Olomouc porazila Spartu a ukončila sérii porážek

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v zápase 7. kola extraligy Spartu 4:1 a ukončili sérii šesti porážek. Pražené, v jejichž dresu se poprvé představila posila se zkušenostmi z NHL Vladimír Sobotka, naopak nenavázali na osm zápasů v řadě, ve kterých bodovali. Dva góly Hanáků vstřelil Lukáš Kucsera.

I přes úvodní převahu Sparty se ve třetí minutě do vedení dostala Olomouc. Olesz neuspěchal přihrávku a v ideální moment vybídl ke skórování Valského, který si tak připsal svoji první branku v druhém zápase po příchodu z Brna.

Vedení ale Olomouci nevydrželo dlouho, po necelé půl minutě hry vyrovnal po hezké individuální akci Vitouch. I nadále měla více ze hry Sparta a domácí Konrád zasahoval častěji než Neužil. V přesilových hrách domácí brankář vychytal z bezprostřední blízkosti Rouska a Sukeľa, sparťanský kapitán Řepík z levé strany střílel těsně nad.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala a mírně navrch měla Olomouc. Po Konrádově zákroku proti Pechovi na druhé straně dvakrát nebezpečně zakončoval Valský. Brankou mohly skončit také dvě tečovaná nahození olomouckých obránců od modré čáry, ale Neužil vždy zasáhl.

Sparta více ohrozila Konráda až v přesilové hře v posledních minutách druhé části, ale slovenský brankář zasáhl proti střele Řepíka a Kudrna z mezikruží zamířil mimo. Hosté si vzápětí po přesilové hře nepohlídali návrat Kucsery na led, Kusko mu v přečíslení dvou proti jednomu nabil na střelu z první a Neužil se už nestačil proti jeho pokusu přesunout.

Olomouci se povedl také vstup do třetí třetiny a zvýšila na jejím začátku na 3:1. V prvním samostatném úniku Tomeček ještě branku netrefil, ve druhém už byl Nahodil úspěšnější a překonal Neužila.

Sparta se v následujících minutách dostala do tlaku a tlačila se do brankoviště, Konrád však těmto nájezdům s pomocí obránců odolával. Čtvrtý gól Olomouce mohl přidat Knotek, po Neužilově špatné rozehrávce ale zamířil jen do boční sítě. Konrád musel být naopak pozorný při dorážkách Buchteleho a Tomáška.

Olomoučtí hráči při power play Sparty několikrát netrefili přes celé hřiště odkrytou branku. Přidat čtvrtou branku se podařilo až Kucserovi sedm vteřin před koncem během přesilové hry, kdy prostřelil Neužila střelou z voleje.

Hlasy trenérů po zápase: Jan Tomajko (Olomouc): "Po dlouhé době jsme vyhráli za tři body, takže jsme spokojeni. První třetinu jsme začali bojácně a Sparta byla lepší. Naštěstí jsme dali první gól. Hned jsme sice dostali na 1:1, ale od druhé třetiny jsme byli bojovnější, silnější v soubojích a lépe jsme bruslili. Myslím, že jsme byli aktivnější a kluci ty dvě třetiny zahráli výborně. Jsme také rádi za to, že jsme dali v zápase čtyři góly a zvýšili jsme produktivitu. Na čtyři góly už většinou vyhrajeme." Miloslav Hořava (Sparta): "Dnes nám domácí dali lekci z bojovnosti. Bylo vidět, že za tím jdou více. Všechno nám vylehali, my jsme o tom věděli, ale neporadili jsme si s tím. To byl dnes největší rozdíl. Domácí šli do zápasu s nějakým plánem a plnili ho úplně všichni. My jsme samozřejmě také měli plán, ale neplnili jsme ho a proto jsme prohráli. Jakmile se v nedělní odvetě vyrovnáme v bojovnosti, tak budeme mít šanci. Sobotka hrál velice dobře na to, že dlouho nehrál a netrénoval. Tréninky a zápasy jsou něco jiného, potřebuje ještě nabrat zápasovou kondici."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Valský (Olesz), 40. Kuscera (Kusko, Švrček), 42. Nahodil (Dujsík), 60. Kucsera (J. Knotek) - 3. Vitouch (Forman). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:5, navíc Švrček (Olomouc) 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek, Valenta - Tomeček, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, Káňa - Valský, Kusko, Olesz - Mácha, Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Neužil - M. Jandus, Němeček, Košťálek, Mikliš, Poizl, T. Dvořák - Řepík, Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, Sobotka - Kudrna, Pech, Buchtele - Forman, Vitouch, Říčka. Trenéři: Hořava a Jandač.