Olomouc remizovala na Slovácku a bodovala popáté za sebou

Uherské Hradiště - Fotbalisté Olomouce remizovali v 7. kole první ligy na hřišti Slovácka bez branek. Vyrovnaný zápas nenabídl příliš mnoho šancí. Sigma natáhla sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na pět zápasů a posunula se na třetí místo neúplné tabulky. Slovácko nezvítězilo ani ve třetím domácím utkání ligové sezony.

Přestože oba týmy kvůli pauze způsobené koronavirovou situací v zemi měsíc nehrály, začaly od prvních minut před prázdnými tribunami ve svižném tempu. Domácí se kombinační hrou snažili přečíslit dobře organizovanou obranu soupeře, ovšem příliš se jim to nevedlo. První náznak šance přišel v 16. minutě, kdy po centru z levé strany hlavičkoval těsně vedle Kohút.

Olomouc, které na lavičce chyběl trenér Látal, potrestaný za vyloučení v minulém kole, vyrážela do rychlých protiútoků. Nicméně i jí ve finální fázi chyběla větší přesnost, pramenící z delší herní pauzy.

Do konce poločasu se hrálo převážně na polovině hostí. Náznak šance přišel po centru Šimka na Kohúta, jehož hlavička se zřejmě otřela o ruku Zmrzlého, ale žádné následky to pro Olomouc nemělo. Na druhé straně se k ojedinělému pokusu dostal Hála, ale domácí brankář Bajza při svém debutu v české lize neměl s jeho střelou větší práci.

Po přestávce si přece jen Slovácko z převahy vypracovalo akce, které mohly končit gólem. Nejprve v 50. minutě střílel Petržela těsně vedle, o šest minut později se po Klimentově kolmici dostal do brejku Havlík, ale Mandouse nepřekonal.

S přibývajícím časem se Olomouc vymanila z domácí převahy a místy si vytvořila tlak. Začínalo být stále jasnější, že zápas může rozhodnout jedna akce. Skórovat mohl domácí Petržela, ale neprosadil se stejně jako na druhé straně střídající Poulolo.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Hra byla neurovnaná. V zápase byla spousta nepřesností, což ale zapadá do rámce této doby, kdy byla dlouhá přestávka. Všechny zápasy nyní mají stejný ráz, nerozehranost je znát, což jsme viděli třeba i v Jablonci. Bylo to vyrovnané utkání, ať už herně, tak i vytvořenými šancemi. Na obou stranách to bylo stejné, remíza odpovídala charakteru utkání. Bod je ztráta, ale je třeba respektovat sílu soupeře, který vstoupil do sezony výtečně."

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Přijeli jsme sem pro dobrý výsledek, což se nám nakonec podařilo. Byl to hodně vyrovnaný zápas. Hodně nám chybělo to, že jsme nedohráli dobře rozjeté akce. Ve druhé půli jsme mohli rozhodnout o výhře, Poulolo měl tři body na hlavě, ale ubojovanou remízu bereme. Cením si každého bodu, pořád to bereme jako začátek ligy. Znova se potřebujeme dostat do herního tempa, ale to platí asi pro všechny týmy ligy. Nerozehranost byla znát na více hráčích, chyběla rychlejší rozehrávka, snaha obejít protihráče. Na lavičce nebyl trenér Látal, byl jsem za ním o poločase na tribuně. Známe se, problém v komunikaci nebyl."

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Vlček, Dresler. ŽK: Bajza - González, Hála. Bez diváků.

Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Petržela (88. Kubala), Sadílek, Kohút (69. Rezek) - Kliment (69. Cicilia). Trenér: Svědík.

Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Beneš, Zmrzlý - Greššák (84. Poulolo) - González (75. Zahradníček), Breite, Chytil (84. Daněk), Falta (90. Radek Látal) - Nešpor (90. Zifčák). Trenér: Neček.