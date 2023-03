Olomouc porazila Mladou Boleslav 2:0 a posunula se na čtvrté místo

Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 24. kole první ligy porazili Mladou Boleslav 2:0 a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Už ve třetí minutě si vstřelil vlastní branku Ondřej Karafiát a druhý domácí gól přidal na začátku druhého poločasu Lukáš Vraštil. Hanáci v nejvyšší soutěži bodovali podesáté za sebou, na jaře neprohráli jako jediní spolu s pražskou Spartou. Boleslav venku v lize podlehla ve třetím z posledních čtyř zápasů a je osmá.

Olomouci vyšel vstup do utkání a už ve třetí minutě se dostala do vedení, když prudký centr Slámy z přímého kopu obránce Karafiát tečoval hlavou za záda vlastního brankáře Šedy. Sigma byla v úvodních 30 minutách mírně aktivnější, z čehož pramenila ještě nepřesná střela Breiteho z hranice vápna a Chytilovo zakončení z úhlu do boční sítě.

Poté se neujaly dalekonosné rány hostujícího Kubisty a domácího Vodháněla. Blízko k druhé brance Olomouce byl po signálu z rohového kopu Ventúra, jehož střelu z první zastavila až tyč Šedovy branky.

Stejně úspěšně, jako vstoupila Sigma do prvního poločasu, začala i po změně stran. Pojistku ještě nepřidal Sláma, jehož hlavičku vyrazil Šeda na roh. Z něj už ale Olomouc udeřila. Premiérovou ligovou branku v dresu Hanáků vstřelil hlavičkující stoper Vraštil.

Poté převzali iniciativu Mladoboleslavští, ale po centrech se postupně neprosadili Tomič, ani Kubista s Jawem. Olomouckého brankáře Macíka pak nepřekonal ani Kušej, jehož pokus z voleje nezamířil mezi tři tyče.

V nastavení hlavičkoval střídající Škoda jen do středu branky a do náruče připraveného Macíka, který chytal v lize po zranění poprvé od loňského srpna. Olomouc doma protáhla ligovou sérii bez porážky na osm duelů a nad Boleslaví zvítězila teprve ve druhém z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže.

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 3. vlastní Karafiát, 47. Vraštil. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Žurovec - Starý (video). ŽK: Suchomel, Jawo (oba M. Boleslav). Diváci: 2310.

Olomouc: Macík - Pokorný, Vraštil, Sláma (89. Matoušek) - Navrátil, Ventúra (76. Zorvan), Breite, Pospíšil (89. Greššák), Vodháněl (65. Zifčák) - Růsek, Chytil (76. Zmrzlý). Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai (55. Suchomel), Dancák (83. Škoda), Mareček (46. Matějovský), Fulnek (55. Tomič) - Kušej, Ladra (65. Skalák) - Jawo. Trenér: Hoftych.