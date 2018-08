Olomouc - Fotbalisté Olomouce porazili v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy Kajrat Almaty 2:0. Vítězný návrat Sigmy do pohárové Evropy po devíti letech zařídili brankami Martin Sladký a Václav Pilař. Olomouc má o krok blíže k atraktivnímu souboji s FC Sevilla, musí však příští čtvrtek zvládnout odvetu na umělé trávě v Kazachstánu.

Sigma zahájila zápas proti druhému týmu kazašské ligy aktivně a hlavně přes levou stranu snadno pronikala do vápna hostů, ale střeleckou šanci si nevytvořila. Územní převahu přetavila v gól až po 20 minutách: Sladký nejprve zatáhl balon na soupeřovu polovinu a pak se ještě výstavně levačkou opřel do odraženého míče, který zakroutil do horního rohu Plotnikovovy brány.

Olomouc poté trochu upustila od útočné aktivity a přenechala hru Kajratu. Hostující celek sice držel míč, ovšem ve finální fázi nic nebezpečného nevyprodukoval.

Těžký knokaut dostaly plánů Kazachů osm minut před poločasem: Sujumbajev srazil unikajícího Pilaře, který po přestupu z Plzně debutoval v olomouckém základu, a italský sudí Irrati ho červenou kartou vykázal z hřiště. Z ideální parkety před vápnem pak ale Plšek další trest nepřidal a z přímého volného kopu těsně přestřelil.

Hladově se Sigma na Kajrat znovu vrhla po nástupu z šaten a v 50. minutě se Pilař dočkal první trefy v dresu Olomouce, když si uvnitř šestnáctky na prsou ztlumil míč a pohotovým volejem ho poslal k tyči. Andrův stadion vzápětí zabouřil potřetí, leč zbytečně, protože Nešpor dorážel Houskovu ránu do sítě z ofsajdu.

Další branky přesilovka Hanáků nepřinesla a dvacet minut před koncem se síly srovnaly, když rozhodčí až s velkou časovou prodlevou ukázal červenou kartu Vepřekovi. Felipe pak málem znovu pořádně zamíchal i postupovými kartami, ale po jeho trestném kopu domácí spasila tyč.

Kajrat ale v rovnovážném počtu sil restartoval ofenzivu a v závěru byl znovu nebezpečný. Po skrumáži a teči na malém vápně Sigmu v 83. minutě podruhé zachránila tyč Buchtovy branky.

Hned z protiakce mohla Olomouc přidat třetí branku do úplně otevřené obrany, ale Hála mizerně vyřešil přečíslení se Zahradníčkem a skóre se už nezměnilo.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že jsme ve finále vytěžili velmi dobrý výsledek. Protože výsledek nám dává velmi dobré vyhlídky. Ale měli jsme i velkou dávku štěstí v podobě dvou tyčí, které soupeř nastřelil. Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, ale pak i soupeř ukázal kvalitu, v některých fázích byl velmi silný na míči. Celkový vývoj šel ale obrovsky s námi. Po krásném gólu jsme dali krásný gól, soupeř hrál o desíti a mohli jsme to zúročit ještě víc. Chtěli jsme pak hrát trpělivě a přidat minimálně jeden gól. Pak bylo zásadní vyloučení Vepřeka. Nedokážu odhadnout, nakolik to bylo přísné, ale měl jsem pocit, že po tom úvodním vyloučení ty výroky rozhodčích byly takové rozporuplné. Je velká škoda, že v závěru jsme z šance nedokázali korunovat vítězství třetím gólem. Ještě nás čeká velká práce."

Martin Sladký (střelec prvního gólu): "Zamávalo s námi trochu to vyloučení Vepřeka. Do té doby bylo myslím na hřišti jedno mužstvo. Bohužel jsme nepřidali třetí gól."

Šimon Falta (záložník Olomouce): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně, což se podařilo. Pomohl nám první gól, když to Sladký krásně trefil. Oni v závěru trošku ožili po té tyči z přímého kopu, my jsme se trochu zatáhli, protože už nás na hřišti bylo stejně a logicky jsme se nechtěli nikam pouštět. Výsledek byl super a nechtěli jsme hlavně dostat gól."

Carlos Alos Ferrer (trenér Kajratu Almaty): "Byli jsme v úvodu spíše nervózní, začátek nebyl ideální. Potom se nám dařilo hru vyrovnat, ale v době, kdy jsme hráli dobře, dala Sigma gól a pak ještě přišla červená karta, která všechno změnila. V té době jsme hráli nejlepší pasáž utkání. Výsledek pro nás není dobrý, ale pořád si myslím, že máme šanci s tím něco udělat."

Sigma Olomouc - Kajrat Almaty 2:0 (1:0)

Branky: 21. Sladký, 50. Pilař. Rozhodčí: Irrati - Preti, Liberti (všichni It.). ŽK: Vepřek, Kalvach - Eseola. ČK: 68. Vepřek - 37. Sujumbajev. Diváci: 6118.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Houska - Pilař (64. Hála), Plšek (85. Yunis), Falta - Nešpor (75. Zahradníček). Trenér: Jílek.

Almaty: Plotnikov - Lunin, Bateau, Politevič, Sujumbajev - Isael, Elek, Juan Felipe, Aršavin (53. Kuat) - Eseola (57. Eppel), Islamchan (79. Iličevič). Trenér: Ferrer.