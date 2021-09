Olomouc si v Českých Budějovicích připsala první prohru v sezoně

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 4. kole extraligy Olomouc 5:3 a vyhráli třetí utkání v řadě. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel kapitán Milan Gulaš. Hanáci naopak vyšli poprvé v sezoně naprázdno, nepomohla jim ani čtvrtá branka Davida Krejčího v extraligovém ročníku.

Hosté posílení dvěma výhrami v domácím prostředí vstoupili do utkání útočně naladěni. Do vedení se však již ve 3. minutě dostal Motor, když obránce Dujsík zpoza branky poslal kotouč přímo na hokejku Gulaše, jenž své bleskové sólo zakončil vedoucím gólem po kličce do bekhendu.

O tři minuty později při vyloučení Klimka našel Pech přesným pasem z pravého kruhu před brankou Ondráčka, jenž střelou zblízka zvýšil náskok Jihočechů. Brankáře Lukáše poté nebezpečnými střelami zaměstnali Beránek a Hanzl. Hostům se podařilo šťastně korigovat, když odzbrojili defenzivu Jihočechů a Kolouch se zblízka prosadil střelou kolem padajícího hráče.

Na začátku druhé části se domácí ubránili vyloučení Hanzla, načež po levém křídle nabral rychlost Abdul a střelou po ledě z prostoru kruhu potřetí překonal Lukáše. Před polovinou základní hrací doby nabídli Hanáci svým hostitelům téměř minutu a půl přesilovky pět na tři a obránce Vráblík z mezikruží poslal kotouč za Lukášova záda. Brzy se radovali také olomoučtí hráči. Při trestu Valského se i ve svém třetím zápase po návratu ze zámoří zapsal mezi střelce Krejčí. Následně domácí při šanci Klimka podržel Hrachovina.

Brzy po startu třetí části mohl zvýšit Vráblík bombou od modré, ale Lukáš byl proti. Budějovičtí sklízeli aplaus za svoje útočné parády, jejichž příval si ke škodě sami zbytečně přibrzdili oslabením za mnoho hráčů na ledě. Moravané ožili a přestože se jim nezdařila přesilovka, dostávali domácí tým pod tlak. Z brejku však zahrozil Abdul. Poslední slovo měl kapitán Gulaš, jenž prostřelil Lukáše popáté.

Motor České Budějovice - HC Olomouc 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Gulaš, 6. J. Ondráček (Pech, Slováček), 24. Abdul (Štencel, Venkrbec), 30. Vráblík (Gulaš), 54. Gulaš (Pech, Bučko) - 12. Kolouch (Strapáč, Bambula), 32. Krejčí (Nahodil, J. Knotek). Rozhodčí: Pilný, Vrba - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 6011.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina - Bučko, Piskáček, Vráblík, Bindulis, Štich, Štencel, Slováček - Valský, D. Voženílek, Venkrbec - Gulaš, Pech, J. Ondráček - Vondrka, M. Hanzl, Abdul - Holec, Toman, M. Beránek. Trenér: Modrý.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, J. Káňa - V. Tomeček, Nahodil, Klimek - Navrátil, J. Knotek, Ostřížek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenér: Tomajko a Moták.