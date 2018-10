Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v 11. kole extraligy Pardubice 4:2 a potřetí za sebou naplno bodovali. Hanáci sice dvakrát prohrávali po trefách francouzského útočníka Jordanna Perreta, na ty ale odpověděli Vilém Burian a Jiří Ondrušek. Vítěznou trefu si připsal v 52. minutě David Škůrek a výsledek dovršili domácí 103 sekund před koncem díky technickému gólu Zbyňka Irgla. Dynamo se potřetí za sebou představilo venku a ani tentokrát nebodovalo.

Dynamo se už ve třetí minutě ujalo vedení, když Čáslavovu střelu od modré čáry tečoval za Konráda Perret. Vzápětí Klouček zlikvidoval Irglovu šanci i Kolouchovu dorážku. V osmé minutě už se Hanáci dočkali vyrovnání. Při hře čtyř proti čtyřem se dostal k odraženému puku Burian a z levého kruhu z otočky prostřelil pardubického gólmana.

Při Bubelově trestu se snažili otočit stav Laš s Irglem a už při plném počtu hráčů na ledě měl další možnost domácích Kolouch. Na druhé straně zahrozil Poulíček.

Olomouc sice získávala převahu, ale v 17. minutě znovu inkasovala. Prosadil se opět Perret, který usměrnil do olomoucké branky narození Miromanova. Před pauzou mohli smazat ztrátu při Hrabalově pobytu na trestné lavici Irgl a Kolouch.

V úvodu druhého dějství si Klouček poradil s Burianovou možností a potom netrefil puk z dorážky Ostřížek. Při Čáslavově vyloučení ztroskotal na pardubickém brankáři Ondrušek a Irgl minul. V polovině utkání neuspěli ani Burian a opět Irgl.

V 35. minutě už se domácí radovali. Po spolupráci Irgla s Lašem se trefil z pravého kruhu Ondrušek, který při Vyrůbalíkově absenci dočasně převzal kapitánské 'céčko'. Potom neuspěli v přečíslení Skladaný s Holcem a Dynamo se ubránilo i při Poulíčkově trestu.

V úvodu závěrečné třetiny nesedla dorážka Kolouchovi. Domácí se ubránili při Káňově trestu a v oslabení ještě zahrozil Irgl. Skóre se nezměnilo ani při vyloučení pardubického Vondráčka. Potom neuspěli Jaroměřský, Škůrek ani Laš.

V 52. minutě se ale už trefil z pozice mezi kruhy Škůrek. Asistoval mu Knotek, který hrál jubilejní 200. zápas v extralize. Při následném Irglově pobytu na trestné lavici domácí náskok udrželi a při power play hosté posunuli při akci Olomouce branku a sudí Lacina s Šírem uznali technický gól. Byl připsán Irglovi, který se jako poslední dotkl puku při nahození zpoza branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "V první třetině jsme nehráli dobře, chybělo nám nasazení. Od druhé třetiny jsme spustili celkem dobrou hru, byly tam pohledné akce, ale projevovalo se to bohužel jen na střelách a ne na skóre. Neproměňovali jsme šance, ale jinak si myslím, že to bylo zasloužené vítězství. Jsme rádi, že jsme se ve dvou třetinách prezentovali výborně a vedlo to ke třem bodům. Navíc jsme zápas zvládli i bez zraněného kapitána Martina Vyrůbalíka, který nám bude hodně chybět. Prognóza lékařů je až čtrnáct dní. S jeho absencí se někteří obránci chvíli těžko srovnávali, ale pak to zvládli."

Miloš Holaň (Pardubice): "Zaměřili jsme se hlavně na obrannou fázi, protože jsme v posledních dvou zápasech především ve hře pět na pět dostávali hodně branek. Plán se plnil dobře, zahustili jsme střední pásmo a čekali na brejky. Dokonce jsme se dostali dvakrát do vedení, bohužel jsme po individuální chybě dostali vyrovnávací gól. Ubránili jsme hodně oslabení, za což chci hráčům poděkovat. Přístup byl výborný, bohužel naše práce nevede k bodům. Co se týče čtvrtého gólu, tedy toho technického, musím se nejdříve podívat na video, jestli Rosťa Marosz bránu opravdu posunul úmyslně."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Burian (Staněk), 35. Ondrušek (Laš, Irgl), 52. Škůrek (J. Knotek, Laš), 59. Irgl (technický gól) - 3. Perret (Čáslava, Poulíček), 17. Perret (Miromanov). Rozhodčí: Lacina, Šír - Bryška, Komárek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4261.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Švrček, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Dujsík, Staněk - V. Tomeček, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - J. Káňa, Nahodil, Strapáč - Skladaný, Ostřížek, Holec. Trenéři: Tomajko a Moták.

Pardubice: M. Klouček - Cardwell, Wishart, Holland, Hrabal, Miromanov, Čáslava - Vondráček, Bubela, Rolinek - S. Treille, Marosz, Kusý - P. Sýkora, Poulíček, Perret - Kratochvil, Dušek, Daniel Voženílek. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.