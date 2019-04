Olomouc - Fotbalisté Olomouce v 29. kole doma porazili 2:0 Teplice a před posledním zápasem základní části první ligy je dělí pouhé dva body od příček zajišťující účast ve skupině o titul. Severočeši, o jejichž porážce rozhodly góly Jakuba Plška a Davida Housky, naopak můžou spadnout do bojů o záchranu.

Po vlažném úvodu jako první zahrozili hosté, ale Hosta z úrovně penalty vystřelil vysoko nad. Poté převzali otěže zápasu domácí. Střela Lalkoviče byla sražena na roh, Sladký ve 21. minutě trefil tyč a po půlhodině hry po rychlém brejku a přečíslení dopadl stejně Lalkovič.

Gólu se Sigma dočkala chvíli před přestávkou. Jemelka vybojoval míč, poté přesnou přihrávkou našel mezi obránci Plška, který ranou zpoza vápna prostřelil Grigara. Teplický brankář si vzápětí zavařil špatnou rozehrávkou, ale aktivní Lalkovič ji potrestat nedokázal.

Po přestávce se na první šanci čekalo až do 66. minuty, kdy Lalkovič po průniku obranou trefil tyč. Chvíli na to mohly hosté srovnat, jenže Radosta ve skvělé pozici trestuhodně minul. Dramatickou čtyřminutovku poté zakončil druhý gól Olomouce, o který se tvrdou ranou postaral Houska.

Teplice poté zvýšily aktivitu, ale vytěžili z ní pouze Horovu hlavičku přímo do brankáře Buchty a Radostova střela skončila rohem. Severočeši si tak zkomplikovali závěr základní části, protože před posledním kole je na poslední příčce pro play off o poháry dělí od pásma skupiny o sestup pouhé dva body.

Sigma naopak udělala výrazný krok minimálně k účasti v pohárovém play off, ale před posledním kolem může pomýšlet i na účast ve skupině o titul. Na sedmé příčce ji totiž od šestého Liberce dělí dva body. Olomouc však zakončí základní část na Slavii, zatímco Liberec míří na hřiště předposlední Karviné.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Tak prvotně bych řekl, že určitá euforie je stoprocentní, protože jsme to utkání zvládli. Zvládli jsme i celkově sezónu, po podzimní části ta situace nebyla vůbec jednoduchá. Jsem hrozně rád, že před posledním zápasem máme jistotu minimálně té prostřední skupiny. Podle mě zvítězilo mužstvo, které si vypracovalo více šancí. Na druhou stranu to bylo utkání, které bylo hodně neurovnané, ztráceli jsme míče. Z celkového pohledu jsme pracovali. Z celkového pohledu spokojenost, mrzí pár situací, kdy jsme soupeři dali možnost vrátit se do zápasu."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Věděli jsme o důležitost utkání, kluky jsem na to upozorňoval, ale nezvládli jsme to. Tentokrát musím říct, že jsme vstoupili do utkání dobře. Měli jsme tam nějaké náznaky, signály, to jsme měli vyřešit. Postupem času Olomouc přebírala otěže, a to hlavně díky našim jednoduchým ztrátám uprostřed hřiště. Neustále chceme dávat prostor pro výchovu mladých hráčů, ale oni nám to nevracejí. Třeba situace ve 42.minutě, kdy Trubač prohraje jasný souboj na půlce a my z toho dostaneme gól na 1:0. Jak v Ostravě, tak Bohemka, tak i dneska Olomouc byli hladovější po vítězství, byli důraznější na míči, v soubojích a to my musíme do posledního zápasu zlepšit. Musíme to zvládnout doma s Příbramí za každou cenu, stále to máme ve svých rukou. Nedovedu si představit, že by Teplice hrály s třetím týmem druhé ligy o udržení."

Sigma Olomouc - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branka: 42. Plšek, 70. Houska. Rozhodčí: Dubravský - Fišer, Vodrážka. ŽK: Kalvach - Shejbal, Kučera. Diváci: 3824.

Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek (83. Chytil), Houska, Lalkovič (67. Chvátal) - Yunis (77. Dvořák). Trenér: Jílek.

Liberec: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Krob (81. Hošek) - Kučera, Trubač (66. Radosta) - Hora, Žitný (74. Ljevakovič), Hyčka - Kuchta. Trenér: Hejkal.