Olomouc - Hokejisté Olomouce podlehli v 7. kole extraligy doma pražské Spartě 2:4 a připsali si čtvrtou prohru z posledních pěti duelů. Hanákům nepomohly ani dvě branky Zbyňka Irgla, který v 52. minutě vyrovnal na 2:2. Za 48 sekund vstřelil vítězný gól Pražanů Matěj Beran a v závěru v power play při oslabení domácích pojistil výsledek Petr Vrána.

Ve čtvrté minutě si domácí zahráli první přesilovku, kterou ale nevyužili. Na druhé straně musel v osmé minutě Konrád zasahovat proti dobře mířené střele Jarůška. Vzápětí měl plné ruce práce hostující brankář Machovský, který si poradil s dvěma pokusy Škůrka.

V početní výhodě se potom neprosadila ani Sparta. V 11. minutě se dostal do samostatného úniku domácí Galvas, který ale branku netrefil. Domácí se v první třetině dočkali i druhé přesilovky, ve které prověřili sparťanského gólmana Galvas, Knotek i Škůrek. Před koncem první nevyužil chybu olomoucké obrany Černoch a ani domácí Strapáč slibnou šanci neproměnil.

Do druhé třetiny lépe vstoupili domácí, když ve 24. minutě otevřel skóre po asistencích Buriana a Koloucha Irgl. Následovala přesilovka domácích, kdy se jim v obrovské šanci nepodařilo ani po třetí dorážce dostat puk za záda Machovského. Gólově se neprosadil ani ve 27. minutě osamocený Laš.

Olomoučtí si vytvářeli jednu šanci za druhou, branku však nevstřelili. Ve 33. minutě dvě vteřiny před koncem přesilovky srovnal skóre po přihrávkách Košťálka a Formana Pech. Před koncem druhé třetiny ještě měli výhodu početní výhody domácí, střela Koloucha však nenašla svůj cíl.

Začátek třetí třetiny přinesl hned několik vyloučení na obou stranách. Ani jedna z přesilovek využita nebyla. Ve 49. minutě při hře čtyř proti čtyřem vrátil Spartě vedení obránce Pavelka. Hned za 54 vteřin zužitkoval při stejné poměru sil na ledě Kolouchovu přihrávku Irgl.

Vzápětí ale dostal prostor k zakončení Beran a vrátil Spartě náskok. Střelu Vyrůbalíka pak brankař hostí chytil, stejně jako tři minuty před koncem Irglův pokus. Olomouc v závěru i v oslabení sáhla ke hře bez gólmana a do prázdné branky se trefil Vrána.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání. My jsme bohužel dostali lekci z produktivity, protože střel teď máme dostatečné množství, ale naše potence střelecká je chabá. Ve třetí třetině jsme udělali dvě hrubé chyby v obranném pásmu a byli jsme potrestáni."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Věděli jsme, že Olomouc začne doma sebevědomě a agresivně. Přijeli jsme na Moravu dřív a měli nějaký čas na to se na zápas připravit, ale bohužel scénář byl takový, jaký jsme očekávali. Zatím se ale můžeme spolehnout na naše na hráče na oslabení a na přesilovky. To, co jsme si nakreslili, tak klaplo. Z přesilovky jsme dali vyrovnávací gól. Díky němu to z kluků trošku spadlo a vrátili jsme se do hry. Chtěl bych vyzdvihnout našeho gólmana (Machovského), který nás v některých situacích podržel neskutečnými zákroky."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 24. Irgl (Burian, Kolouch), 52. Irgl (Kolouch, Staněk) - 33. Pech (Košťálek, Forman), 51. T. Pavelka (Košťálek, Klimek), 52. M. Beran (Pech, Říčka), 59. P. Vrána (Kalina). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení 7:6. Využití: 0:2. Diváci: 4935.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Jaroměřský, Staněk - Jergl, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Skládaný, Nahodil, Strapáč - V. Tomeček, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Tomajko a Moták.

Sparta: Machovský - Blain, T. Pavelka, Kalina, Košťálek, Gregorc, Delisle - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Černoch, Sill, Smejkal - M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.