Olomouc - Fotbalisté Sevilly už sice za sebou mají dvě předkola Evropské ligy, ale zatím se na výhru nenadřeli tak jako ve 4. předkole na hřišti Olomouce. I brankář španělského týmu Tomáš Vaclík musel připustit, že výhra 1:0 je pro šestý nejlepší tým Evropy podle koeficientu velmi cenná.

"Byl to pro nás velmi těžký zápas. Sigma hrála velice dobře, vytvořila si spoustu náznaků šancí a odehrála to skvěle. Sigma si nezasloužila prohrát," ocenil český reprezentant výkon Olomouce. "Pro nás je to velmi cenné vítězství. Teď se musíme připravit na odvetu a věřím, že doma odehrajeme lepší utkání než tady," dodal.

Sevilla byla jasným favoritem, ale Hanáci se vyhecovali možná k životnímu výkonu a během utkání byli nebezpečnějším týmem. Měli řadu pološancí a závarů, kdy jim chyběl jen kousíček, aby dosáhli na míč a poslali ho do branky. A to zejména Jakub Plšek, který dvakrát číhal na zadní tyči, ale centimetry ho dělili od gólu.

"Dvakrát tam procházela přihrávka malým vápnem. V první půli na to nedosáhli a ve druhé naštěstí netrefili ve skluzu bránu. Kdyby ten míč byl pomalejší, tak bychom s tím nic neudělali. Tam jsme měli štěstí," musel uznat Vaclík.

Výkon Sigmy ho však nepřekvapil, protože čekal, že se domácí budou prezentovat podobným fotbalem. "Já v klubu říkal, že Sigma hraje hezký fotbal a že proti nám nezaleze a nebude bořit. Kluci ze Sigmy si dnes ověřili, že to, k čemu je vede trenér Jílek, dává smysl. Jsou tu kluci z akademie, kteří mají ke klubu velký vztah. Výsledky, které teď mají v lize, neodpovídají jejich kvalitě. Všechny dnes přesvědčili o tom, že fotbal hrát umí," chválil Vaclík.

Pro něj osobně to byl mimořádný zápas, protože poprvé hrál za zahraniční tým proti českému výběru. "Přivítání od fanoušků bylo skvělé. Užil jsem si to moc. Měl jsem z toho zvláštní pocity, poprvé jsem hrál proti českému týmu a bylo to specifické. Atmosféra ale byla skvělá. Všichni si to užili. Byl to pro celý region svátek. Před dvěma roky Sigma s totožným kádrem hrála druhou ligu a teď proti nám odehrála takový zápas. To zaslouží uznání, jakým progresem prošli," dodal Vaclík.