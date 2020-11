Olomouc popáté v řadě nebodovala, v Hradci Králové prohrála 0:4

Hradec Králové - Hokejisté Olomouce podlehli v 18. kole extraligy v Hradci Králové 0:4 a popáté za sebou nebodovali. Mountfield zvítězil i ve třetím domácím utkání v sezoně. Dvěma góly k tomu přispěl obránce Filip Pavlík a první start v ročníku v hradeckém dresu ozdobil čistým kontem gólman Štěpán Lukeš.

Hostující Hanáci nastoupili jen s deseti útočníky, přičemž Mácha jako desátý pobyl na ledě jen minimálně. Už ve čtvrté minutě mohl jít olomoucký tým do vedení, Kucsera ale Růžičkův faul z trestného střílení nepotrestal. Chvilku poté tvrdě pálil Jergl, strážce olomoucké branky Lukáš se však překvapit nenechal. Jeho protějšek Lukeš byl v permanenci o pár minut později, kdy hráli hosté přesilovku. Tomeček a Čachotský ale v dobrých pozicích neuspěli.

Tomeček měl možnost k nápravě hned zkraje druhého dějství při další početní výhodě, jenže i v tomto minisouboji byl úspěšnější Lukeš. V polovině 24. minuty obdržela dvouminutový trest hráčská lavice hostů a nesportovní chování přišlo Olomouc draho. V přesilovce prostřelil Filip Pavlík Lukáše, když dokonale využil chvíle, kdy olomouckému gólmanovi projelo ve výhledu několik hráčů. Oba týmy pak nevyužily dvojnásobnou přesilovku: domácí ji hráli 26 sekund, hosté přes minutu a půl.

Ve 42. minutě domácí zvýšili náskok. Nejdříve ještě Smoleňák po Růžičkově přihrávce neuspěl, ale vzápětí si role vyměnili a syn hlavního kouče Mountfieldu upravil zblízka na 2:0.

V čase 47:21 po závaru před olomouckou brankou zvýšil na tříbrankový rozdíl prvním gólem v sezoně Koukal. V 56. minutě se ještě ranou z pravého kruhu trefil podruhé v utkání Filip Pavlík. Lukeš vzápětí uhájil čisté konto i při Kucserově šanci.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Jsme rádi za vítězství. Byl to dneska perfektní výkon od našeho gólmana Štěpána Lukeše, který dokázal vychytat nulu. To nám obrovsky pomohlo. Jsme spokojeni i s výkonem mančaftu. Druhá třetina pro nás byla trošičku složitější a Olomouc nás tam přitlačila. Od třetí třetiny jsme se vrátili zase zpátky k naší hře a dokázali jsme zápas urvat."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dvě třetiny se nám dařilo nepustit Hradec do náskoku a hráli jsme dobře do obrany. Ale třetí třetina rozhodla. Druhý gól jsme dostali po chybě. Měli jsme v první třetině trestné střílení a potom dlouhou přesilovku pět na tři, ale neproměnili jsme to. Máme spoustu zraněných a nemocných hráčů a musíme se s tím vypořádat. Bude to samozřejmě těžké, ale musíme tomu věřit. V úterý hrajeme s Plzní a musíme to napravit."

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. O. Kovařčík (Jašek), 8. O. Kovařčík (Jašek), 32. M. Stránský (Kundrátek, Galvinš), 49. P. Vrána (Gernát, Martin Růžička), 60. F. Zadina (Miloš Roman) - 9. Honejsek (Šlahař), 58. Gazda (Honejsek, Řezníček). Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda - Malý, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6. Využití 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: J. Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Zlín: Huf - D. Nosek, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Gazda, Žižka, Matyáš Hamrlík - Dobiáš, Fryšara, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Karafiát, P. Sedláček, Kubiš - J. Ondráček, Herman, Václavek. Trenér: R. Svoboda.