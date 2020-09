Olomouc porazila Zbrojovku 4:2 a v Brně vyhrála po deseti letech

Brno - Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli ve čtvrtém kole v Brně 4:2 a Zbrojovku porazili po na jejím hřišti po deseti letech. Brno v zápase dvakrát vedlo po brankách Jakuba Přichystala a Antonína Růska, vyrovnání zařídili Lukáš Greššák a vlastní gól Jakuba Černína. Výhru pak Olomouci zařídily branky Šimona Falty a Pavla Zifčáka. Nováček z Brna stále čeká na první ligovou výhru, má jen jeden bod a s 11 inkasovanými brankami má nejhorší defenzívu ligy.

Zbrojovka mohla odehrát utkání i přesto, že po pátečních testech měla aktuálně pět hráčů pozitivních na koronavirus, z nichž tři byli v izolaci už z minulého týdne. Opakovanými odběry však Brňané prošli a konání zápasu tak nic nebránilo v cestě.

Nejen koronavirem, ale i zraněními osekaná obrana Brna měla namále už v 5. minutě, kdy si centr zprava srazil na vlastní tyč Hladík. Z protiútoku zase zazlobil Růsek, jehož akci zastavil skluzem až Greššák.

Brno se ale vedoucího gólu záhy dočkalo. Pachlopník proklouzl do šestnáctky, poslal míč Šumberovi a jeho přistrčení uklidil razantně do sítě Přichystal. Zbrojovka se tak poprvé v ročníku dostala do vedení a pomohlo jí to k uklidnění. Měla míč více na kopačkách, byla aktivnější, ale do dalších šancí se nedostala.

Naopak Olomouci se podařilo po první vážnější akci vyrovnat. Greššák využil po přihrávce Nešpora špatného postavení brněnských stoperů a slovenský záložník svoji první brankou v české lize vyrovnal.

Boj o každý metr hřiště ze závěru první půle se přenesl i do druhého poločasu. Jeho úvod rozčísla velká šance Růska, který ale při sólo nájezdu nechal vyniknout Mandouse. Vše ale napravil od dvě minuty později, když za pomoci tyče olomouckého gólmana překonal.

O deset minut později ale bylo vyrovnáno. Faltův trestný kop od rohového praporku hlavičkoval Černín z malého vápna přesně k vlastní tyči, takže Floder nemohl na laciné olomoucké vyrovnání nijak reagovat. Nebylo to ze strany Hanáků vše. V 68. minutě krásně napřáhl z 25 metrů střídající Falta a vymetl růžek Floderovy branky.

Nebyl to konec brněnského trápení v defenzívě. Další střídající hráč Zifčák využil dalšího zaváhání Černína a počtvrté poslal míč za záda bezmocného Flodera. Sigma si pak vítězství zkušeně ohlídala.

Hlasy po utkání:

Miloslav Machálek ( trenér Brna): "Na jedné straně jsem spokojen s přístupem a rvavostí, s kterou jsme do utkání vstoupili. Teď jsme ve výjimečném stavu a ten potřeboval výjimečný výkon ode všech. Ale porážíme se sami. Dnes jsme měli situaci ve svých rukou, ale potopil nás Černín a pak nás následnými chybami pohřbil úplně. U nás je dnes hráčská nouze, napočítal jsem čtrnáct absencí, bojovali jsme až do konce, výkon šel dolů v momentě, kdy šli na plac střídající hráči. Nevydrželi jsme v tempu hry, to se projevilo. Nedá se odhadnout, kdo se z marodů vrátí nejdřív. Zatím hrát nemůžou. Chceme angažovat stopera Zorana Gajiče, ale čekáme na transferkartu z bulharského svazu."

Radoslav Látal (trenér Olomouce) : "My jsme strašně rádi, že jsme vybojovali tři body. Utkání nebylo moc pěkné, byla to spíš válka. Domácí mají dobré kombinační mužstvo, vzadu jim někteří hráči chyběli, ale dopředu mají svoji kvalitu. My jsme udělali dnes moc chyb, tolik jsme jich nevyprodukovali za celá tři předchozí kola. Opět nám vyšlo střídání, podobně jako proti Bohemce v minulém kole rozhodli náhradníci. Máme osmnáct, dvacet hráčů, kteří mohou nastoupit, jsem rád, že tým žije. To je velké pozitivum."

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 2:4 (1:1)

Branky: 9. Přichystal, 51. Růsek - 26. Greššák, 61. vlastní Černín, 68. Falta, 75. Zifčák. Rozhodčí: Petřík - Moláček, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Vaněk - Breite, Poulolo. Diváci: 4187 (omezený počet).

Brno: Floder - Hladík (77. Lhotecký), Černín, Hlavica, Šumbera - Pachlopník (77. Jambor), Vaněk (83. Šmíd), Sedlák, Koudelka (66. Ševčík) - Růsek, Přichystal. Trenér: Machálek.

Olomouc: Mandous - Hála (72. Radek Látal), Hubník, Jemelka, Zmrzlý (54. Falta) - Zahradníček (46. Zifčák), Breite, Houska, Greššák, González (72. Chytil) - Nešpor (85. Poulolo). Trenér: Radoslav Látal.