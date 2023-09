Olomouc se chce posunout výš, sní o semifinále

Olomouc - Desátá sezona od návratu do extraligy čeká hokejisty Olomouce. Hanáci patří mezi fanoušky dlouhodobě podceňované týmy, pětkrát za sebou se ale dostali do vyřazovací části a čtyřikrát z toho hráli čtvrtfinále. V nadcházejícím ročníku domácí nejvyšší soutěže by rádi potvrdili zlepšení a posunuli se výše.

"Pevně doufám, že už nás veřejnost začne brát vážně i tím, jak jsme se v nejvyšší soutěži zabydleli. Minulá sezona sice nebyla zlá, ale čekali jsme od ní trošku více. Snad se nám to v letošním roce podaří prolomit," řekl generální manažer Erik Fürst podle klubového webu na pondělní tiskové konferenci.

Základním cílem je ale postoupit do play off. "Loni jsme sezonu dobře odstartovali, ale vlna zraněných hráčů byla tak obrovská, že to ve finále dopadlo tak, jak to dopadlo. Chceme, aby se nám alespoň jednu sezonu vyhnula smůla, kterou jsme na zranění měli," přál si Fürst. Hanáci v minulé sezoně obsadili v základní části 8. místo, ve čtvrtfinále poté prohráli s Pardubicemi.

Trenér Jan Tomajko ale o útoku na semifinále mluvit nechtěl. "Polovina předešlé sezony nám vyšla a myslím, že i herně to bylo dobré. Především v tom bychom chtěli pokračovat. Chceme, aby diváci byli spokojení, aby se jim to líbilo," uvedl Tomajko.

Za klíčové považuje konzistenci výkonů. "Když tam bude, potom můžeme pomýšlet třeba i na semifinále. Ono to ani nemusí být přímo semifinále, abychom si řekli, že sezona byla úspěšná. Samozřejmě se ale musíme dívat i pod nás. Nejsme tým, který patří mezi čtyři nejlepší. Musíme být pokorní a jít po malých krůčcích," podotkl sedmačtyřicetiletý kouč, který stojí na olomoucké střídačce od roku 2015.

Hanáci se v sezoně budou muset obejít bez nejproduktivnějšího hráče Jana Káni, který odešel do Vítkovic. Skončili také gólman Jan Lukáš, obránce Tomáš Dujsík nebo útočníci Rostislav Olesz, Petr Strapáč a Karel Plášek. Místo nich přišli brankář Jakub Sedláček, obránce Jakub Sirota nebo útočník Aron Chmielewski.

"Noví kluci v přípravě vypadali dobře a do sestavy zapadli výborně, ale uvidíme v sezoně. Zatím jsme určitě spokojení s tím, jak zapadli, jaký mají přístup, takže věříme, že posilami budou. Doufám, že hráče, kteří odešli, nahradí. Budeme pokračovat ve stejném stylu hry," řekl Tomajko.

Olomouc v přípravě odehrála sedm zápasů, z kterých čtyři vyhrála. Do extraligy vstoupí pátečním domácím soubojem s Kladnem. "Příprava byla dobrá. Cíl byl, abychom byli zdraví, což se povedlo. Je to pro nás velmi důležité," uvedl asistent trenéra Róbert Petrovický.