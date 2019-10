Olomouc prohrála v extralize popáté za sebou

Olomouc - Hokejisté Olomouce prohráli v 11. kole extraligy s Hradcem Králové 0:2. Hanáci prohráli popáté za sebou, za poslední čtyři utkání nebodovali a dali v nich dohromady jediný gól. Vítěznou branku vstřelil v 11. minutě útočník Daniel Rákos. Na další gól čekali diváci až do 56. minuty, kdy se prosadil Radovan Pavlík. Čisté konto vychytal díky 28 úspěšným zásahům Marek Mazanec.

V dresu domácích se díky možnosti střídavých startů z Jihlavy objevil po třech a půl letech útočník Pekr, hosté naproti tomu vrátili do sestavy řadu opor, které vynechaly při jistotě postupu závěrečný zápas v základní skupině Ligy mistrů proti Štýrskému Hradci.

První třetina vyšla lépe hostům. Aktivitou vynikal především exolomoucký Jergl, který si kromě několika zajímavých herních situací připsal také asistenci na úvodní brance Rákose. Ten se prosadil z brejkové situace, když si rozhýbal brankáře Konráda a poslal mu puk mezi betony. Rákos vzápětí mohl - opět po Jerglově přihrávce - přidat také svoji druhou branku, ve skórování mu však zabránil dobrý zákrok Konráda.

Ve druhé třetině se kvalita utkání snížila a diváci dlouho museli čekat na vážnější šanci. První náznak přišel až po polovině druhé třetiny, kdy na Konráda ujížděl Klíma. Pod tlakem obránců však zakončit nedokázal. První větší šance si vypracovala také Olomouc, jenže povedené rány Škůrka a Tomečka branku minuly a po individuální akci Irgla proti jeho bekhendovému pokusu dobře zasáhl Mazanec.

Také třetí třetina pokračovala v podobném duchu a k první zajímavé střele se dostal až před její polovinou Zámorský. Proti jeho pokusu z prostoru mezi kruhy ale dobře zasáhl strážce domácího brankoviště Konrád. Stav se mohl měnit na obou stranách v posledních minutách. Olomouckého Klimka ale vychytal Mazanec a hned vzápětí byl stejně úspěšný Konrád proti Červenému. Hradec Králové se druhé branky dočkal hned o minutu později, kdy Konráda z prostoru mezi kruhy prostřelil Radovan Pavlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme teď v útoku trochu jaloví a dnes se to zase potvrdilo. Musíme s tím bojovat a jít do dalšího zápasu. Nedá se nic dělat, prostě musíme vystřelit v zápase vícekrát, to je ta cesta, abychom byli produktivnější. Samozřejmě, že se to pak na každém projeví. Nesmíme si to ale moc připouštět, sezóna je ještě dlouhá a já věřím, že tu černou sérii ještě otočíme."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Věděli jsme o důležitosti utkání, protože naše výsledky v poslední době nebyly nic moc. Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Dnes to bylo hodně o bojovnosti, kluci ukázali charakter. Nebyl to z naší strany krásný hokej. Ve třetí třetině jsme měli trochu štěstí, kdy Olomouc měla šance a nedala je. My jsme pak dali druhý rozhodující, gól. Výborně chytal Mazanec, který nás podržel. Jsme za body z Olomouce velmi rádi, protože se odtud nevozí lehce."