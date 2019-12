Olomouc udolala Litvínov, Kolouch dal dva góly

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 25. kole extraligy Litvínov 3:1 a po předešlé sérii domácích nezdarů uspěli před svými fanoušky podruhé za sebou. Dvěma góly se na výhře Hanáků podílel útočník Petr Kolouch. Severočeši pod vedením nového trenéra Vladimíra Kýhose nenavázali na předešlou výhru z Mladé Boleslavi.

Hned na začátku se do dvou vyložených šancí dostal domácí Klimek. Nejdříve nabral rychlost ve středním pásmu a po načasované přihrávce se ocitl sám před Janusem, v dobré pozici ale branku minul. Slovenský gólman jej vychytal i o malou chvilku později.

V 11. minutě se ale už zkušený útočník radoval ze čtvrtého gólu v sezoně. Po aktivitě v pásmu a nahození Dujsíka tečoval Klimek puk za záda hostujícího brankáře. Domácí Lukáš v první třetině mockrát zasahovat nemusel, vyznamenal se však proti Hüblovi. Zvýšit vedení domácích mohl Kolouch, trefil ale jen tyč.

Hned po 30 vteřinách druhé třetiny měl Litvínov velkou smůlu. Nejdříve Jarůšek při přečíslení dvou proti jednomu nastřelil tyč a vzápětí Mahbod trefil jen Lukáše, který jeho střelu vůbec neviděl. Hezkou individuální akci předvedl také Myšák, jehož zakončení skončilo na Lukášově betonu.

Janus si na druhé straně poradil se šancí Irgla, Knotkovi v zakončení zabránil jeden z vracejících se obránců hostů, v čase 39:18 se ale v přesilovce prosadil Kolouch.

V úvodu třetí třetiny se do útočného pásma prokličkoval Jarůšek, branku Lukáše ale z osy hřiště přestřelil. Z podobné pozice střílel také Mikúš, jehož rána proletěla těsně vedle tyče. Olomoucký gólman se následně vyznamenal proti Petružálkovi, nejprve vykopl jeho střelecký pokus z bezprostřední blízkosti a následnou dorážku skryl v lapačce.

Druhé čisté konto v sezoně ale Lukáš nakonec neuhájil, v 58. minutě jej v přesilovce překonal Mahbod. Naděje hostů na vyrovnání však netrvaly dlouho, o 53 sekund později přidal svůj druhý gól v zápase při power play Litvínova Kolouch.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Tomajko (Olomouc): "Vstoupili jsme do utkání výborně. V první třetině jsme si vytvořili několik šancí, ale proměnili jsme jen jednu. Ve druhé třetině se hra vyrovnala, ale vstřelili jsme v přesilovce druhý gól. Myslím, že ten byl dnes rozhodující. Ve třetí části Litvínov přidal a vypracoval si několik šancí. Honza Lukáš tam předvedl výborný výkon. Samozřejmě bylo vidět, že se hraje o hodně a na konci už byla nervozita velká."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "V první třetině nás soupeř přebruslil, byl víc na puku a dostal nás pod tlak. Je to z Litvínova dálka a než se kluci rozhýbou z autobusu, tak to tak většinou vypadá. Inkasovali jsme první branku. V druhé třetině jsme vyrovnali hru a začali jsme hrát to, co chceme. Ve třetí třetině jsme se snažili dostat soupeře pod tlak, což se nám povedlo. Bohužel jsme neproměnili šance a na jeden gól prostě vyhrát nemůžeme."