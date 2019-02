Praha - Úterní dohrávka 27. extraligového kola bude pro hokejisty Olomouce velkou příležitostí vrátit se naplno do boje o první šestku. Pokud Hanáci porazí Karlovy Vary v základní hrací době, budou ztrácet na šesté Vítkovice už jen bod. Shodou okolností právě v Ostravě se Západočeši představili v neděli a porážka 2:4 pro ně byla již osmou v řadě.

Nevyzpytatelná Olomouc zaskočila v minulých dnech dva nejlepší týmy soutěže a v kombinaci s vítězstvím na Spartě se zařadila do hry o přímý postup do čtvrtfinále, alespoň předkolo by už Kohoutům nemělo uniknout. Zásluhou aktuální formy obou týmů půjdou do úterní dohrávky jako favorit.

"Tři výhry v řadě proti tak kvalitním týmům sebedůvěru určitě posílí. Ale musíme dále pokračovat v bojovných a poctivých výkonech založených na dobré defenzivě," řekl trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Hanáci mají už dlouhodobě potíže s marodkou, aktuálně jim chybějí zranění Kolouch, Jaroměřský a Galvas. "Jsme v situaci, kdy i vinou různých zranění bojujeme od jednoho zápasu k druhému. Jestli z toho bude šesté, nebo desáté místo, o tom nepřemýšlím. Chceme prostě být co nejvýš v tabulce," doplnil Moták.

Dvanáctí Západočeši mohou odskočit třináctému Chomutovu, který se s nimi srovnal na 46 bodech. Energie však už čtyři kola žádný zisk na konto nepřidala. "Je to těžké, ale snažíme se to nevnímat a hrát pořád stejně. Nic jiného nám ani nezbývá. Musíme prostě makat a doufat, že to přijde," podotkl brankář Jan Bednář.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 27. kola extraligy: -------- HC Olomouc (8.) - HC Energie Karlovy Vary (12.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 0:5, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 38 zápasů/29 bodů (21 branek + 8 asistencí) - Jakub Flek 44/29 (17+12). Statistiky brankářů: Jan Lukáš průměr 2,61 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,49 procenta a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,38, 91,37 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,82, 91,19 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 3,33 a 89,62. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Olomouc třikrát za sebou naplno bodovala, doma ale prohrála dva z posledních tří zápasů. - Energie prohrála osmkrát za sebou a získala v této sérii pouze jeden bod. - Hanáci mají náskok devíti bodů před jedenáctým Litvínovem a mohou se přiblížit jistotě postupu do play off. - Karlovarský útočník Tomáš Rachůnek oslaví v úterý 28. narozeniny