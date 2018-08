Olomouc - Moravské derby mezi Olomoucí a Ostravou dnes uzavře program 5. kola první fotbalové ligy. Zatímco Sigma se bude v dohrávce na svém stadionu snažit vyrovnat s únavou ze čtvrteční odvety Evropské ligy v Kazachstánu a výhrou napravit zatím nepříliš vydařený vstup do sezony, Baník bude mít šanci v případě výhry se bodově dotáhnout na třetí Slavii.

V těžší pozici jde do zápasu Olomouc, která v úvodních čtyřech kolech bodovala jen v Mladé Boleslavi a patří jí až třináctá příčka. Navíc oba předchozí zápasy doma prohrála a má tak co napravovat. "Říká se do třetice všeho dobrého. Věřím, že to prolomíme. V naší bodové situaci to není úplně ideální a ty tři body by nám v tuto chvíli strašně pomohly," řekl pro klubový web trenér Václav Jílek.

Ten by rád zužitkoval euforii, která v týmu zavládla po čtvrtečním utkání 3. předkola Evropské ligy s Kajratem Almaty. V Kazachstánu se Sigmě povedlo vyhrát a postoupit do 4. předkola, kde olomoucké mužstvo čeká atraktivní souboj se Sevillou. "Byli bychom rádi, kdybychom té euforie využili v zápase s Ostravou, protože každé vítězství dodává hráčům sebevědomí. Pohárové zápasy nám dokázaly, že určitou kvalitu máme. Jako tým jsme to zvládli skvěle a byl bych rád, kdybychom na to navázali," uvedl Jílek.

Zároveň ale musí pracovat s únavou týmu, který kvůli cestě do Kazachstánu strávil hodně času v letadle a hráči neměli dostatek spánku. "Hráči jsou ve fázi začátku sezony, takže myslím, že by to nemělo mít výraznější dopad. Uvidíme, jak se vyrovnáme s časovým posunem a tím, že jsme z Kazachstánu cestovali přes noc, takže jsme velmi špatně spali. Nějaká dílčí únava by se případně mohla dostavit," připustil Jílek.

Dá se tak očekávat, že Ostrava bude takticky šetřit síly na závěr zápasu, kdy by už hráči Olomouce mohli být unavenější. Trenérské duo Bohumil Páník a Jan Somberg totiž má s kombinováním české a Evropské ligy zkušenosti z minulé sezony, kdy to zažili ještě na lavičce Zlína.

"My jsme si sami loni vyzkoušeli, že není úplně jednoduché skloubit ligu a pohár. Možná budou chtít i prostřídat nějaké hráče, ale to není naše starost a my se musíme dívat především sami na sebe. Budeme se snažit získat body," prohlásil Páníkův asistent Somberg.

Očekává však hodně náročné utkání, jelikož umístění Olomouce podle něj neodpovídá síle hanáckého celku. "Olomouc je velmi fotbalové mužstvo. To, že má tak málo bodů, neodpovídá kvalitě týmu, který určitě půjde nahoru," dodal Somberg.

Otázkou je, zda Ostrava už bude mít k dispozici kapitána Milana Baroše, který z minulého utkání musel odstoupit kvůli menšímu zranění. V týdnu se už ale individuálně připravovat na duel v Olomouci a bude záležet na tom, jak se bude cítit v den zápasu. Sigmě by zase mohl chybět Václav Pilař, který nemohl hrát ve čtvrtek.

Pondělní zápas začne v 18:00 v přímém přenosu ČT sport.

Hlasy před utkáním: Václav Jílek (trenér Olomouce): "Hráči jsou ve fázi začátku sezony, takže myslím, že by pohárové zápasy neměly mít nějaký výraznější dopad. Uvidíme, jak se vyrovnáme s časovým posunem a tím, že jsme z Kazachstánu cestovali přes noc, takže jsme velmi špatně spali. Nějaká dílčí únava by se případně mohla dostavit. Byli bychom rádi, kdybychom té euforie využili v zápase s Ostravou, protože každé vítězství dodává hráčům sebevědomí. I Baník ho má teď na rozdávání tím, na jaké pozici se teď nachází. Pohárové zápasy nám dokázaly, že určitou kvalitu máme, že jsme schopni hrát a konfrontovat se s týmy, které možná disponují vyšší individuální kvalitou než my. Ale jako tým jsme to zvládli skvěle a byl bych rád, kdybychom na to navázali. V naší bodové situaci to není úplně ideální a ty tři body by nám v tuto chvíli strašně pomohly." Jan Somberg (asistent trenéra Ostravy): "Olomouc je velmi fotbalové mužstvo. To, že má tak málo bodů, neodpovídá kvalitě týmu, který určitě půjde nahoru. My jsme si sami loni (na lavičce Zlína) vyzkoušeli, že není úplně jednoduché skloubit ligu a pohár. Možná budou chtít i prostřídat nějaké hráče, ale to není naše starost a my se musíme dívat především sami na sebe. Budeme se snažit získat body."