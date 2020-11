Olomouc podlehla Zlínu 1:4 a potřetí za sebou nebodovala

Olomouc - Hokejisté Zlína vyhráli v dohrávce 14. kola extraligy v Olomouci 4:1 a uspěli tak podruhé z posledních tří zápasů. I na své druhé vítězství v šestém utkání v sezoně tak dosáhli Berani venku. Hanáci naopak potřetí za sebou nebodovali.

Domácí se pokusili absence v sestavě zacelit výpomocí obránce Tomáše Černého a útočníka Tomáše Čachotského z prvoligové Jihlavy. Do utkání však vstoupil lépe Zlín. Ve čtvrté minutě ujížděl na Konráda osamocený Honejsek a Vyrůbalík ho zastavil jen za cenu trestného střílení. Faulovaný útočník se ujal provedení nájezdu sám, Konrád ale jeho záměr vystihl a zasáhl hokejkou.

Vyrovnaný průběh defenzivně pojaté úvodní třetiny přinesl další šanci až tři minuty před jejím koncem. Po Ostřížkově zaváhání v rozehrávce vystřelil z dobré pozice Ondráček těsně vedle. Převahu Zlín potvrdil až v přesilové hře během poslední minuty první části, kdy Köhler dostal za Konrádova záda puk odražený zpoza branky.

Na začátku druhé třetiny mohl vyrovnat Čachotský, ale pozorný Kašík oba jeho pokusy zlikvidoval. Stejně úspěšný byl vzápětí také Konrád proti nebezpečným dorážkám Köhlera. Bezmocný byl však olomoucký brankář proti střele Šlahaře, který po rychlém úniku a přihrávce Honejska zakončil do poloodkryté branky.

Velké množství času dostal před Kašíkem během přesilové hry také osamocený Burian, ale zlínského brankáře nepřekonal. Dobrý zákrok předvedl Kašík také proti střele Nahodila z mezikruží.

Olomouci se povedl vstup do třetí třetiny. Na rozdíl jediné branky snížil po teči Dujsíkova nahození Káňa. Následovala série přesilových her na obou stranách, z nichž ale ani jeden ze soupeřů nic nevytěžil. Ujalo se až nahození Žižky od modré čáry, které přesně mezi Konrádovy betony usměrnil povedenou tečí Sedláček.

Zareagovat na dvoubrankový náskok Zlína mohl opět Káňa, ale z dobré pozice branku přestřelil. Během olomoucké hry bez brankáře střílel ještě nebezpečně Burian, trefil však pouze Kašíka do masky. Na druhé straně hřiště vzápětí všem ujel Ondráček a zakončením do prázdné branky pečetil vítězství hostů.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Minimálně do poloviny zápasu jsme špatně bruslili a tahali jsme za kratší konec toho pomyslného provazu. Měli jsme špatné souboje, prohrávali jsme je a z toho resultoval výsledek 0:2. Od poloviny zápasu jsme se zlepšili, ale nestačilo to. Soupeř byl lepší v zakončování a zaslouženě zvítězil. My prostě s jedním gólem ze tří utkání nemůžeme uspět, to nelze. Já nechci brečet a nikdy nebudu, ale někteří hráči, kteří nebyli pozitivní v první vlně, jsou pozitivní nyní. Navíc se nám zranil Navrátil v Liberci, takže nám chybí další čtyři hráči ze základní sestavy a to číslo už začíná být hrozivé. Musíme to teď lepit hráči z první ligy. Problém je ale v tom, že oni byli na ledě ještě méně než my a je to pro ně taky složitá situace."

Martin Hamrlík (Zlín): "Dnes byl základním stavebním kamenem Libor Kašík, který vychytal vyložené šance. Celkově to byl dobrý kolektivní výkon všech pětek. Bylo to ubojované utkání. Oproti zápasu se Spartou mi to dnes přišlo o level níž, ale nevím, kolikrát byla Olomouc na ledě. My jsme byli pětkrát a ještě to není ono. Bylo to takové nemastné neslané, ale bereme tři body a určitě to teď bude dobré do tréninku, pomůže nám to hlavně psychicky. Moc jsme toho nenatrénovali a určitě nás bude dobíhat i fyzička. Nedokážu říct, za jak dlouho to bude zase dobré. Jen to není pro všechny stejné, někteří měli možnost být na ledě, my bohužel ne."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 42. J. Káňa II (Dujsík) - 20. Köhler (Gazda, Herman), 27. Šlahař (Honejsek, Okál), 51. P. Sedláček (Žižka), 60. J. Ondráček. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Konrád - Škůrek, T. Černý, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Kucsera, Čachotský, J. Káňa II - Kořenek, Nahodil, Olesz - Bambula, Mácha, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Řezníček, Gazda, Ferenc, M. Novotný, Žižka, Suhrada - J. Ondráček, Fryšara, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Karafiát, Herman, Sebera - Václavek, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.