Praha - Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 23. kole první ligy na hřišti poslední Dukly Praha 4:0 a připsali si třetí výhru po sobě. O dvě branky Sigmy se postaral Lukáš Kalvach, další přidali Tomáš Zahradníček a Martin Nešpor. Dukla prohrála třetí utkání po sobě a na vítězství čeká už sedm kol. Stále zůstává v tabulce poslední o bod za Karvinou.

"V tuhle tu chvíli to poslední, co chci udělat, je, že veřejně naložím hráčům. Samozřejmě si to s nimi vyřídím, protože takhle se o body, ne o záchranu, ale o body v lize nehraje," řekl trenér Dukly Roman Skuhravý na tiskové konferenci.

Do první vážnější situace se v osmé minutě dostala Dukla, ale Tetour v nelehké pozici vystřelil nad. "V začátku zápasu bylo vidět, že obě dvě mužstva vyčkávají. Jeden z klíčových okamžiků dnešního zápasu byla naše neproměněná šance za stavu 0:0," litoval Skuhravý. Po Tetourově možnosti si téměř půl hodiny žádný z týmů nevypracoval šanci.

Olomouc poprvé zahrozila v 35. minutě a hned z toho byla úvodní branka. Zahradníček se s balonem vydal po pravé straně, obránce Bezpalec před ním ustupoval dozadu a olomoucký záložník levačkou z hranice vápna zamířil přesně k bližší tyči. Navázal tak na trefu z minulého kola, kterou v nastavení pojistil triumf 2:0 nad Příbramí.

O šest minut později přidali Hanáci druhý gól. Kalvach si zpracoval míč, obehrál Krunerta a poslal balon znovu k tyči jako předtím Zahradníček. Pražané se ve 44. minutě ocitli blízko kontaktní trefě poté, co Buchta neudržel Miloševičův centr z rohového kopu a Kalvach odkopl míč až těsně před brankovou čárou.

Domácí kouč Skuhravý poslal do druhé půle do hry Gonzáleze s Hadaščokem, jenže byla to Olomouc, která mohla odskočit do třígólového vedení. Útočník Nešpor ale hlavičkoval nad Radovu branku.

Nejlepší střelec Sigmy se neprosadil ani v 71. minutě, když před Radou promáchl. O chvíli později si dejvický celek vytvořil před Buchtou tlak, olomoucký brankář nejprve vyrazil centrovaný míč a následně si poradil i s Djuranovičovou střelou.

Dukla na zvrat neměla a naopak v závěru ještě dvakrát inkasovala. V 85. minutě se šesté branky v ligové sezoně konečně dočkal Nešpor, který překonal Radu tváří v tvář a v nastavení přidal svůj druhý gól v zápase Kalvach, jenž nápaditým obloučkem dorazil do branky domácích Faltův pokus. Třiadvacetiletý záložník přitom v předchozích 50 utkáních neskóroval.

"Je to hezké, hlavně, že jsme to zvládli. Byl jsem rád za ten první gól, že byl ten druhý, to byla taková třešnička v tomhle zápase," prohlásil Kalvach. Dukla prohrála s Olomoucí v lize počtvrté za sebou a potvrdila pozici nejhůře skórujícího celku.

Sigma poskočila ze 12. na 9. příčku, kde zůstane minimálně do zítra, kdy proti sobě nastoupí Teplice s Opavou. "Celé mužstvo musím pochválit za přístup. Až na dvě tři šance si Dukla nevypracovala větší množství brankových příležitostí, jako tomu bylo v předešlých domácích utkáních, takže i z pohledu defenzivy plus. Pevně věřím, že nás tady to nastartuje a ta výkonnost bude mít vzestupnou tendenci v závěru soutěže," uvedl kouč Hanáků Václav Jílek.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "V začátku zápasu bylo vidět, že obě dvě mužstva vyčkávají. Jeden z klíčových okamžiků dnešního zápasu byla naše neproměněná šance za stavu 0:0. Dlouhodobě se potýkáme s tím, že pokud branku obdržíme, přestávají nám fungovat základní fotbalové věci, a to se promítlo do zbytku zápasu. Dneska jsme, ve spojitosti s předešlým zápasem v Liberci, krutě nahlédli do zrcadla a rozhodně tady nebudu kopat do hráčů, protože já jsem trenér a jsem za to zodpovědný. Níž už to nejde. Především plnění věcí do defenzivy jsou věci, bez kterých se nemůžeme pohnout dál. To je věc, která mě na tom mrzí ze všeho nejvíc. Zasloužená, možná krutá prohra co se týče výše výsledku. Ten zápas jsme si představovali jinak."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Samozřejmě obrovská spokojenost. Myslím si, že jak s předvedeným výkonem, lepším než v předešlých utkáních, tak zejména s tím výsledkem, naprosto jednoznačném ve finále. Nemyslím si, že by to úplně odpovídalo dění na hřišti, že bychom byli takhle naprosto dominantní. Důležitá byla naše efektivita v zápase a ta byla naprosto stoprocentní. Pro mě zásadní bod utkání nebo zásadní faktor, který udával tomu utkání ráz, bylo, že jsme víceméně do puntíku plnili tu stanovenou taktiku, to znamená tu aktivitu ve vysokém postavení, napadání rozehrávky Dukly a pak velkou kompaktnost po případném přehrání té první naší presinkové vlny. To se nám dařilo zavírat velmi dobře a stejně tak bych řekl, že i po zisku míče jsme byli schopni reagovat poměrně rychle s dobrým doplněním a využívali jsme uvolněnějších křídelních prostorů, které systém Dukly nabízí. Ve finále jsme byli odměněni čtyřmi brankami, samozřejmě to je něco navíc. Celé mužstvo musím pochválit za přístup. Až na dvě tři šance si Dukla nevypracovala větší množství brankových příležitostí, jako tomu bylo v předešlých domácích utkáních, takže i z pohledu defenzivy plus. Pevně věřím, že nás tady to nastartuje a ta výkonnost bude mít vzestupnou tendenci v závěru soutěže."

Dukla Praha - Sigma Olomouc 0:4 (0:2)

Branky: 41. a 90.+1 Kalvach, 35. Zahradníček, 85. Nešpor. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Pospíšil. ŽK: Krunert, Ďurica - Sladký, Nešpor, Vepřek. Diváci: 1413.

Sestavy:

Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Bezpalec - Miloševič (46. Hadaščok), Koval, Krunert (46. González), Douděra - Tetour (72. Djuranovič) - Podaný, Holenda. Trenér: Skuhravý.

Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Plšek (82. Dvořák), Kalvach, Texl (73. Falta) - Nešpor (87. Yunis). Trenér: Jílek.