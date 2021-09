Olomouc porazila Plzeň 4:1 a vyhrála i druhý duel v sezoně

Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali ve 3. kole extraligy doma Plzeň 4:1 a vyhráli i svůj druhý duel v nové sezoně. Západočeši, kteří v neděli před vlastním publikem zvítězili nad mistrovským Třincem, ani ve druhém vystoupení venku v ročníku neuspěli. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci zařídil vítězství Olomouce David Krejčí, hvězdná posila z Bostonu.

Na obou týmech byla od úvodních minut vidět snaha neinkasovat jako první a první opravdu větší šance byla k vidění až v 13. minutě, kdy se zcela sám na levém kruhu ocitl Strapáč, prostřelil brankáře Furcha a poslal Olomouc do vedení. Vzápětí stříleli na druhé straně Mertl s Bulířem, ale Lukáš si oba pokusy pohlídal.

Z dobré pozice z mezikruží zakončoval také domácí Navrátil, hostující brankář vytěsnil pus maskou nad. Plzeň poté zahrozila v přesilové hře, při které trefil Kodýtek jen připraveného Lukáše. Po vypršení svého trestu se však Krejčí vrátil do hry a nachystal puk Kolouchovi, jehož střela zamířila přesně mezi Furchovy betony.

Hned na začátku druhé třetiny zamířil Nahodil po rychlém protiútoku jen do boční síťky. Snížit mohl vzápětí Bulíř, ale jeho střelu zastavila tyč domácí branky. Plzeňského útočníka to muselo mrzet o to více, že hned z protiútoku zvýšila Olomouc na rozdíl tří branek. Káňovu přihrávku z levé strany usměrnil za Furchova záda Krejčí.

O další dvě minuty později už domácí vedli o čtyři branky a zásluhu na tom měl opět Krejčí, který prostřelil Furcha z pravého kruhu během přesilové hry. Snížení se hosté nedočkali ani ve druhé třetině, Blomstrandovu střelu totiž vyrazil Lukáš hlavou mimo tři tyče.

Čisté konto uhájil Lukáš také na začátku třetí třetiny po střele Thorella z levé strany i pokusu Čerešňáka od modré čáry. Přikrylova tečovaná střela poté zamířila nad branku olomouckého brankáře. Snížit se Plzni povedlo až šest minut před konce, kdy se prosadil mezi bránící olomouckou přesilou Blomstrand.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Do poloviny zápasu to z naší strany bylo výborné a v podstatě bez výtek. Abychom v polovině zápasu vedli 4:0, to je u nás nevídaná věc. Po rvačce Kucsery s Budíkem se hra se trošku změnila, nezvládli jsme gólově přesilovou hru a už to z naší strany nebylo tolik urputné. Ve třetí třetině jsme se pak umnou obrannou hrou nenechali o takto příjemný výsledek připravit. Jen škoda, že si Honza Lukáš nepodržel nulu, to by bylo ještě lepší a příjemnější. Po příchodu Davida Krejčího se naše produktivita jednoznačně zlepšila. Pokud hrajeme v plném složení, tak máme kvalitní mužstvo. A je dobré, že se dnes na gólech podílela i další lajna, která dala dva góly.“

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Chtěli jsme navázat na domácí utkání s Třincem, ale podle projevu v první třetině jsme navázali spíš na první utkání v Pardubicích. Neměli jsme správné úsilí a správný drajv. První třetina se ale i tak dá považovat za vyrovnanou. Dostávat se v Olomouci do zápasu za stavu 0:2 je velmi těžké. Hrají velmi dobře a houževnatě, což jsme samozřejmě věděli. Na zápas jsme se připravovali jako na každý jiný. Chybělo hlavně nasazení, pohyb a agresivita celkově. Utkání mělo dva zlomové okamžiky. Prvním je poslední minuta první třetiny a tyčka Kodýtka při naší přesilovce a potom chyba, protiútok a vedení Olomouce 2:0. A druhým byla situace na začátku druhé třetiny, kdy Bulíř dorážel do tyče, nebo ležícího brankáře, další protiútok a stav 0:3 místo stavu 1:2. Mohli jsme se do utkání dostat, samozřejmě jsme to nevzdali, ale to už je proti takto organizovanému soupeři pozdě. David Krejčí je silný na kotouči a je to vynikající hráč. Dnes to předvedl a byl jednoznačně rozdílovým hráčem dnešního utkání."