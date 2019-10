Olomouc remizovala v Ostravě a už pět kol nevyhrála

Ostrava - Zápas fotbalistů Ostravy a Olomouce ve 14. kole první ligy skončil remízou 2:2. Domácí po gólech Dame Diopa dvakrát vedl, Sigma však zásluhou Václava Jemelky pokaždé dokázala srovnat. Baník tak po pěti domácích výhrách v řadě ztratil, Olomouc na vítězství naopak od 13. října už pět utkání čeká.

Olomouc do zápasu vstoupila s pěti změnami v základní sestavě, přesto musela od začátku čelit převaze Baníku. Domácí rozehráli utkání s velkou chutí: v osmé minutě vyslal prudký volej na olomouckou bránu Reiter a Buchta ještě reflexivně balon vyboxoval. V 10. minutě se avšak Diop na malém vápně úkrokem vzad zbavil olomoucké obrany a přihrávku Hrubého z první levačkou poslal do sítě.

Baník měl první dvacetiminutovku zcela ve své moci a z kombinační převahy mohl profitovat i více. Kuriózní zápletku přinesla 13. minuta: po standardní situaci nejprve z výborné pozice promáchl Kuzmanovič, Fillo následně z otočky trefil tyčku a odražený balon napálil do protější tyče ještě Stronati. Těsně vedle v 21. minutě hlavičkoval i Smola.

Sigma se pak z tlaku vymanila a po krátkém náporu dokázala i srovnat zásluhou Jemelky, který ve skluzu z úhlu dopravil míč do sítě.

Baník ale zareagoval promptně: k nevídanému sólu přes celé hřiště se nadechl Reiter, ustál i skluz olomouckého beka, balon patičkou posunul do běhu Diopovi, který překonal Buchtu podruhé.

Domácí po vydařeném prvním poločase po obrátce přece jen ustoupili od své aktivity. I zásluhou zvýšeného úsilí Hanáků. Sigma si vypracovala územní převahu, ale šance měli spíše domácí. Stronatiho hlavičku vytáhl Buchta, Jiráskovu pokusu z velkého vápna scházely decimetry.

Až v 66. minutě platonický tlak vynesl příležitost i Olomouci, ale Plškovo zakončení vykopl Laštůvka. Zdálo se, že Ostrava si šestou výhru v řadě pohlídá, jenže tři minuty před koncem Olomouc překvapivě udeřila. Po rohu prodloužil Beneš balon na zadní tyč pro Jemelku, který hlavou vyrovnal.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Měli jsme už v prvním poločase odskočit na 3:1, situace jsme tam měli. Vedli jsme o gól, hráči to nezvládli v hlavách a mysleli si, že to nějak ukopou. Olomouc chodila v přečíslení, tam byla šance jim utéct a urvat to, ale to se nestalo. Nakonec to skončilo 2:2. To nás mrzí, protože první poločas jsme odehráli velmi dobře. Ve druhém jsme vypadli z tempa."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "S bodem jsme spokojeni. Měli jsme špatný vstup do utkání. Baník dal branku a měl další dvě tyčky, tady se to lámalo. Po standardce se nám podařilo vyrovnat, ale pak uděláme hrubku, Greššák může balon jednoduše odkopnout, takové chyby nás dnes provázely. To nás strašně sráží a doplácíme na to. V kabině jsme si něco vysvětlili a druhý poločas byl lepší. Ovládli jsme střed hřiště a Baník toho už pak moc neměl. Zápasu ta remíza sluší a jsme za ni rádi."