Olomouc porazila po obratu Zlín 2:1 a bodovala páté kolo za sebou

Olomouc - Fotbalisté Olomouce otočili vývoj utkání 13. kola první ligy a zvítězili nad Zlínem 2:1. Hosty poslal do vedení na konci první půle Lamin Jawo, Hanáci vyrovnali v 70. minutě, kdy si míč za vlastního gólmana srazil Rudolf Reiter. Obrat dokonal v 82. minutě Vít Beneš.

Sigma bodovala v nejvyšší soutěži popáté za sebou a v neúplné tabulce se posunula na šesté místo. Předposlední "Ševci" venku v lize nevyhráli od loňského srpna 21. duel za sebou a nebodovali tam po čtyřech remízách. Na poslední Pardubice ale stále mají šestibodový náskok.

"Nebyl to špatný zápas, ale udělali jsme moc chyb v defenzivě. Náš tým ale zaslouží respekt za to, jak odehrál druhou půli," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Václav Jílek. "My jsme zahodili spoustu šancí, je to náš dlouhodobý problém. Kdybychom vedli 2:0, byl by vývoj závěru zápasu jiný," konstatoval kouč hostí Jan Jelínek.

Začátek zápasu byl velice svižný a zrodily se v něm i střelecké příležitosti, které ale k úvodnímu gólu nevedly. Ve druhé minutě vystřelil vedle ve slibné pozici a nikým neatakován Spáčil. Třikrát během 20 minut se dostal k zakončení i jeho spoluhráč Růsek, nicméně ani on zlínského gólmana Rakovana nepřekonal.

O hostující šanci se postarala útočná dvojice Dramé se Silným, po jejich kombinaci se králem dané situace stal gólman Trefil mezi olomouckými tyčemi.

Sigma si v dalším průběhu první půle vytvořila územní převahu, jenže gól nedala, a naopak inkasovala z ojedinělého protiútoku. Jawo se protáhl mezi hanáckými stopery, své krátké sólo zakončil přesnou střelou k tyči, a zaznamenal tak svůj třetí gól v ligové sezoně.

Olomouc i po přestávce pokračovala v nátlakové hře, zkoušela to středem i po křídlech, jenže zlínská defenziva byla na tento způsob připravena a odolávala mu.

Po hodině hry se zopakoval scénář z první půle. Brejk Zlína skončil na rohu, po něm skóroval Hlinka, jenže sudí Nehasil po konzultaci s videorozhodčím kvůli ruce střelce při zpracování míče gól odvolal. "Nejsem si vědom, že bych hrál rukou, ale ještě jsem to neviděl na videu, tak se k tomu nemůžu blíž vyjadřovat," řekl Marek Hlinka. "Ruka byla evidentní, viděl jsem to zblízka," poznamenal olomoucký obránce Beneš.

Dobývání hostující obrany pokračovalo. K vyrovnání Sigmy přispělo štěstí, když Chvátalův prudký centr v 70. minutě nešťastně srazil za Rakovana Reiter.

Hanáci se ze všech sil snažili strhnout vítězství na svou stranu. Povedlo se jim to po standardní situaci. Na nákop do šestnáctky nejvýše vyskočil Beneš a hlavičkou rozhodl o třech bodech pro svůj tým. "Zmrzlý to kopl perfektně, Zlín tam měl okno v zónové obraně a já jsem se jen soustředil, abych přesně zakončil," dodal Beneš, který se v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže prosadil podruhé.

Domácí zachránil v nastavení Trefil, jenž vychytal skvělou střelu střídajícího Hrubého. Olomouc doma v lize vyhrála podruhé za sebou.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Máme z výhry velkou radost. Je to pro nás velká úleva po tom, jaké výsledky máme za sebou. Bylo to vítězství vůle i kvality, museli jsme otáčet nepříznivý vývoj. Hodně se na tom podílel po přestávce Filip Zorvan. Vstup do zápasu nebyl vůbec špatný, půl hodiny jsme měli převahu, ale dostali jsme gól z ojedinělé situace a po chybách, kterých jsme dnes udělali dost. Máme o čem přemýšlet. Soupeř si s naší hrou po změně stran moc nevěděl rady, ale pokračovali jsme v neefektivitě. Nakonec jsme utkání otočili. Klíčový moment byl neuznaný gól Zlína. Kdyby platil, těžko bychom se z toho zvedli. Celkově se nehrál špatný fotbal. Náš tým má respekt za to, jak zvládl druhou půli."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Přečkali jsme úvodní tlak Olomouce. Měla několik příležitostí, domácí hráli aktivně, rychle, my jsme se nedokázali přizpůsobit. Dali jsme gól, ale Olomouc byla odvážnější. Po přestávce jí pomohlo střídání, byli ještě aktivnější. Reagovali jsme střídáním, herně se moc nedařilo. Škoda, že neplatil gól na 2:0. Bylo to náročné na psychiku. Pokud ruka byla, gól nemůže platit. Rozhodla standardka, a proto jedeme domů s prázdnou. Naším problémem bylo zahazování šancí, s tím se potýkáme dlouhodobě."

Sigma Olomouc - Trinity Zlín 2:1 (0:1)

Branka: 70. vlastní Reiter, 82. Beneš - 38. Jawo. Rozhodčí: Nehasil - Pečenka, Hádek - Klíma (video). ŽK: Zmrzlý - Jawo, Procházka. Diváci: 2190.

Sestavy:

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Poulolo (46. Vodháněl) - Chvátal, Breite, Spáčil (46. Zorvan), Navrátil (89. Zifčák), Zmrzlý - Chytil (90.+2 Sláma), Růsek (86. Vraštil). Trenér: Jílek.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Reiter, Hlinka (85. Vukadinovič), Janetzký (62. Hrubý), Čanturišvili - Silný (85. Didiba), Jawo (62. Fillo), Dramé (62. Bartošák). Trenér: Jelínek.