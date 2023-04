Olomouc remizovala s Bohemians, po dvou gólech dali Chytil a Matoušek

Praha - Fotbalisté Olomouce remizovali ve 26. kole první ligy s Bohemians 1905 2:2. Na čtyřech gólech se podíleli pouze dva střelci, za domácí skóroval ve 37. a 51. minutě Mojmír Chytil, za hosty ve 25. a 54. minutě Jan Matoušek.

Sigma v nejvyšší soutěži nezvítězila podruhé za sebou a zůstala šestá s tříbodovým náskokem na sedmý Hradec Králové. "Klokani" v lize neprohráli pošesté v řadě, ale přerušili sérii čtyř výher. V tabulce jsou čtvrtí o tři body před Slováckem.

Trenér Bohemians Veselý udělal oproti středečnímu pohárovému utkání, které jeho tým prohrál na Slavii až po prodloužení 2:3, čtyři změny v sestavě. Obměněná jedenáctka musela od prvních minut čelit velkému náporu Olomouce, do střelecké příležitosti se dostal ve 13. minutě Navrátil, jehož pokus vytěsnil mimo tyče Jedlička.

Ve 22. minutě mohl otevřít skóre Breite, ale gólman Pražanů jeho ránu pokryl. Hosté pak vytěžili z dosavadního útočného minima vedoucí gól. Matoušek obral o míč nedůrazného Pokorného a z úhlu prostřelil Macíka.

Vyrovnání se Hanáci dočkali ve 37. minutě. Chvátalův centr hlavičkoval Ventúra do Jedličky a vyražený míč pak zblízka dopravil do sítě Chytil.

Olomoucký kanonýr se poté prosadil i krátce po přestávce. Dostal do běhu pas od Navrátila, vyhrál dlouhý sprinterský souboj s Křapkou a našel v sobě ještě dost síly na to, aby prostřelil Jedličku. Chytil zaznamenal jedenáctý ligový gól v sezoně.

Hosté odpověděli velmi rychle a také z brejku. Matoušek využil podklouznutí Greššáka a přesnou střelou nedal Macíkovi šanci. Ofenzivní hráč Bohemians se trefil počtvrté v tomto ligovém ročníku.

Matoušek měl záhy na kopačce hattrick, ale šanci nevyužil a iniciativu pak převzali domácí fotbalisté. V 67. minutě neuspěl s dorážkou Navrátilovy střely střídající Zifčák. V 75. minutě pohrdl třetím gólem v zápase rovněž Chytil, který přestřelil ve slibné pozici po přihrávce Zifčáka. Ten v 88. minutě trefil tyčku.

Olomouc v nejvyšší soutěži neporazila Bohemians popáté za sebou, ale na svém stadionu bodovala s "Klokany" počtvrté v řadě. Sigma protáhla domácí ligovou šňůru bez porážky na devět duelů.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Bylo to atraktivní utkání, v němž mohlo padnout i více branek, duel měl dobrou diváckou kulisu, prostě to byl slušný ligový zápas. Musím kluky pochválit, i když jsme ztratili dva body. Bohemka hrává na brejky, dařilo se nám plnit herní plán, neztráceli jsme balony. Určující byl první gól, ten dala Bohemka, měli jsme to líp pokrýt, stejně tak druhou jejich branku. Dávám ale týmu kredit, že se nepoložil, s elánem a energií jsme to zvládli. Nechtěli jsme se spokojit s bodem, Mojmír Chytil mohl korunovat výkon třetím gólem, Zifčákovi chytil gól Jedlička, ale odpracovali jsme to velmi slušně, tři body nás stály chyby v obraně."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians 1905): "V prvním poločase byla lepší Sigma, měla více balon na svých kopačkách, nám to moc neběhalo, paradoxně jsem to čekal obráceně, byli jsme všude druzí a když jsme balon vybojovali, tak nás brzdila nepřesnost. Už jsme zvažovali střídání, ale dali jsme gól z čistého nebe. Mrzí mě, jak jsme inkasovali, jeden z klíčů mělo být dovést poločas do konce ve vedení. Sigmu to nakoplo, inkasovali jsme podruhé, ale vrátili jsme se do zápasu, byli jsme vyrovnaným soupeřem a mohlo to dopadnout všelijak. Oba týmy hrály na vítězství, chtěly to zlomit."

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:1)

Branky: 37. a 51. Chytil - 25. a 54. Matoušek. Rozhodčí: Starý - Paták, Slavíček - Zelinka (video). ŽK: Pokorný - Beran. Diváci: 4007.

Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Greššák (71. Poulolo), Sláma (82. Zmrzlý) - Breite, Ventúra - Vodháněl (61. Zifčák), Pospíšil, Navrátil (82. Zorvan) - Chytil (82. Vaněček). Trenér: Jílek.

Bohemians 1905: Jedlička - Kadlec (58. Vondra), Křapka, Hůlka - Köstl (46. Jánoš), Beran, Jindřišek, Kovařík - Hála (58. Dostál), Matoušek - Drchal (77. Necid). Trenér: Veselý.