonec padla jen jedna branka. Povedenou střelou pod horní tyč poslal Pardubice znovu do vedení Říčka.

Také ve třetí třetině si první šanci vytvořili hosté, v přesilové hře střílel nebezpečně od modré čáry Čerešňák. Vzápětí neuspěl ani dorážející Sedlák. Olomouc poté podruhé v zápase srovnala, v přesilové hře zamířil z pravé strany přesně do levého horního rohu branky Káňa.

Poslat Pardubice znovu do vedení mohl aktivní Sedlák, jenže Lukáš jeho pokus nadvakrát zneškodnil. Další branka už v základní hrací době nepadla a utkání tak dospělo za stavu 2:2 do prodloužení.

Po 32 sekundách byl vyloučený Zohorna a Olomouc přesilovou hru čtyř proti třem rychle využila. O rozhodující branku se po Káňově přihrávce a střele z první postaral Nahodil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes to byl hrozně těžký zápas. Pardubice jsou ne nadarmo první a jsou hrozně silné na puku. Jejich hra je kompaktní a velmi těžko se proti nim prosazuje. Moc bodů proti nim týmy získávat nebudou, jsme za dva rádi. Nezačali jsme dnes tak dobře jako hosté, kteří nás od začátku zápasu zatlačili. Měli jsme problém s jejich pohybem, dohrávali nás a my jsme si s tím nevěděli rady. Nevyhrávali jsme ani souboje a byli jsme málo na puku. Od druhé třetiny jsme to zlepšili a i díky tomu jsme vyrovnali. Poté ale paradoxně po naší přesilové hře měly Pardubice tři šance a tu třetí proměnily. Jsme spokojeni s využitím dvou přesilových her, kterými jsme si dnes hodně pomohli."

Marek Zadina (Pardubice): "Diváci dnes viděli velmi kvalitní utkání. Hrál se rychlý hokej s dobrým nasazením a spoustou šancí na obou stranách. Také oba gólmani chytali velmi dobře. V první třetině jsme byli lepší a měli jsme to pod kontrolou. Měli jsme výborný pohyb a vytvořili si díky tomu šance. Ve druhé třetině byla naopak lepší Olomouc. Hrál se hokej nahoru dolů, my jsme tam několikrát propadli a Olomouc z toho měla šance. Ve třetí třetině jsme do desáté minuty hráli velmi dobře, pak jsme ale udělali faul a Olomouc využila přesilovou hru. Potom už to bylo hodně otevřené a konec zápasu nebyl z naší strany úplně šťastný."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Dujsík (Anděl, Olesz), 50. J. Káňa (Ondrušek, J. Knotek), 61. Nahodil (J. Káňa, Ondrušek) - 10. Hyka (Sedlák), 39. Říčka (T. Zeman, Čerešňák). Rozhodčí: Pražák, Kika - Axman, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 5139.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Rutar, Ondrušek, Švrček, Mareš, Dujsík, Rašner - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - Kunc, Nahodil, Klimek - Navrátil, Kusko, Plášek - Olesz, Strapáč, Anděl. Trenér: Tomajko.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála - Vondráček, T. Zohorna, R. Kousal - Hyka, Sedlák, Cienciala - A. Musil, Poulíček, Říčka - T. Zeman, T. Kaut, Kaplan. Trenér: Král.