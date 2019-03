Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve třetím zápase čtvrtfinále play off extraligy Plzeň 3:2 v prodloužení a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:1. Dramatickou bitvu rozhodl v 79. minutě útočník Aleš Jergl.

"Pořád jdeme zápas od zápasu. Třeba až to bude 3:1, tak si budeme říkat, že je to blízko. Teď si to ale určitě neříkáme," řekl Jergl po utkání.

Hanákům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 51 sekundách se prosadil obránce Galvas, který si najel před brankáře Frodla a šikovně zakončil.

"Ani nevím, jak jsem se dostat dopředu. Viděl jsem, že mi to může Strap (Strapáč) dát, tak jsem šel. Myslel jsem si, že bych to nechal Zbynďovi (Irglovi), ale byl jsem sám, tak jsem zkusil rychlou střelu a vyšlo to," usmíval se Jakub Galvas.

Hosté se po pár minutách oklepali a tlačili se před Konráda, slovenského brankáře ve službách Olomouce ale překonat nedokázali. Ve slibných šancích se neprosadili Eberle, Dujsík nebo Indrák.

"Měli jsme hodně šancí, ale nedokázali jsme je využít. Byly i tutovky, takže myslím, že jsme dneska selhali v efektivitě a to rozhodlo zápas," řekl obránce Plzně Peter Čerešňák.

Ve druhé třetině si nadějné příležitosti vypracovali i domácí, ani jim se však v koncovce nedařilo. Frodla nepřelstili Burian či Holec.

Hned dvakrát se skóre změnilo v závěrečné minutě druhé dvacetiminutovky. Konrád nejprve v plzeňské přesilovce zlikvidoval několik "tutovek" hostů a z rychlého protiútoku se po Irglově akci prosadil Strapáč. Jeho gól musel potvrdit videorozhodčí, protože domácí útočník při zakončení atakoval gólmana a posunul brankovou konstrukci.

"Přiznám se, že jsem vůbec netušil, že by to mohl být gól. Ale kluci se radovali, tak jsem si říkal, že tam nějaká šance je. Vůbec nevím, jak to došlo do brány. Nějak šťastně se to odrazilo," řekl Petr Strapáč.

Západočechům se ale podařilo bleskově odpovědět. V pokračující početní výhodě snížil po Kracíkově přihrávce Němec, který skóroval v čase 39:57.

Ve třetí třetině byli blízko gólu hráči obou celků, střelecky aktivnější byli domácí. Frodl ale svůj tým několikrát podržel a Indrák po samostatné akci v 56. minutě vyrovnal.

V prodloužení hosté zvýšili aktivitu, v přesilovce ale mohli rozhodnout domácí. Po dalších nevyužitých šancích se hrdinou zápasu stal Jergl, který využil Ostřížkovu přihrávku a v čase 78:25 rozhodl. "Jen jsem křičel, ať jim ujede, a říkal jsem si, že zkusím jet za nimi, že to třeba někde vypadne. A vypadlo to," pousmál je Jergl.

Olomouc tak uspěla i ve druhém prodloužení ve čtvrtfinálové sérii.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím si, že to bylo výborné utkání. Skvělá divácká kulisa, sladká tečka pro nás, takže my jsme spokojeni. Zápas byl vyrovnaný a myslím si, že jsme byli lehce šťastnější tým. Možná i lehce lepší. Když budeme vyhrávat jenom v prodloužení, budeme šťastní. Z naší strany jsme podali velice dobrý, bojovný výkon. Myslím, že tak dobře jsem nás ještě neviděl hrát. Vstřelit gól ke konci prodloužení, to je euforie. Troufnu si tvrdit, že atmosféra byla lepší než v Plzni. Doufám, že zítra přijde ještě víc diváků a ještě víc nás podpoří."

Ladislav Čihák (trenér Plzeň): "Znova jsme viděli hodně bojovné utkání, hodně osobních soubojů. Nám se podařilo za stavu 2:0 dotáhnout výsledek na 2:2, což je dobré. V prodloužení jsme měli trošičku více šancí, bohužel jsme je nevyužili a po jedné chybě Olomouc trestala. A má druhý bod. Věřím tomu, že čas (naší) první lajny ještě přijde. Není to jednoduché, je to play off a každý tým se na takové hráče připraví. Zamrzí, že jsme podruhé prohráli v prodloužení, ale je to sport. Člověk se z toho musí oklepat a zítra je nový den, nový zápas a může být všechno jinak."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. J. Galvas (Burian), 40. Strapáč (Irgl), 79. Jergl (Ostřížek) - 40. V. Němec (Kracík), 56. Indrák. Rozhodčí: A. Jeřábek, Lacina - Komárek, D. Klouček. Vyloučení: 2:2, navíc Allen (Plzeň) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - Holec, Kolouch, J. Káňa. Trenéři: Tomajko a Moták.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kracík, V. Němec - Stach, Preisinger, V. Nedorost. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.