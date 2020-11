Olomouc po pěti zápasech bodovala, ale vedoucí Plzni podlehla

Olomouc - Hokejisté Olomouce sice dokázali v dohrávaném 13. kole extraligy poprvé po pěti zápasech bodovat, ale nakonec podlehli doma vedoucí Plzni 1:2 v prodloužení. Indiáni díky deváté výhře za sebou vedou tabulku o čtyři body před druhou Spartou. V čase 63:06 rozhodl útočník Tomáš Mertl, který se s devíti góly dělí s třineckým Matějem Stránským o vedení v tabulce střelců.

Hanáci při velké marodce přivítali v ofenzívě dočasné posily z Komety Brno Jakuba Valského a Silvestra Kuska. První šanci měl extraligový lídr, který si vytvořil závar před brankou Konráda, puk za jeho záda však plzeňští hráči nedostali.

Stejným výsledkem skončilo také Pourovo zakončení v přečíslení tří hráčů proti jedinému obránci. Olomouc mohla jít do vedení v šesté minutě, ale Káňovi sklouzl při dorážce puk z hokejky. Domácí brankář Konrád několika dobrými zákroky držel nerozhodný stav až do závěru první třetiny, kdy ho v přesilovce střelou bez přípravy překonal plzeňský kapitán Gulaš.

Olomoučtí začali druhou třetinu aktivně, Káňa vystřelil z dobré pozice těsně vedle a Knotek do připraveného Frodla. Po chybě hostů v rozehrávce se navíc sám před plzeňským gólmanem objevil Valský, ale Frodl jej o radost z první branky v olomouckém dresu připravil. Olomouci se zvýšená aktivita vyplatila ještě před polovinou zápasu, kdy se ujala nenápadná Ondruškova střela od modré čáry.

Otočit vývoj zápasu mohl Čachotský, ale Frodl si proti jeho střele připsal efektivní zákrok lapačkou. Plzeň mohla naopak hned třikrát skórovat ve vlastním oslabení. Proti prvnímu zakončení Kodýtka se stačil přesunout včas Konrád, Musil nedokončil nadějné obtočení kolem branky a Poura v samostatném úniku vychytal opět domácí brankář.

Konrád musel být pozorný také na začátku třetí třetiny při zakončení Gulaše a Mertla. Poté se na další větší šanci čekalo až do 58. minuty, kdy za Konrádova záda málem propadlo Langovo tečované nahození od modré čáry.

V prodloužení pak byl blízko rozhodující brance Čerešňák, ale také s jeho pokusem si Konrád nadvakrát poradil. Plzeň byla v prodloužení aktivnější a Konrád musel zasahovat postupně proti pokusům Straky, Kodýtka, Poura a Kracíka. Překonat olomouckého brankáře se povedlo až Mertlovi, který z bezprostřední blízkosti dorazil vyražený puk po Gulašově střele. Nic na platnosti branky nezměnila ani trenérská výzva domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Jsme rádi za bod, který jsme dnes získali, protože to bylo z naší strany vydřené a ubojované utkání. Podali jsme asi nejlepší výkon po pauze. Hráli jsme proti prvnímu mužstvu soutěže, které nastřílelo 43 branek, nejvíce v celé soutěži. A my jsme od nich v základní hrací době dostali jednu branku a druhou v prodloužení. Musím ale uznat, že v prodloužení byla Plzeň lepší. Hrálo se víceméně jen u nás. Samozřejmě ale vždy přemýšlíte o tom, že by se mohli hráči utrhnout a vstřelit vítěznou branku. Bohužel jsme si dnes nepomohli přesilovou hrou. To je teď slabina, na které musíme pracovat. Jen to asi nepůjde hned, protože zásahy do sestavy jsou velké."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Až na prvních deset minut druhé třetiny jsme tu odehráli velice dobré utkání. Měli jsme množství oslabení, se kterými jsme si poradili výborně. Na vyložené šance jsme vyhráli a ten bod jsme tu podle mě ztratili. Měli jsme hodně šancí i takových náznaků, kdy nám to třeba jen přeskočilo hokejku a Olomouc takové tutovky neměla. Něco bychom z toho měli proměnit, i kdyby v brance stál vynikající gólman. S jedním vstřeleným gólem je to ale složité, museli bychom tu dát dva nebo tři, abychom měli tři body. V prodloužení jsme byli lepším týmem, hráli jsme dobře na puku a výhru jsme si zasloužili."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Ondrušek (T. Černý, Olesz) - 19. Gulaš (Čerešňák, Rob), 64. Mertl (Gulaš). Rozhodčí: Horák, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek, T. Černý - V. Tomeček, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, J. Káňa II - Valský, Kusko, Olesz - Bambula, Mácha, Čachotský. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Frodl - Stříteský, V. Lang, Čerešňák, Kvasnička, Jiříček, Budík, L. Kaňák - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Kantner, P. Musil, Pour - Rob, Kracík, Stach - F. Přikryl, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.