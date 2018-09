Příbram - Fotbalisté Příbrami v 8. kole první ligy porazili doma Olomouc 1:0 gólem Miroslava Slepičky z 58. minuty. Nováček po třetí výhře v této sezoně nejvyšší soutěže poskočil v neúplné tabulce na šesté místo. Naopak Sigmě nepomohla ani reprezentační přestávka a nadále se trápí. Hanáci prohráli v lize už pošesté za sebou a jsou stále předposlední.

"Chyběla nám větší vůle, odhodlání, agresivita a touha utkání zlomit. Fotbalová kvalita tam je, ale musíme se o výsledek porvat více než dnes. Podle mě je to ale hlavně o tom, že jsme ztratili velkou dávku sebevědomí. Je třeba jeden výsledek, který to zlomí. Věřil jsem, že to bude dnes, ale soupeř využil svou jedinou šanci a zkušeně si to pohlídal k vítězství," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Příbram poprvé v sezoně nemohla využít svého nejproduktivnějšího hráče Matouška, který přestoupil do Slavie. Na pozici podhrota se místo něj posunul Fantiš a šanci v základní sestavě poprvé dostal Antwi. Naopak posily z reprezentační přestávky Mingazov, Voltr a Pejša zůstaly jen na lavičce.

"Pro nás důležité vítězství, zasloužené, vydřené, i když zápas byl vyrovnaný. Teď jsme v přechodu, v době pomatouškovské, o to je to pro nás důležitější," řekl příbramský kouč Josef Csaplár.

Olomouc nastoupila v téměř totožné sestavě jako před reprezentační pauzou, jen se do ní po zranění vrátil Václav Jemelka a vytvořil stoperskou dvojici s Kotoučem.

Oběma týmům zápasy před pauzou nevyšly, a tak se chtěly chytnout, ale zároveň se vyvarovat chyb. Obrany tak převládaly nad útoky. Dlouho se hrál spíše opatrný fotbal bez větších šancí. Na olomoucké straně prověřil domácího gólmana Falta, Příbram se dostávala jen k závarům.

Ve druhé půli už ale měli více ze hry domácí. V 52. minutě poslal Tregler dlouhý pas za obranu na Hlúpika, ten ale pod tlakem vybíhajícího gólmana přehodil i branku. V 58. minutě už Příbram vedla, když Antwiho přihrávku zužitkoval ve svůj čtvrtý zásah v ligové sezoně Slepička.

"Antwi mi to dal krásně pod sebe, já se to v pádu snažil trefit na přední tyč a prošlo to. Jsem strašně rád, protože nám to dalo tři strašně důležité body, které nám pomohou se odrazit po těch předchozích prohrách. Potřebovali jsme dnes prostě bodovat," řekl Slepička.

Domácí útočník pak měl ještě jednu dobrou šanci. Ocitl se tváří v tvář gólmanu Buchtovi, ten ale jeho pokus zneškodnil. Olomouc se v závěru snažila o tlak, nasadila druhého a třetího útočníka, ale Příbram se celkem bez komplikací ubránila. Jen v 89. minutě zapomněla na Zahradníčka, ale ten v zajímavé pozici hlavičkoval jen na brankáře Švengera.

"Zase jsme dostali lacinou branku, zase jsme nedali gól. Nedokážeme si vytvořit šanci, když už ji vytvoříme, tak ji zase neproměníme. Je to pořád dokola. Nevím, čím to je. Nějaká krize a ne a ne to prolomit," uvedl Jemelka. "Při tréninku jsme vypadali dobře, dřeli jsme. Prvních 30 minut se nám to povedlo přenést, ale pak to odešlo. Musíme začít střílet branky, bez toho to nejde," dodal olomoucký stoper.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Pro nás důležité vítězství, zasloužené, vydřené, i když zápas byl vyrovnaný. Teď jsme v přechodu, v době pomatouškovské, o to je to pro nás důležitější. Olomouc měla v úvodu šance, ale pak jsme je do ničeho nepustili. Největší plus dnešního utkání je udržená nula. Olomouc měla gólovky Falty a Plška, ale ve druhé půli už byly spíše jen závary. Procházíme teď změnou, přivedli jsme hráče, nasadili jsme poprvé do základu Antwiho a Průchu. S odchodem Matouška, který jsem nakonec po přemýšlení a pohovorech posvětil já, a předchozích porážkách nám odešla lehkost. Ale Antwi ukázal, že jsme na rychlosti neztratili, a když se přidal Mingazov, tak jsme na ní možná získali."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z celkového pohledu jsme odehráli dobrých 30 minut. Byli jsme jednoznačně lepší, měli jsme tam šance, ale neproměnili jsme. Pak soupeř srovnal hru a bylo to rozhárané. Soupeř se pak dostal do jediné šance a z ní skóroval. Nám chyběla větší vůle, odhodlání, agresivita a touha utkání zlomit. Fotbalová kvalita tam je, ale musíme se o výsledek porvat více než dnes. V Evropské lize jsme se prali o každý balon, teď to tam není a nevím proč. Bez toho budeme body sbírat těžko. Podle mě je to ale hlavně o tom, že jsme ztratili velkou dávku sebevědomí. Je třeba jeden výsledek, který to zlomí. Věřil jsem, že to bude dnes, ale soupeř využil svou jedinou šanci a zkušeně si to pohlídal k vítězství. Musíme to dokázat příště, kdy to bude asi nejdůležitější zápas pro další vývoj sezony. Strach o pozici nemám. Buď to otočíme, nebo to půjde s někým jiným. Strach do toho ale nepatří."

1. FK Příbram - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 58. Slepička. Rozhodčí: Matějček - Pelikán, Antoníček. ŽK: Slepička, Mingazov, Tregler - Zahradníček, Kalvach, Jemelka. Diváci: 4825.

Sestavy:

Příbram: Švenger - Soldát, Nitrianský, Tregler, Skácel - Květ (68. Kilián), Průcha - Hlúpik, Fantiš (59. Mingazov), Antwi - Slepička (79. Voltr). Trenér: Csaplár.

Olomouc: Buchta - Sladký (68. Dvořák), Kotouč, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek (79. Yunis), Houska, Falta (59. Hála) - Nešpor. Trenér: Jílek.