Olomouc porazila Liberec a bodovala ve čtvrtém kole za sebou

Olomouc - Fotbalisté Olomouce zvítězili v 26. kole první fotbalové ligy nad Libercem 1:0. Jedinou branku utkání dal ve 25. minutě Jan Navrátil. Sigma bodovala v nejvyšší soutěži počtvrté v řadě, podruhé po sobě vyhrála a posunula se na sedmé místo o skóre právě před Slovan. Severočeši prohráli po pěti kolech.

Do prvního náznaku šance se ve vyrovnaném a opatrném úvodu dostal domácí Chytil, který chtěl patičkou efektivně zakončit Zahradníčkův centr, avšak na malém vápně netrefil ideálně míč.

Sigma se dočkala vedení v 25. minutě. Chytilovu střelu vyrazil Knobloch na kopačky Navrátila, který ji s pomocí tyče dostal do sítě. Jednatřicetiletý záložník skóroval ve druhém kole po sobě.

Liberec nastoupil v poměrně ofenzivně laděné sestavě. Do střeleckých příležitostí se dostal až po půlhodině hry, kdy po centru Koscelníka hlavičkoval vedle Rabušic. Slibně vyhlížela i rychlá akce Fukaly a jeho střela těsně vedle ve 38. minutě.

Do druhé půle vstoupili aktivněji Severočeši. V 49. minutě prověřil Frýdek tvrdou střelou Macíka, dva centry zprava pak nenašly svého adresáta.

Olomouc zahrozila dvěma standardními situacemi, ale více se musela soustředit na defenzivu, neboť trenér Kozel vydatně posílil střídáním útočné řady. Macíka opět protáhl tvrdou střelou Frýdek, hlavička Rondiče skončila nadvakrát v náručí Macíka.

Sigma na závěr duelu vyztužila obranu, k 300. ligovému duelu nastoupil sedmatřicetiletý stoper Roman Hubník, který od prosince kvůli zranění nehrál. Střely střídajícího Višinského, který v pondělí oslaví 19. narozeniny, a opět Frýdka ale ke kýženému vyrovnání nevedly.

Olomouc porazila Slovan doma v lize popáté za sebou a vždy rozdílem jednoho gólu. Trenér Hanáků Jílek si připsal 50. výhru v nejvyšší soutěži. Slovan venku v lize nezvítězil pošesté v řadě.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsou to pro nás tři velmi důležité body, což byl náš prvotní cíl v tomto utkání. Podařilo se nám prolomit malou sérii, dvakrát po sobě jsme doma nevyhráli. První půle byla z naší strany lepší, chtěli jsme něco vytěžit z úvodních ne příliš dobrých pasáží Liberce, což se povedlo. Ve druhé jsme byli hodně pasivní, soupeř hrál uvolněně, neměl co ztratit. Nepodrželi jsme balon, ale jedna branka dnes stačila k tomu, abychom vyhráli. Body jsou důležité i z toho hlediska, že tabulka se vyrovnává, takže do reprezentační přestávky a pak do závěrečné fáze soutěže půjdeme s klidnější hlavou."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Do utkání jsme vstoupili velmi špatně a je to už po čtvrté na jaře, kdy jsme v úvodu hráli takto špatně. V první půlhodině si nejsme schopni přihrát, chybí nám pohyb, kazili jsme po zisku míče a vždy to pak vyvrcholí tím, že dostaneme branku. Po inkasovaném gólu se náš výkon zvedl, ale nebyli jsme schopni dát gól, takže jsme se ani ke kýženému bodu nedopracovali. Jsem zklamán, v našich silách bylo tady bodovat, ale to bychom museli hrát od první minuty. Zápas jsem nebral jako boj o šesté místo, naším cílem bylo vyhnout se bojům ve skupině o záchranu, což po včerejší výhře Zlína stále trvá."

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 25. Navrátil. Rozhodčí: Orel - Vlček, Bureš - Szikszay (video). ŽK: Růsek, Macík, Beneš, Daněk, Jílek (trenér) - Purzitidis. Diváci: 3111.

Olomouc: Macík - Chvátal, Jemelka, Beneš, Zmrzlý (90. Vaněček) - Breite (67. Růsek), Spáčil - Zahradníček (77. Vepřek), Daněk, Navrátil (67. Jakub Matoušek) - Chytil (77. Hubník). Trenér: Jílek

LIberec: Knobloch - Koscelník, Purzitidis, Mikula (62. Hilál), Fukala (62. Mészáros) - Gebre Selassie, Tiéhi - Frýdek - Rondič (77. Havelka), Rabušic (46. Višinský), Jan Matoušek (77. Ghali). Trenér: Kozel.