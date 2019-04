Olomouc - Fotbalisté Olomouce v 27. kole první ligy porazili 3:2 Karvinou a zvítězili v šestém z osmi dosavadních jarních kol. Skóre otevřel Václav Jemelka a po vyrovnávací brance hostujícího Lukáše Budínského vrátil domácím vedení Šimon Falta. Po pauze srovnal Ondřej Lingr, ale výhru Sigmě zajistil Jakub Yunis. V tabulce je Olomouc sedmá o jediný bod za šestou Mladou Boleslaví, která drží poslední příčku ve skupině o titul a poháry. Karviná je předposlední.

Sigma vstoupila do utkání nejlépe jak mohla. Hned v druhé minutě hry se po Faltově rohovém kopu dostal míč k Jemelkovi, který jej z bezprostřední blízkosti poslal za bezmocného Berkovce. Odpověď Karviné však přišla jen o chvíli později. Domácí nechali na středu hřiště až příliš volného prostoru Budínskému, jehož přízemní střela z 20 metrů zamířila přesně k levé tyči.

Hosté se po vyrovnání stáhli do pevného bloku a míč na svých kopačkách drželi častěji hráči Olomouce. Karvinská obrana je však do žádné vážnější šance nepustila a pro Berkovce se tak nejvíce nebezpečný stal nepovedený Texlův centr, který se nepříjemně stáčel k zadní tyči. Hostující brankář si se situací poradil a vytěsnil míč mimo.

Oba týmy ještě v prvním poločase dostaly příležitost v podobě přímého volného kopu ze zajímavé pozice. Budínského střela sice přeletěla zeď, ale postrádala razanci a Buchta na ní dosáhl. Naopak Falta zakroutil míč přímo do šibenice a poslal Sigmu opět do vedení.

Karviná začala druhý poločas aktivně a brzy se dočkala vyrovnání. V 52. byl ještě v minisouboji Lingra s Buchtou úspěšnější olomoucký brankář, o tři minuty později se ale Lingr dostal ke střele z hranice velkého vápna a poslal míč nechytatelně do sítě.

Ofenzivně vedené utkání pokračovalo i nadále. Olomouci se po jednom z rohových kopů povedlo vrátit míč zpět do vápna a povedený centr Sladkého si našel Yunis a nechytatelnou hlavičkou poslal domácí Sigmu potřetí v zápase do vedení.

Karviná se v závěru zápasu dostala do několika nebezpečných závarů před brankou domácích a konkrétně Suchan s Wágnerem měli míč dvakrát zajímavě na hlavě. Za Buchtova záda se jim ho ale dostat nepodařilo a hosté tak už potřetí v zápase nesrovnali.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Pro diváky to muselo být atraktivní utkání, pro trenéry však vůbec ne. Jsou to obrovské nervy s tím, co předvádíme nebo co soupeři nabídneme. Bylo to celkem vyrovnané bojovné utkání s dobrou kulisou. Po dlouhé době nám vyšly standardní situace. Za kámen úrazu považuji hrozně laciné inkasované branky a to, že jsme nedokázali déle udržet vedení. Jednou jsme byli potrestáni za úplně naivní aut a podruhé jsme se špatně srovnali ve středu hřiště. Nechali jsme Lingra navádět snad patnáct, dvacet metrů. V tomto trenéři hrozně trpí. Máte pocit, že to hráči umí a vnímají to a pak přijdou nervy v zápase a vidíte, jak to vypadá. Chyběli nám tři hráči, kteří patřili na jaře k oporám, takže to byl zásah do sestavy. Ale zvládli jsme to a v dalších zápasech určitě nebudeme spekulovat, jestli je lepší šesté, nebo sedmé místo. Budeme chtít získat co nejvíce bodů. Pro mě je v současné chvíli absolutně zásadní to, abychom zůstali v desítce. Z mého pohledu současné postavení v tabulce odpovídá tomu, na co kvalitou máme. S výkonem Šimona Falty jsem byl nespokojený ve Zlíně, kde to nebylo poctivé, náběhové a aktivní. Proto hrál na Bohemce jen patnáct minut a měli jsme spolu řeč. Snažil jsem se mu vysvětlit, že takto se hrát nedá. Dneska podal výborný výkon. Yunis ukázal v posledních třech zápasech kvalitu a udělal velký pokrok. Branka už je pak přidaná hodnota a je důsledkem práce a výkonu."

František Straka (trenér Karviné): "Sám si neumím vysvětlit, proč jsme dostali tři branky ze standardních situací. Připravovali jsme se na to velice pečlivě a dnes nás to neskutečným způsobem zradilo. O první brance vůbec nemusím diskutovat, ta jde na vrub brankáře. Pak Falta trefil krásně přímý kop, to zase poklona, to byl super gól. Ostatní góly se prostě nesmí stát, to nás hrozně brzdí a posílá nás to zpět tam, kam jsme nechtěli. Myslím, že jsme tu ale ukázali morál, protože jsme to nezabalili a dvakrát se nám povedlo vyrovnat. Když dostanete na začátku takový gól, tak se můžete snažit probouzet co chcete. Podobné góly nás stály body i na Dukle. Proti Baníku jsme hráli s nulou, což bylo důležité. Hráčům jsem jasně říkal, že to všechno začíná od nuly. Je to otázka mentality, psychiky a zodpovědnosti. Kdyby nás Olomouc přejela, tak neřeknu ani slovo. Ale viděli jste, že toho na konci měli plné zuby. Bohužel jsme ale nebyli efektivní a nedokázali jsme ty situace dohrát."

Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:2 (2:1)

Branky: 2. Jemelka, 42. Falta, 61. Yunis - 9. Budínský, 55. Lingr. ŽK: 48. Yunis - 41. Záhumenský. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát. Diváci: 4 145.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Texl (62. Lalkovič), Kalvach, Plšek, Falta - Dvořák (88. Polom), Yunis (70. Nešpor). Trenér: Jílek.

Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa (67. Bukata), Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Guba (75. Letič), Lingr (87. Suchan), Ba Loua - Wágner. Trenér: Straka