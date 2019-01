Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Olomouce vyhráli ve 32. kole extraligy v Litvínově 4:1 a ukončili sérii pěti porážek. V soubojích s Vervou se Hanáci dočkali čtvrté výhry z posledních pěti duelů. Litvínov tak doma podruhé za sebou nebodoval, před týdnem podlehl na vlastním ledě předposlednímu Chomutovu 0:1.

Do utkání vstoupili lépe hosté. První šanci měl Kolouch, Janus ale vyrazil puk levým betonem. Následovala střela obránce Škůrka, která prolétla těsně nad horní tyčkou. V páté minutě navíc trefil v přesilové hře Strapáč pravou tyč domácí branky.

Litvínovští se osmělili až v osmé minutě. Obránce Piché vystřelil od modré čáry, puk však skončil nad brankou. Vzápětí vypálil z pravého křídla Lukeš a jeho tečovaný pokus nadělal Konrádovi problémy. Následná Graborenkova střela mířila těsně vedle. V závěru úvodní třetiny zkoušel štěstí opět Lukeš, tentokrát z otočky, ale stav zůstal bez branek.

V 24. minutě se hosté ujali vedení. V přesilové hře se po pěkné kombinace trefil Jergl. Olomoučtí hráči ještě více ožili a drali se za dalšími šancemi.

Druhé dějství bylo poznamenáno častými vyloučeními a hra tak postrádala spád, což vyhovovalo hostům, kteří hráli ze zabezpečené obrany a vydávali se do rychlých protiútoků. Jeden takový proměnil v 38. minutě Knotek, který v oslabení zachytil Ščotkovu chybnou rozehrávku a tváří v tvář Janusovi se nemýlil.

Domácí si i ve třetí třetině dlouho nebyli schopni vypracovat žádnou vážnější příležitost. V 48. minutě ale mohl Ščotka napravit své zaváhání, trefil však pouze tyč. A tak se o dvě minuty později radovali opět Olomoučtí. Nahodil se dostal do samostatného úniku a zblízka překonal Januse.

V 54. minutě se o alespoň čestný úspěch domácích postaral střelou z mezikruží Lukeš. To však bylo z litvínovské strany vše. Hosté si v závěru svůj náskok v poklidu hlídali a necelé dvě minuty před koncem přidal pojistku do prázdné branky Škůrek.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Oproti zápasu v Karlových Varech jsme neodehráli vůbec dobré utkání. Soupeř hrál účelně a měl tlak do branky. Druhý gól jsme mu nabídli sami. Nebyli jsme schopni využít přesilovou hru pět na tři a soupeř dal třetí branku. Poté se nám podařilo sice snížit, ale už jsme se zápasem nedokázali nic udělat. Pro nás je důležité, abychom se vrátili k jednoduché hře a hráli účelný hokej, který funguje. Nevíme, proč jedno utkání zahrajeme dobře a druhé se nám vůbec nepodaří. Zvlášť v domácím prostředí. Nemáme vůbec tlak ani drajv, který bychom měli v domácích utkáních mít."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání. Důležité bylo, že jsme ve druhé třetině odskočili do dvoubrankového náskoku. Ale úplně nejstěžejnější bylo, že jsme neinkasovali v dvojnásobném oslabení. Chtěl bych pochválit všechny hráče počínaje brankářem a konče posledním útočníkem. Po pěti prohrách, při kterých jsme nehráli vůbec špatně, ale nebodovali jsme, jsme velice rádi, že jsme nyní vyhráli a získali jsme tři body. Pro psychiku je to určitě dobré."

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 54. F. Lukeš (V. Hübl) - 24. Jergl (J. Knotek, Ostřížek), 38. J. Knotek, 50. Nahodil, 59. Škůrek (Jaroměřský, Strapáč). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Gerát, Lhotský. Vyloučení: 4:5, Trávníček (Litvínov) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5134.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, Graborenko, Baránek, Suchánek, L. Doudera - J. Petružálek, J. Mikúš, Kašpar - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Trávníček - D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Jaroměřský, Švrček, Staněk, Rutar, Ondrušek - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Holec, Strapáč, Burian - V. Tomeček, Nahodil, Kolouch - B. Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.