Plzeň - Hokejisté Olomouce vyhráli druhý zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Plzně 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav série, hrané na čtyři výhry, na 1:1. Západočeši vedli po dvanácti minutách 2:0, ale hosté dokázali ve třetí třetině vyrovnat a v čase 62:20 rozhodl svým druhým gólem večera Miroslav Holec.

Trenéři Hanáků Tomajko s Motákem po pondělním debaklu 1:8 poslali do branky Konráda místo Lukáše, jinak udělali v sestavě jen kosmetické změny. Jejich svěřenci si sice zásluhou Ostřížka vypracovali první šanci, do vedení šli ale opět domácí.

Při Švrčkově trestu ještě Konrádovi dvakrát pomohla tyč, v 8. minutě už inkasoval. Na konci kombinace elitní formace Indiánů byl Pour. Ve 12. minutě Plzeň vedla již 2:0, když Vráblíkovu střelu pohotově vrátil za záda slovenského gólmana Pulpán.

Olomouc se snažila duel zdramatizovat, pozorného Frodla v plzeňské brance se jim však dlouho překonat nedařilo. Ve 29. minutě k tomu byl blízko Káňa, jehož střela skončila na tyči. Ke snížení hostům nepomohly ani přesilové hry, Západočeši potvrzovali, že byli ve hře v oslabení nejlepším týmem v základní části extraligy.

Ve 42. minutě mohl domácí po přečíslení uklidnit Kracík, Konráda ale nepřekonal a následně udeřili hosté. Frodla prostřelil Holec, který předchozí utkání nehrál, a vrátil Olomouc do hry o vítězství. Hanáci ještě zvýšili aktivitu a vytvořili si střeleckou převahu. Frodl ale chytal spolehlivě a držel svůj tým, než ho při power play podruhé překonal Jergl a vynutil si prodloužení.

Hrdinou zápasu se nakonec stal Holec a v 63. minutě utkání rozhodl. Série bude pokračovat v pátek v Olomouci.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Musíme hrát 60 minut. Po 40 minutách jsme měli utkání dobře rozehrané, ale musíme se zlepšit a všichni hráči musí dělat černou práci. Ve třetí třetině to nebylo ono. Je to play off, soupeř věděl, že musí se stavem něco udělat a my se musíme zlepšit. Hrát na puku. Do Olomouce odjedeme za stavu 1:1 a uděláme maximum, abychom to domácím znepříjemnili a odjížděli z Olomouce za stavu 3:1. Série může být dlouhá."

Zdeněk Moták (Olomouc): "První třetina byla z naší strany jen pokračování pondělního zápasu, kdy byli domácí lepší. Ve druhé se naše hra zlepšila a hra se vyrovnala. Ve třetí třetině jsme přitlačili, byli jsme lepší a rozhodující branka byla logickým vyústěním naší snahy. Před power play jsme hráčům jen lehce připomněli, kde má kdo stát. Je to ale samozřejmě improvizace. Nemá to koleje, nejezdíme vlakem. Najednou to vyšlo, což je pro nás skvělá zpráva. Teď to ale třeba pětkrát nemusí vyjít."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:3 v prodl. (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Pour (Jan Kovář, Gulaš), 12. Pulpán (Vráblík) - 44. Holec (Škůrek, Kolouch), 59. Jergl (Škůrek), 63. Holec. Rozhodčí: Pešina, Bejček - Kis, Lučan. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 7177. Stav série: 1:1.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kracík, V. Němec - Stach, V. Nedorost, D. Kindl - Preisinger. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - Holec, Kolouch, J. Káňa. Trenéři: Tomajko a Moták.