Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 25. kole extraligy Zlín 2:1. Hanáci uspěli pošesté za sebou a podeváté z posledních 10 zápasů, oba jejich góly dal obránce Jiří Ondrušek. Za hosty snižoval až ve třetí třetině Zdeněk Okál, Zlínští přišli o sérii tří vítězství.

Aktivní domácí na svého soupeře vlétli a už ve čtvrté minutě Irgl těsně minul horní růžek zlínské branky. Zhruba od poloviny první části byl ale aktivnějším týmem Zlín. Berani si vypracovali největší šanci ve svém oslabení, kdy se dostal do samostatného úniku Okál. Místo mezi Lukášovými betony však nenašel.

Naopak v přesilové hře předvedl svoji šikovnost zlínský útočník Herman, který v Olomouci strávil předchozích sedm sezon. Krásnou kličkou kolem Lukáše se dostal před prázdnou branku, jenže kotouč ho na poslední chvíli neposlechl a zamířil vedle.

Úvodní branku bojovného utkání vstřelil ve 27. minutě hry olomoucký obránce Ondrušek. Dlouholetý hráč domácích se dostal k puku při protiútoku, využil své rychlosti a dobrou kličkou nedal šanci Sedláčkovi zasáhnout. Stejný hráč přidal druhý zásah o pět minut později, když při závaru před brankou dotlačil puk do sítě.

To se vůbec nelíbilo hráčům Zlína. Ihned po vstřelené brance se tak před Sedláčkem strhla hromadná šarvátka, po které rozhodčí vyloučili po dvou hráčích na obou stranách.

"První třetina nebyla z naší strany dobrá. Nevyhovovala nám pětidenní pauza, kterou jsme měli. Asi by se nám lépe hrálo úterý - pátek - neděle v rychlém sledu jako v minulých zápasech. Dostat se do zápasu nám trvalo celou třetinu. Pak už jsme odskočili na dva góly," řekl domácí kouč Zdeněk Moták.

Skvělou přesilovou hru sehráli hosté hned v prvních dvou minutách třetí třetiny. Dvě velké šance v podání Honejska a Hermana ještě zůstaly nevyužity, ale poté napřáhl od modré čáry Okál a propálil vše, co mu stálo v cestě. Hosté byli v dalším průběhu hry aktivnější a snažili se o vyrovnání.

Domácí však bránili na hraně obětavosti a skvěle chytal také brankář Lukáš, který Olomouc podržel v několika velmi nadějných šancích zlínských hráčů. Další branka ale již nepadla a domácí se mohli radovat z šestého vítězství v řadě.

"Nebojíme se, že by naše vítězná série měla skončit. Je příjemné, když se vyhrává. Ale jsou to všechno zápasy ubojované až ke konci. Nechci úplně říct, že to tak umíme hrát, ale zatím nám to vychází," pochvaloval si trenér Moták.

"Byl to bojovný zápas z obou stran. Mohlo se to vyvíjet jinak, kdybychom v první třetině proměnili jednu ze dvou vyložených šancí. Ve druhé třetině byla hra rozháraná a hektická. Stačili jsme se zkoncentrovat na třetí třetinu, ale už jsme dokázali z tlaku vstřelit jen jednu branku. Bohužel to dnes nestačilo, ale myslím si, že remíza by utkání slušela více. Jeden vstřelený gól je málo," připustil zlínský kouč Robert Svoboda.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "První třetina nebyla z naší strany dobrá. Nevyhovovala nám pětidenní pauza, kterou jsme měli. Asi by se nám lépe hrálo úterý - pátek - neděle v rychlém sledu jako v minulých zápasech. Dostat se do zápasu nám trvalo celou třetinu. Pak už jsme odskočili na dva góly. Ve třetí třetině jsme kvůli zbytečným vyloučením dali Zlínu šanci zkorigovat výsledek a ohrozit nás. Na tom budeme muset zapracovat, protože počet vyloučení nás zlobí. Pak jsme to ale dobře ubojovali a myslím, že jsme dnes vyhráli zaslouženě."

Robert Svoboda (Zlín): "Myslím, že utkání naplnilo očekávání všech. Byl to bojovný zápas z obou stran. Mohlo se to vyvíjet jinak, kdybychom v první třetině proměnili jednu ze dvou vyložených šancí. Ve druhé třetině byla hra rozháraná a hektická. Stačili jsme se zkoncentrovat na třetí třetinu, ale už jsme dokázali z tlaku vstřelit jen jednu branku. Bohužel to dnes nestačilo, ale myslím si, že remíza by utkání slušela více. Jeden gól je málo, protože příležitostí na vstřelení gólu jsme měli hodně."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Ondrušek (Holec, J. Galvas), 33. Ondrušek (Jergl, Ostřížek) - 43. Okál (Herman). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - J. Frodl, Lučan. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Diváci: 5029.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - J. Galvas, Ondrušek, Staněk, Švrček, Jaroměřský, Dujsík - Irgl, Strapáč, Burian - Handl, J. Knotek, Ostřížek - Jergl, Nahodil, Holec - Skladaný, Mráz, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Gazda, Valenta, Řezníček, Žižka, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Honejsek, Herman - E. Kulda, Fryšara, Lakatoš - Šlahař, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.