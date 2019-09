Olomouc přerušila vítěznou sérii Jablonce na domácí půdě

Jablonec - Fotbalisté Jablonce remizovali v dohrávce 10. ligového kola s Olomoucí 2:2 a v nejvyšší soutěže doma nezvítězili poprvé po 11 zápasech. Skóre otevřel v 19. minutě Vladimir Jovovič, který si pak po půlhodině hry dal vlastní gól. V 66. minutě poslal Severočechy podruhé do vedení Martin Doležal, ale v 84. minutě srovnal střídající Václav Pilař. Jablonec je v tabulce čtvrtý, Sigma ve čtvrtém kole po sobě neprohrála a dělí se o pátou příčku s Ostravou.

Jablonec začal aktivně a úvodních 20 minut držel míč. Jako první sice v 17. minutě zahrozil z přímého kopu z dálky hostující Falta, ale o chvíli později otevřeli skóre Severočeši. Sýkora kolmicí vysunul Jovoviče a ten s velkého úhlu procpal balon přes gólmana Reichla do sítě.

Sigma po 20 minutách přidala a v 31. minutě šťastně srovnala. Zpoza vápna napřáhl González a Jovovič smolně tečoval míč do vlastní branky. Olomouc skórovala v Jablonci po třech zápasech. Vrátit domácím vedení mohl v 37. minutě Matoušek, který ale křížnou střelou minul.

Osm minut po pauze mohli Hanáci otočit skóre. Po přímém kopu hlavičkoval Jemelka a domácí zachránil brankář Hrubý. Na opačné straně Reichl vyrazil Sýkorův střílený centr.

V 58. minutě domácí gólman při výkopu trefil za hranicí vápna skákajícího Beneše, od něhož se míč odrazil do branky. Rozhodčí Marek ale branku kvůli nedovolenému bránění hostující hráče, který v minulosti působil v Jablonci, neuznal.

V 66. minutě si Jablonec vzal zpět vedení. Na Jovovičův centr si naskočil Doležal a hlavou o tyč překonal Reichla. Reprezentační útočník skóroval proti bývalému klubu ve třetím utkání po sobě.

V 78. minutě mohl zvýšit Sýkora, po brejku a Holíkově centru ale zakončil na dlouhou nohu vedle. Jablonec neproměněná šance přišla draho. Plšek ještě v 83. minutě trestuhodně minul, ale o minutu později už bylo srovnáno. Domácí hráli bez zraněného Acosty, Texlův přízemní centr Hrubý jen posunul před sebe a střídající Pilař dorazil míč do sítě. V lize skóroval po více než dvou letech. Sigma navázala na nedávnou cennou remízu 3:3 ze Sparty.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstoupili jsme do zápasu dobře, drželi jme míč, kombinovali jsme. Po zásluze jsme šli do vedení. Soupeř neměl prakticky nic, jenže jsme dostali smolný gól po teči. Před tou brankou tam byly dvě zkažené přihrávky, ztratili jsme míč a byli jsme potrestáni. V druhém poločase jsme měli dva solidní brejky a dostali jsme se do vedení. Měli jsme tam další brejkové situace, které jsme ale neproměnili a byli jsme potrestaní další zbytečnou brankou. Bylo to pro nás trochu smolnější utkání. Dvakrát jsme vedli a měli jsme na to, abychom zápas rozhodli. V některých zápasech jsme měli třeba štěstí, někdy jsme to uhráli, dnes bohužel ne. Obě dnešní inkasované branky byly úplně zbytečné, o to víc to mrzí. Jednou ta domácí série musela skončit. Nedá se nic dělat, musíme jet dál a ztracené body vybojovat někde venku."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Do zápasu jsme vstoupili špatně. Ztráceli jsme balony, byli jsme ospalí a vyvrcholilo to v inkasovanou branku. Pak jsme trochu začali hrát a přiznávám, že jsme vstřelili po teči hodně šťastný gól. Do půle ale i po ní jsme hráli docela dobře, kombinovali jsme a byli jsme nebezpeční směrem dopředu. Jenže jsme opět inkasovali, naštěstí se nám podařilo vyrovnat. Jsem rád, že se prosadili střídající hráči, kteří naši hru zvedli. Příkladem byl náš druhý gól, který vstřelil Vašek Pilař. Myslím si, že remíza dnes byla zasloužená."